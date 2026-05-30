Hơn 1.000 biker hội tụ tại Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương (Castrol Superbike Fest 2026) chính thức khai mạc tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của hơn 1.000 biker đến từ 90 câu lạc bộ trong nước và nhiều quốc gia trong khu vực.

Tối 29/5, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Công ty Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức khai mạc Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương (Castrol Superbike Fest 2026).

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai mạc.

Lễ khai mạc diễn ra sôi động với sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng, các tiết mục nghệ thuật và trình diễn mô tô mang đậm tinh thần tự do, phóng khoáng của cộng đồng đam mê xe phân khối lớn. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục múa “One Ride - One Connection” (Một chuyến đi, một sự kết nối), màn đồng diễn ra mắt Miss Motor và giới thiệu đội hình xe diễu hành đêm lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nhiệt liệt chào mừng cộng đồng biker trong nước và quốc tế đến tham dự sự kiện. Theo ông Biên, Khánh Hòa đang định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững và hiện đại; đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm du lịch mới cùng những sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh, gia tăng sức hút của địa phương.

Việc tổ chức Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo thêm sản phẩm thể thao - du lịch mới, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa năng động, thân thiện, hiện đại đến bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tặng hoa cho Ban tổ chức lễ hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ghi nhận, biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của Ban tổ chức, các lực lượng chức năng, đơn vị đồng hành và nhà tài trợ trong quá trình chuẩn bị. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan, vận động viên, biker và những người tham gia chương trình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy của Ban tổ chức, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng biker văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện.

Các biker biểu diễn chạy xe trước sự cổ vũ của đông đảo người dân, du khách.

Diễn ra từ ngày 29 đến 31/5, Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương thu hút hơn 1.000 biker đến từ 90 câu lạc bộ trong nước cùng cộng đồng biker quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Singapore...

Trong khuôn khổ lễ hội, các biker tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn tốp 30 Miss Motor, cuộc thi xe “đẹp - độc - lạ”, thi kỹ năng lái xe phân khối lớn Gymkhana và Motor Adventure. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động dành cho người dân và du khách như tham quan gian hàng OCOP, lễ hội diều khổng lồ, thi đấu pickleball, lái thử các dòng xe của những thương hiệu nổi tiếng.

Đặc biệt, ngày 31/5 sẽ diễn ra chương trình diễu hành - touring với sự tham gia của hơn 1.000 biker, xuất phát từ Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) đến Quảng trường 16 tháng 4 (phường Phan Rang).

#Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương #cộng đồng biker #Nha Trang #Khánh Hòa

