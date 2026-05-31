Honda tiếp tục mở rộng điện hóa tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Sau khi mở bán các mẫu xe máy điện đầu tiên tại Việt Nam, Honda cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm điện trong năm nay.

Trong một cáo cáo mới đây, Honda cho biết năm tài chính 2026 vừa qua ghi nhận cột mốc quan trọng trong hành trình điện hóa của hãng tại Việt Nam, đặc biệt là mảng xe máy.

Cụ thể, hãng Nhật đã bàn giao hai mẫu xe máy điện ICON e: và CUV e: đến tay khách hàng, đồng thời bắt đầu triển khai hệ thống trạm đổi pin dành cho xe điện. Song song với đó, Honda Việt Nam cũng giới thiệu dòng xe máy điện cao cấp mới UC3 cùng hệ thống trạm sạc pin.

Theo ghi nhận, các trụ sạc cùng tủ đổi pin đã và đang được lắp đặt ở hệ thống đại lý ủy nhiệm của Honda tại các thành phố lớn.

Trụ sạc và tủ đổi pin xe máy điện Honda tại một đại lý ở Hà Nội.

Trong năm tài chính mới 2027 (từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), hãng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm điện. Mẫu mới đầu tiên mở bán sẽ là xe máy điện UC3.

Trước đó hồi đầu năm, hãng này hé lộ kế hoạch ra mắt liên tiếp hai mẫu xe khác thuộc phân khúc phổ thông vào đầu năm 2027. Các mẫu xe mới xếp dưới dòng CUV e: và UC3, và được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam.

Mức giá của hai mẫu xe máy điện phổ thông sắp ra mắt của Honda được kỳ vọng ở ngưỡng 20 triệu đồng. Từ 2028, Honda sẽ liên tục ra mắt xe máy điện mới tại Việt Nam.

Cũng trong năm tài chính mới, Honda tiến hành nâng tiêu chuẩn khí thải lên mức 4 (Euro 4) với các dòng xe máy sử dụng động cơ đốt trong sản xuất và phân phối tại Việt Nam, theo lộ trình kiểm soát khí thải của Chính phủ.

Với mảng ô tô, hãng Nhật hiện đang phân phối phiên bản hybrid cho các dòng xe chủ lực như CR-V, HR-V và Civic. Trong đó, dòng CR-V hybrid lắp ráp trong nước mới ra mắt hồi đầu năm nay.

Mẫu CR-V hybrid lần đầu được lắp ráp nội địa.

Về doanh số, mảng xe máy của Honda Việt Nam trong năm tài chính 2026 đạt gần 2,3 triệu xe bán ra, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Hãng này chiếm khoảng 85% thị phần tính trong Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM).

Ngoài ra, hãng cũng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu linh kiện, phụ tùng và xe máy nguyên chiếc, đạt tổng giá trị khoảng 542 triệu USD. Trong khi đó, mảng ô tô đạt doanh số 28.238 xe, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

