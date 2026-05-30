Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mua ô tô cũ chưa hết hạn đăng kiểm phải đưa xe đi cập nhật thông tin

Lộc Liên
Lộc Liên

TPO - Nhằm khắc phục tình trạng sai lệch dữ liệu phương tiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam dự kiến sẽ quy định bắt buộc chủ sở hữu ô tô sau khi mua lại, phải đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để cập nhật thông tin sau khi làm thủ tục sang tên, đổi biển số.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tiếp thu và giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo thông tư mới quy định về trình tự, thủ tục kiểm định phương tiện. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất được đưa vào dự thảo lần này là yêu cầu đối với các xe còn hạn kiểm định nhưng đã thực hiện thủ tục sang tên, đổi biển số.

Cụ thể, chủ sở hữu mới của phương tiện sẽ bắt buộc phải đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để cập nhật lại thông tin vào hồ sơ phương tiện cũng như hệ thống phần mềm quản lý. Sự điều chỉnh này xuất phát từ thực tế việc không cập nhật kịp thời thông tin chủ mới sẽ dẫn đến sai lệch dữ liệu, gây khó khăn lớn cho cơ quan chức năng trong việc tra cứu, quản lý và xử lý vi phạm.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp đồng bộ hóa dữ liệu giữa cơ quan đăng ký xe và cơ quan đăng kiểm, đồng thời gắn chặt trách nhiệm của chủ sở hữu mới đối với phương tiện. Nội dung này sẽ được Cục Đăng kiểm chỉnh lý trước khi trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

tp-dang-kiem-xe-4.jpg
Cục Đăng kiểm Việt Nam dự kiến sẽ quy định chủ ô tô khi mua lại, phải đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để cập nhật thông tin sau khi sang tên, đổi biển số. Ảnh: Lộc Liên.

Bên cạnh việc thắt chặt quản lý dữ liệu, hoạt động đăng kiểm sẽ tiến tới số hóa toàn diện. Theo quy định tại Nghị định 89/2026, việc dán tem kiểm định bản giấy sẽ chính thức hết hiệu lực và ngừng cấp từ ngày 1/1/2027.

Khi bỏ tem giấy, toàn bộ thông tin nhận diện - đặc biệt là mức khí thải của phương tiện – sẽ được cập nhật trực tiếp trên giấy chứng nhận kiểm định điện tử và chia sẻ liên thông đến các cơ quan có thẩm quyền. Bước tiến số hóa này không chỉ gỡ bỏ thủ tục giấy tờ rườm rà mà còn tạo nền tảng hiện đại hóa, minh bạch hóa công tác đăng kiểm.

Bộ Xây dựng cũng vừa ban hành Thông tư 24/2026 nhằm phân cấp và cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, chính thức áp dụng từ ngày 1/6.

Đối với các doanh nghiệp, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho cơ sở kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe máy sẽ được cắt giảm 50%, từ 20 ngày xuống chỉ còn 10 ngày. Thời gian giải quyết cấp lại cũng được rút ngắn đáng kể, chỉ còn từ 2 đến 4 ngày làm việc tùy trường hợp.

Đối với chủ xe, thời gian chờ đợi cũng được giảm tải mạnh. Các xe cơ giới, xe máy chuyên dùng kiểm định ngoài cơ sở sẽ được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định trong vòng 2 ngày làm việc, thay vì 3 ngày như trước. Đặc biệt, trường hợp xe đi đăng kiểm nhưng mới chỉ có giấy hẹn đăng ký, chứng nhận chính thức sẽ được trả trong vòng 4 giờ làm việc ngay sau khi hệ thống nhận được dữ liệu đăng ký xe từ cơ quan chức năng. Ngoài ra, thủ tục cấp lại chứng nhận đối với xe cải tạo cũng giảm xuống chỉ còn 1,5 ngày làm việc.

Lộc Liên
Lộc Liên
#đăng kiểm #số hóa #sang tên #biển số #quản lý phương tiện #cơ sở đăng kiểm #mua ô tô cũ #chủ xe #sang tên và biển số

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe