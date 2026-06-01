Dat Bike ERA: Tự do di chuyển cả ngày chỉ với 15 phút sạc

Quên cắm sạc xe điện từ tối hôm trước, sáng hôm sau không đủ pin để di chuyển, trong khi xe xăng chỉ mất vài phút đổ nhiên liệu là có thể tiếp tục hành trình - khác biệt này từng khiến nhiều người e ngại khi sử dụng xe điện mỗi ngày. Nhưng với Dat Bike ERA, chỉ vài phút tranh thủ sạc trước khi ra khỏi nhà là đủ cho cả hành trình trong phố.

Không cần lên kế hoạch, thuận tiện sạc bất cứ khi nào

Cảm giác chủ động là một trong những “vết nứt trải nghiệm” phổ biến giữa xe xăng và xe điện. Với xe xăng, người dùng gần như không cần suy nghĩ quá nhiều. Hết nhiên liệu thì ghé cây xăng vài phút rồi tiếp tục hành trình. Trong khi đó, xe điện nhiều năm qua thường gắn với “áp lực vô hình”: phải nhớ cắm sạc từ tối hôm trước, phải tính hôm nay đi bao xa, còn bao nhiêu pin và có kịp sạc không. Chỉ cần quên một lần, kế hoạch của cả buổi sáng có thể bị đảo lộn.

Với ERA, Dat Bike đã phá bỏ cảm giác bất tiện đó. Thay vì biến việc sạc thành một “nhiệm vụ” cần tính toán từ trước, dòng xe điện mới của hãng được phát triển để người dùng có thể sạc bất cứ khi nào thấy tiện - giống cách mọi người đang sử dụng điện thoại hay máy tính mỗi ngày.

Chế độ sạc Tăng cường trên Dat Bike ERA mở rộng thêm quãng đường 30km chỉ với 15 phút sạc

Trên phiên bản Dat Bike ERA E1, chế độ sạc Tăng cường (Boost) cho phép xe sạc 15 phút để đi thêm khoảng 30km - quãng đường đủ cho nhiều nhu cầu di chuyển thường ngày như đưa đón con đi học, đi làm, đi chợ hay đi lại trong nội đô.

Người dùng có thể sạc xe ở mọi ổ điện 220V thông dụng (Ảnh: Chí Tâm)

Điều đáng nói không chỉ nằm ở con số 15 phút. Trong thực tế, người dùng đôi khi chỉ cần tranh thủ cắm sạc khoảng 5-10 phút trước khi ra khỏi nhà là đã đủ đi hơn chục kilomet để tới văn phòng, quán cà phê hay một điểm dừng khác có thể đỗ xe lâu hơn để sạc tiếp như bình thường. Khoảng thời gian đó có khi chỉ bằng lúc thay quần áo, xỏ đôi tất, mang giày hay khóa cửa trước khi xuống nhà.

Người dùng không còn phải quá căng thẳng vì “hôm qua quên sạc”. Việc sạc cũng không còn là một công việc phải tính toán quá kỹ hay dành riêng nhiều giờ liên tục. Nó trở thành một hành động rất tự nhiên trong nhịp sống hàng ngày.

Công nghệ sạc tích hợp thay đổi trải nghiệm sử dụng xe điện

Để hiện thực hóa trải nghiệm sạc nhanh nhưng vẫn thuận tiện, Dat Bike đã phát triển công nghệ sạc tích hợp vào hệ truyền động (Integrated Charger) và nộp hồ sơ cấp bằng sáng chế cũng như bảo hộ thương hiệu cho công nghệ này.

Phần dây sạc được tích hợp và để gọn trong hộp đồ bên tay phải người lái

Nghe có vẻ chỉ là một thay đổi kỹ thuật nhỏ, nhưng với người dùng thực tế, khác biệt này giải quyết nhiều bất tiện xuất hiện gần như mỗi ngày.

Ở nhiều dòng xe điện công suất cao trên thị trường, người dùng vẫn phải mang theo một bộ sạc rời khá lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc cốp xe bị chiếm diện tích, dây sạc lỉnh kỉnh và mỗi lần sạc đều phải lấy ra rồi cất vào không thật sự gọn gàng. Nhiều người dùng còn gặp tình huống đến nơi mới phát hiện quên đem sạc hoặc lo ngại việc thất lạc, hư hỏng bộ sạc khi thường xuyên di chuyển và va đập với các món đồ khác trong cốp xe.

Với ERA, người dùng chỉ cần một sợi dây gọn nhẹ được tích hợp sẵn trên xe để cắm trực tiếp vào ổ điện dân dụng 220V, tương tự các thiết bị điện gia dụng thông thường.

Không cần mang theo bộ sạc rời. Không cần phụ thuộc vào trạm sạc chuyên dụng. Không cần đánh đổi không gian cốp cho phụ kiện sạc. Nhờ đó, toàn bộ dung tích 50L của cốp xe có thể được sử dụng đúng nghĩa cho nhu cầu hàng ngày như đựng túi xách, áo mưa, đồ đi chợ hay vật dụng cá nhân.

Dat Bike ERA có dung tích cốp 50L lớn nhất thị trường xe hai bánh hiện tại

Trên phiên bản E2, thời gian sạc đầy xe là 3 giờ 30 phút. Trong khi đó ERA E1 cho phép người dùng tùy chỉnh 3 mức công suất sạc thông qua ứng dụng Dat Bike trên điện thoại, gồm: Sạc Tiêu chuẩn 1.200W, Sạc nhanh 1.800W và chế độ Boost 2.700W cho khả năng sạc 15 phút để đi thêm khoảng 30km. Xe có cài đặt mặc định chế độ Boost sẽ tự động quay về mức sạc tiêu chuẩn sau 15 phút hoạt động liên tục.

Bên cạnh khả năng sạc nhanh, Dat Bike ERA vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài với pin Dat Battery thế hệ thứ 6 dung lượng 4.3kWh, cho quãng đường lên đến 200km sau mỗi lần sạc đầy. Với nhu cầu đi lại nội đô thông thường, nhiều người dùng có thể chỉ cần sạc một lần cho cả tuần sử dụng.

Công nghệ được phát triển để phục vụ đời sống hàng ngày

Theo Dat Bike, công nghệ sạc tích hợp không phải là một tính năng “bộc phát” trên ERA, mà là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và phát triển liên tục từ các thế hệ xe trước.

Nếu các dòng xe trước của Dat Bike đã đặt nền móng cho hiệu năng vận hành mạnh mẽ và quãng đường di chuyển dài, thì ERA là bước tiếp theo: đưa những công nghệ đó trở nên thực dụng, linh hoạt và phù hợp hơn với nhịp sống hàng ngày của người dùng phổ thông.

Chiến lược tích hợp dọc và làm chủ toàn bộ công nghệ lõi bên trong xe - từ pin, mạch điều khiển (BMS), bộ sạc cho đến phần mềm - là nền tảng giúp Dat Bike phát triển công nghệ Sạc tích hợp, đưa ERA E1 và ERA E2 sở hữu tốc độ sạc thuộc nhóm nhanh nhất trên thị trường xe máy điện hiện nay.

Dat Bike làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi trên xe

Việc làm chủ công nghệ lõi cũng cho phép Dat Bike liên tục kiểm soát, tối ưu và nâng cấp hiệu năng của xe theo thời gian, từ tốc độ sạc, hiệu suất vận hành cho đến khả năng quản lý nhiệt và độ bền pin trong quá trình sử dụng thực tế.

Đại diện Dat Bike cho biết mục tiêu của hãng khi ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trên xe không phải để “trình diễn”, mà thật sự là những tính năng giúp xe điện trở thành một lựa chọn đủ tiện để người dùng có thể sử dụng mỗi ngày mà không phải thay đổi thói quen sống của mình.