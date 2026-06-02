Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe chơi nhập Mỹ ra bản mới ở Việt Nam, giá giảm cả tỷ đồng

Lê Tuấn

TPO - Nhóm xe ô tô nhập Mỹ có diễn biến đáng chú ý khi hai thương hiệu Jeep và RAM tại Việt Nam chuyển sang phân phối bởi Thaco Auto. Trong đó, các dòng Jeep Wrangler và RAM 1500 mới có giá khởi điểm thấp hơn trước đáng kể.

Cuối tháng 5 vừa qua, Thaco Auto chính thức công bố phân phối hai thương hiệu JeepRAM tại thị trường Việt Nam.

Trước đây, hai thương hiệu ô tô Mỹ này được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam bởi JVA. Với đặc thù toàn bộ xe nhập khẩu và động cơ dung tích lớn, giá xe Jeep và RAM thuộc hàng cao nhất phân khúc xe phổ thông.

Theo đó, các dòng xe Jeep và RAM thường được định vị ở phân khúc cao, hướng đến nhóm khách hàng dư dả tài chính, muốn sở hữu các dòng “xe chơi” cá tính.

Dưới thời Thaco Auto, Wrangler là dòng xe mở bán sớm nhất của Jeep tại Việt Nam. Đáng chú ý, mẫu SUV do Thaco phân phối thuộc phiên bản mới, đi kèm mức giá thấp hơn trước khoảng 700 triệu đồng.

dsc06667-3313.jpg

Cụ thể, Jeep Wrangler 2026 được phân phối với ba biến thể gồm Sport, Sahara và Rubicon, giá bán lần lượt 2,999 tỷ, 3,299 tỷ và 3,499 tỷ đồng. Trước đó, dòng Wrangler được phân phối bởi JVA có giá từ 3,766-4,088 tỷ đồng.

Trong khi đó, thương hiệu RAM tiếp tục phân phối mẫu bán tải cỡ lớn 1500 với hai phiên bản: Rebel và RHO, kèm giá bán lần lượt là 3,749 tỷ đồng và 5,499 tỷ đồng.

dsc06656-9828.jpg

Trước đây, dòng RAM 1500 do JVA phân phối có giá khởi điểm 5,288 tỷ cho bản Rebel. Như vậy so với phiên bản Rebel cũ, bản mới do Thaco Auto phân phối có giá thấp hơn 1,5 tỷ đồng, trong khi bản RHO lần đầu tiên xuất hiện.

Theo giới chuyên gia, việc giảm giá mạnh của Ram 1500 đến từ sự thay đổi hệ truyền động. Thay vì động cơ V8 5.7L như trước, mẫu bán tải cỡ lớn này chuyển sang sử dụng động cơ tăng áp kép 3.0L 6 xi-lanh, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4x4.

dsc06703-6974.jpg

Dung tích động cơ nhỏ hơn giúp xe giảm gánh nặng thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu về Việt Nam. Đáng chú ý, trên giấy chứng nhận kiểm định, RAM 1500 được xếp vào danh mục "ô tô con pickup", tức được xem như xe con khi tham gia giao thông.

Tại Việt Nam, phân khúc xe bán tải cỡ lớn hiện chỉ có RAM góp mặt. Các hãng như Toyota hay Ford mới chỉ dừng lại ở bán tải cỡ trung, trong đó Ford có thêm dòng Raptor hiệu suất cao.

Thaco Auto cho biết Jeep và RAM sẽ được kinh doanh theo mô hình showroom tích hợp cùng Peugeot. Cả ba thương hiệu này đều thuộc tập đoàn ô tô toàn cầu Stellantis.

Trong thời gian tới, nhà phân phối này dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm Jeep tại Việt Nam với các mẫu Cherokee và Grand Wagoneer.

Bên cạnh việc bổ sung Jeep và RAM, Thaco cũng vừa ra mắt thế hệ mới của Peugeot 3008 và 5008. Trong đó, Peugeot 3008 có giá từ 1,279-1,429 tỷ đồng, còn Peugeot 5008 có giá từ 1,379-1,529 tỷ đồng.

So với đời cũ, giá của bộ đôi SUV Pháp này tăng đáng kể, trung bình gần 300 triệu đồng. Với giá cao, thiết kế mới cùng các nâng cấp về công nghệ, Peugeot 3008 và 5008 tiếp tục hướng tới cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Lê Tuấn
#jeep #ram #xe nhập mỹ #thaco #xe chơi #Jeep Wrangler #RAM 1500

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe