Chủ xe 'trút gánh nặng' chi phí nhờ VinFast VF 8

Không cần quan tâm đến chi phí xăng xe, bảo dưỡng là trải nghiệm chung của nhiều chủ xe VinFast VF 8. Tháng 5/2026, mẫu xe điện Việt càng tăng sức hút nhờ loạt ưu đãi cộng dồn từ VinFast, đặc biệt là chính sách mua xe 0 đồng với lãi suất cố định chỉ từ 5%/năm.

Trút bỏ gánh nặng “nuôi” xe thời bão giá

Đối với anh Quốc Minh (38 tuổi, kế toán tại Hà Nội), việc sở hữu một chiếc ô tô từng đồng nghĩa với việc gánh thêm hàng loạt chi phí cố định: tiền xăng hàng tháng, tiền bảo dưỡng định kỳ đắt đỏ. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang xe điện, cuộc sống anh như “bước sang trang mới”.

“Lâu lắm rồi tôi không còn quan tâm đến giá xăng vì đang được sạc miễn phí. Tính ra, một tháng tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng, một năm phải lên tới vài chục triệu đồng tiền xăng”, anh Minh chia sẻ.

Theo chính sách hiện tại, khách hàng sử dụng các dòng xe điện VinFast được miễn phí sạc tại trạm V-Green 10 lần/tháng đến 10/2/2029. Như vậy, trong gần 3 năm tới, chi phí “nhiên liệu” của người dùng xe VinFast gần như là 0 đồng. Chủ xe cũng có thể dễ dàng tìm thấy điểm sạc nhờ mạng lưới 150.000 cổng của V-Green phân bổ tại khắp 34 tỉnh thành.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng xe điện cũng khiến những người từng đi xe xăng như anh Minh phải ngỡ ngàng. Nếu các mẫu D-SUV xăng, dầu phải đi bảo dưỡng mỗi 5.000 km với chi phí trung bình khoảng 2-3 triệu đồng, từ khi sở hữu VF 8, anh Minh chỉ cần vào xưởng sau mỗi 15.000 km hoặc 1 năm, với chi phí vài trăm nghìn đồng/lần.

Đây cũng là chia sẻ của nhiều người sử dụng các dòng xe điện VinFast khác. Lý do là cấu tạo động cơ xe điện đơn giản và ít hạng mục hao mòn phải bảo dưỡng hơn xe xăng.

Giá trị vượt xa số tiền đầu tư

Đáng chú ý, lựa chọn VF 8 dưới góc độ kinh tế không có nghĩa là người dùng phải đánh đổi sự tiện nghi hay cảm xúc. Trái lại, mẫu D-SUV này mang đến những trải nghiệm vượt trội so với tầm giá.

“Động cơ lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm, những thông số này tương đương các dòng xe thể thao nhiều tỷ đồng”, reviewer Phong Gió nhận định về động cơ VF 8 trên phiên bản Plus 2 cầu. Trong khi đó, anh cho rằng phiên bản Eco với sức mạnh 201 mã lực cũng là dư dả cho việc sử dụng hàng ngày.

Theo đại diện kênh Xe Hay, VF 8 còn sở hữu không gian nội thất “rộng thênh thang” với khả năng cách âm khá tốt nhờ kính hai lớp. Khung gầm, thân vỏ của VF 8 cũng được đánh giá là cứng cáp, đem lại cho gia đình cảm giác được bảo vệ toàn diện.

Đặc biệt, hiện tại, khách hàng mua VF 8 được hỗ trợ trực tiếp lên đến 10% giá xe, thêm 3% trường hợp đổi từ xe xăng sang xe điện tới ngày 31/5. Tổng mức ưu đãi trực tiếp trong tháng có thể lên tới 155 triệu đồng.

Người mua trả góp còn được VinFast bảo lãnh để mua với số tiền trả trước chỉ 0 đồng và có thể lựa chọn ưu đãi trực tiếp 10% hoặc chính sách lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong suốt 3 năm đầu.

“Đây là chính sách rất tốt, giúp khách hàng tự chủ được dòng tiền hàng tháng không lo lãi suất thả nổi”, chị Nguyễn Thị Hoa, một chủ xe ở Hà Nội vừa tranh thủ chốt VF 8 để nhận loạt ưu đãi chỉ còn hiệu lực trong vài ngày, cho biết.

Hơn thế nữa, người sử dụng xe điện nói chung vẫn được miễn phí trước bạ, đưa chi phí lăn bánh thực tế của VF 8 về mức thấp hơn so với giá niêm yết. Ví dụ, chủ xe phiên bản VF 8 Eco có thể đưa xe xuống đường chỉ từ 900 triệu đồng (lăn bánh tại Hà Nội).

Mang tới lựa chọn kinh tế nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm vận hành vượt trội so với xe xăng, VF 8 đang là lựa chọn sáng giá với những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe gầm cao rộng rãi, an toàn và mạnh mẽ trong tầm giá 1 tỷ đồng.