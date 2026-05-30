Đối thủ của Toyota Land Cruiser xác nhận trở lại

TPO - Sau thời gian dài được đồn đoán, Mitsubishi vừa chính thức xác nhận sự trở lại toàn cầu của dòng SUV địa hình huyền thoại Pajero.

Hãng xe Nhật Bản vừa tung teaser đầu tiên cho thế hệ Pajero hoàn toàn mới, đồng thời cho biết mẫu xe này sẽ tiếp tục mang tên Montero tại một số thị trường.

Theo thông tin được Mitsubishi công bố, Pajero thế hệ mới sẽ sử dụng nền tảng khung gầm rời của Triton, cho thấy đây có thể là mẫu xe kế nhiệm trực tiếp của Pajero Sport hiện tại.

Tuy nhiên, hãng khẳng định mẫu SUV mới sẽ được phát triển riêng về khoang cabin cùng hệ thống treo trước và sau nhằm mang lại khả năng off-road vượt trội nhưng vẫn duy trì độ êm ái, thoải mái khi vận hành trên đường phố.

Điều này giúp Pajero mới có định vị tiệm cận dòng Pajero truyền thống hơn là một phiên bản SUV phát triển từ bán tải đơn thuần.

Hình ảnh teaser tập trung vào cụm đèn LED định vị dạng chữ T kéo dài hướng về logo Mitsubishi ở trung tâm đầu xe. Thiết kế này có khác biệt so với mẫu xe từng được hé lộ hồi tháng 1/2026, dù nhiều khả năng đây chỉ là sự khác nhau giữa các phiên bản hoặc lớp ngụy trang thử nghiệm.

Các hình ảnh chạy thử trước đó cho thấy Pajero mới sở hữu dáng xe vuông vức, thân hình bề thế cùng các vòm bánh cơ bắp. Theo Carscoops, mẫu SUV của Mitsubishi khi trở lại sẽ là đối thủ trực tiếp của Toyota Land Cruiser.

Mitsubishi gọi đây là mẫu “SUV việt dã” mới giữ vai trò flagship của hãng, đồng nghĩa mức giá sẽ nằm trên Outlander sử dụng cấu trúc unibody hiện nay. Theo kế hoạch, Pajero thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt vào mùa thu năm 2026, đúng 5 năm sau khi thế hệ trước bị khai tử.

Bản dựng đồ họa dự đoán thiết kế của Mitsubishi Pajero mới. Ảnh: Theottle

Trước đây, Mitsubishi từng sử dụng tên Montero cho Pajero tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Tây Ban Nha và Philippines. Điều này cũng làm dấy lên kỳ vọng rằng thế hệ mới sẽ được phân phối rộng rãi tại nhiều thị trường quốc tế.

Mitsubishi Pajero được sản xuất từ năm 1981 đến 2021. Qua bốn thế hệ, mẫu SUV này đã bán ra hơn 3,25 triệu xe tại hơn 170 quốc gia và giành tổng cộng 12 chiến thắng tại giải đua Dakar Rally.

Tên gọi Pajero cũng được sử dụng cho ba thế hệ Pajero Sport phát triển trên nền tảng Triton, sản xuất từ năm 1996 đến nay. Thế hệ hiện tại của mẫu xe này đã có mặt trên thị trường từ năm 2015 và được facelift vào các năm 2019 và 2024.

Tại Việt Nam, dòng Pajero Sport vẫn còn trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi nhưng số lượng bán ra rất ít. Xe hiện chỉ có bản máy xăng giá 1,23-1,31 tỷ đồng, đồng thời chỉ bán cho "khách dự án".