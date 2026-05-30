Gia đình đông người chọn VinFast VF 9: Rộng như 'phòng khách', nhấn ga không lo tiền xăng

Không gian rộng cho cả ba thế hệ, khả năng tăng tốc mạnh mẽ và chi phí vận hành dễ chịu là những yếu tố khiến VinFast VF 9 ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn thay thế các mẫu SUV xăng truyền thống.

Ngôi nhà di động an toàn, tiện nghi

Anh Đức Anh (36 tuổi, Hà Nội) là chủ sở hữu của một chiếc VinFast VF 9. Với gia đình có cả ông bà và con nhỏ, anh cần một chiếc xe rộng rãi để mọi thành viên đều ngồi thoải mái. Bên cạnh đó, các trang bị an toàn cũng phải tạo được sự yên tâm trên những hành trình dài. VF 9 đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó.

“Tôi chọn xe cho cả gia đình nên an toàn luôn là tiêu chí đầu tiên. VF 9 với những tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS giúp người lái và người ngồi trên xe cảm thấy tự tin hơn khi di chuyển trên đường”, anh Đức Anh chia sẻ. Cũng theo chủ xe này, chiều dài cơ sở 3.149 mm cùng cấu hình 3 hàng ghế giúp VF 9 giống như một “phòng khách di động”, đủ thoải mái cho cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ.

Trong khi đó, với anh Hồng Phúc (41 tuổi, Thanh Hóa), CEO một công ty thể thao, điểm thuyết phục trên VF 9 nằm ở khoang nội thất nhiều tiện nghi, đặc biệt là hàng ghế bọc da chỉnh điện tích hợp massage, sưởi và làm mát.

“Sau một ngày làm việc, ngả lưng trên ghế có massage, sưởi, làm mát rồi nghe nhạc trong khoang xe yên tĩnh, tôi thấy hành trình về nhà nhẹ hơn hẳn. Điều hòa 3 vùng và hệ thống lọc không khí cũng giúp khoang xe dễ chịu hơn, nhất là khi đi cùng trẻ nhỏ”, anh Phúc nói.

Theo vị CEO này, VF 9 còn đáp ứng tốt nhu cầu chở đồ khi đi xa với khoang hành lý đạt 926 L khi gập hàng ghế thứ ba, đi kèm cốp trước 100 L.

Nhấn ga sướng, dùng xe nhẹ gánh

Không chỉ rộng và tiện nghi, VF 9 còn thuyết phục anh Đức Anh ở khả năng vận hành. Phiên bản VF 9 Plus anh sử dụng có công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm và dẫn động 2 cầu toàn thời gian AWD, cho lực kéo dứt khoát khi vượt xe, nhập làn hoặc đi đường đèo dốc.

“Động cơ có thông số “khủng” nên vượt xe rất dứt khoát và yên tâm cho cả gia đình. Để tìm thấy sức mạnh này trên xe xăng, tôi sẽ phải bỏ ra số tiền gấp 2-3 lần”, anh Đức Anh nhận định. Anh cũng cho rằng, để một chiếc xe xăng duy trì được sức mạnh này trên các lộ trình, chi phí dành cho nhiên liệu sẽ là một con số không nhỏ.

“Dùng xe xăng có động cơ 3.0 hay 4.0 thì mỗi lần đạp ga là một lần “xót ví”. Trong khi VF 9 được miễn phí sạc 10 lần/tháng, một lần sạc lại đi được tới 626 km nên cả gia đình tôi cứ chạy “tẹt ga”, không phải lăn tăn gì”, anh Đức Anh tính toán.

Thực tế, mẫu SUV cỡ lớn của VinFast với năng lực vận hành mạnh mẽ đang có mức giá niêm yết chỉ từ 1,499 tỷ đồng. Trong tháng 5, khách hàng mua VF 9 vẫn còn cơ hội nhận đủ bộ chính sách hỗ trợ từ VinFast gồm mức hỗ trợ 10% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” cùng với mức giảm 3% khi mang xe xăng đổi lấy xe điện.

Vừa đem chiếc Kia Sorento đổi lấy VinFast VF 9, chị Khánh Ngân (45 tuổi, Quảng Ninh), chủ cửa hàng thời trang, cho biết với bộ chính sách hỗ trợ hiện tại, giá lăn bánh của mẫu E-SUV nhà VinFast chỉ ngang bằng nhiều mẫu SUV cỡ D chạy xăng.

“Cộng toàn bộ ưu đãi từ nhà sản xuất và chính sách miễn lệ phí trước bạ, tôi chỉ cần bỏ ra 1,3 tỷ đồng, chỉ ngang một mẫu SUV chạy xăng phân khúc dưới. So với những trải nghiệm tích cực tôi nhận được thì đây là một mức giá quá hợp lý”, chị Ngân cho biết.

Về sử dụng dài hạn, chị Ngân đánh giá cao chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km, hệ thống xưởng dịch vụ rộng khắp, hotline hỗ trợ 24/7 và quy trình bảo dưỡng đơn giản của xe VinFast.

VinFast VF 9 đã chứng minh rằng tiện nghi và sang trọng không nhất thiết phải đi đôi với tốn kém. Mẫu E-SUV là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế bề thế, hiệu suất vận hành mạnh mẽ và khả năng tối ưu kinh tế, qua đó xứng đáng trở thành người đồng hành đáng tin cậy của các gia đình Việt.