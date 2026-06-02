Xe chơi nhập Mỹ ra bản mới ở Việt Nam, giá giảm cả tỷ đồng

TPO - Nhóm xe ô tô nhập Mỹ có diễn biến đáng chú ý khi hai thương hiệu Jeep và RAM tại Việt Nam chuyển sang phân phối bởi Thaco Auto. Trong đó, các dòng Jeep Wrangler và RAM 1500 mới có giá khởi điểm thấp hơn trước đáng kể.

Cuối tháng 5 vừa qua, Thaco Auto chính thức công bố phân phối hai thương hiệu Jeep và RAM tại thị trường Việt Nam.

Trước đây, hai thương hiệu ô tô Mỹ này được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam bởi JVA. Với đặc thù toàn bộ xe nhập khẩu và động cơ dung tích lớn, giá xe Jeep và RAM thuộc hàng cao nhất phân khúc xe phổ thông.

Theo đó, các dòng xe Jeep và RAM thường được định vị ở phân khúc cao, hướng đến nhóm khách hàng dư dả tài chính, muốn sở hữu các dòng “xe chơi” cá tính.

Dưới thời Thaco Auto, Wrangler là dòng xe mở bán sớm nhất của Jeep tại Việt Nam. Đáng chú ý, mẫu SUV do Thaco phân phối thuộc phiên bản mới, đi kèm mức giá thấp hơn trước khoảng 700 triệu đồng.

Cụ thể, Jeep Wrangler 2026 được phân phối với ba biến thể gồm Sport, Sahara và Rubicon, giá bán lần lượt 2,999 tỷ, 3,299 tỷ và 3,499 tỷ đồng. Trước đó, dòng Wrangler được phân phối bởi JVA có giá từ 3,766-4,088 tỷ đồng.

Trong khi đó, thương hiệu RAM tiếp tục phân phối mẫu bán tải cỡ lớn 1500 với hai phiên bản: Rebel và RHO, kèm giá bán lần lượt là 3,749 tỷ đồng và 5,499 tỷ đồng.

Trước đây, dòng RAM 1500 do JVA phân phối có giá khởi điểm 5,288 tỷ cho bản Rebel. Như vậy so với phiên bản Rebel cũ, bản mới do Thaco Auto phân phối có giá thấp hơn 1,5 tỷ đồng, trong khi bản RHO lần đầu tiên xuất hiện.

Theo giới chuyên gia, việc giảm giá mạnh của Ram 1500 đến từ sự thay đổi hệ truyền động. Thay vì động cơ V8 5.7L như trước, mẫu bán tải cỡ lớn này chuyển sang sử dụng động cơ tăng áp kép 3.0L 6 xi-lanh, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4x4.

Dung tích động cơ nhỏ hơn giúp xe giảm gánh nặng thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu về Việt Nam. Đáng chú ý, trên giấy chứng nhận kiểm định, RAM 1500 được xếp vào danh mục "ô tô con pickup", tức được xem như xe con khi tham gia giao thông.

Tại Việt Nam, phân khúc xe bán tải cỡ lớn hiện chỉ có RAM góp mặt. Các hãng như Toyota hay Ford mới chỉ dừng lại ở bán tải cỡ trung, trong đó Ford có thêm dòng Raptor hiệu suất cao.

Thaco Auto cho biết Jeep và RAM sẽ được kinh doanh theo mô hình showroom tích hợp cùng Peugeot. Cả ba thương hiệu này đều thuộc tập đoàn ô tô toàn cầu Stellantis.

Trong thời gian tới, nhà phân phối này dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm Jeep tại Việt Nam với các mẫu Cherokee và Grand Wagoneer.

Bên cạnh việc bổ sung Jeep và RAM, Thaco cũng vừa ra mắt thế hệ mới của Peugeot 3008 và 5008. Trong đó, Peugeot 3008 có giá từ 1,279-1,429 tỷ đồng, còn Peugeot 5008 có giá từ 1,379-1,529 tỷ đồng.

So với đời cũ, giá của bộ đôi SUV Pháp này tăng đáng kể, trung bình gần 300 triệu đồng. Với giá cao, thiết kế mới cùng các nâng cấp về công nghệ, Peugeot 3008 và 5008 tiếp tục hướng tới cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

​