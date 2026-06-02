Clip: Tài xế tạt đầu xe khác để chen hàng vào trạm thu phí

TPO - Chiếc xe trắng vượt phải, chen hàng để vào trạm thu phí, sau đó còn dừng xe chặn đầu phương tiện phía sau. Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng.

Trước khi vào trạm thu phí, ô tô gắn camera hành trình đã giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ngay lúc đó, một chiếc sedan màu trắng bất ngờ xuất hiện từ bên phải, tăng tốc vượt lên rồi ép sát đầu xe gắn camera với ý định chen vào hàng.

Nhận thấy khoảng đường phía trước ngày càng thu hẹp và nguy cơ va chạm có thể xảy ra, tài xế xe gắn camera đã chủ động phanh dừng.

Sau khi chen hàng vượt lên, xe trắng dừng trước trạm thu phí khiến các phương tiện phía sau không thể di chuyển. Tài xế sau đó xuống xe và có ‘lời qua tiếng lại’ với lái xe có gắn camera.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo, khi đến gần trạm thu phí, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và xếp hàng theo đúng thứ tự.

Hành vi tranh giành làn đường, cố tình chen hàng hoặc dừng xe giữa khu vực trước trạm không chỉ tiềm ẩn nguy cơ va chạm mà còn có thể gây ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến các phương tiện phía sau.