Thực hư thông tin dùng E10 yếu máy, tụt ga, hao xăng hơn

TPO - Đại diện Bộ Công Thương và chuyên gia đều khẳng định "người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm vào chất lượng xăng E10 cũng như các loại xăng, dầu do nhà nước quy định và được lưu thông trên thị trường".

Tác động của xăng E10 tương tự như xăng thuần khoáng

Chiều 1/6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “sử dụng xăng E10 có đáng lo?", với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, chuyên gia kỹ thuật.

Theo ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, lý do Việt Nam và các nước trên thế giới phải sử dụng nhiên liệu này, với mục tiêu đầu tiên là bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, nhiên liệu sinh học còn có khả năng tái tạo và chúng ta có thể làm ra nó chứ không như nhiên liệu khoáng đang càng ngày càng cạn kiệt.

Ông Đào Duy Anh khẳng định, việc triển khai thực hiện xăng E10 trên cơ sở đánh giá, khảo sát tất cả các điều kiện, từ nguồn cung cho đến hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển và phân phối đến người tiêu dùng. Việc sử dụng xăng này góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải, tăng khả năng tự chủ và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

“Khi đã khảo sát và đánh giá đầy đủ thông tin, không có lý do gì còn tiếp tục giữ lại việc lưu thông xăng khoáng. Vì ý nghĩa về môi trường và tự chủ năng lượng, nếu chúng ta vẫn dùng xăng khoáng thì làm sao nói rằng sẽ giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tự chủ được an ninh năng lượng quốc gia?. Đó là lý do vì sao Bộ Công Thương cũng như Chính phủ quyết tâm chuyển đổi một cách triệt để”, ông Đào Duy Anh nói.

Liên quan đến ảnh hưởng của động cơ, PGS, TS. Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và Phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội - cho hay, đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm, tuy nhiên chúng ta “không nên quá lo ngại”.

Theo ông, xăng sinh học đã được sử dụng khá lâu trên thế giới từ những năm 80 thế kỷ trước. Thái Lan đã sử dụng E10 từ năm 2000 cho đến nay. Tại Việt Nam, các nhà sản xuất ô tô, xe máy đã khẳng định về khả năng tương thích của các chi tiết trên động cơ đối với xăng sinh học E10. Tác động của xăng E10 cũng tương tự như khi sử dụng xăng thuần khoáng lâu nay.

“Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu trên một vài mẫu động cơ ô tô và xe máy hệ cũ từ trước những năm 2000 và thấy rằng tác động của E10 hoàn toàn tương đương tác động của xăng thuần khoáng, các tác động này không đáng kể. Người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng xăng sinh học E10”, ông Tuyến cho hay.

Xăng E10 tiêu thụ hơn xăng thông thường 2%

Trước lo ngại sử dụng xăng E10 có thể bị “yếu máy và hao xăng hơn”, ông Lỗ Hải Nam - Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) - nói: Qua thực tế đánh giá, để đảm bảo công suất của động cơ thì lượng tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng E10 sẽ tăng so với xăng khoáng thông thường khoảng 2%. Tuy nhiên, mức chênh lệch này rất khó để người sử dụng có thể cảm nhận được trong quá trình sử dụng thực tế.

Theo PGS, TS. Phạm Hữu Tuyến, kết quả thực nghiệm tại Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy sự thay đổi về công suất và tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng xăng E10 có thể coi là tương đương khi sử dụng xăng thuần khoáng.

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam - nói thêm, xăng sinh học có hàm lượng oxy cao hơn giúp quá trình cháy triệt để hơn, đó chính là điểm tiết kiệm hơn so với xăng khoáng. Mặt khác, nhà nước cũng đã có những ưu đãi về thuế để xăng sinh học có ý nghĩa về kinh tế đối với người tiêu dùng.

Điều quan trọng nhất, theo ông, chủ phương tiện cần sử dụng đúng chủng loại xăng dầu. “Nhiều trường hợp hệ thống cung cấp nhiên liệu bị bẩn là do lâu ngày không bảo dưỡng hoặc không bảo dưỡng đúng cách, hoặc tích tụ từ việc sử dụng nhiên liệu không đúng chủng loại trong thời gian dài”, ông nói.

Ông Đào Duy Anh nhấn mạnh, xăng dầu được xem như “mạch máu” của nền kinh tế, vì vậy người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm. Không thể vì bất kỳ lý do gì mà lại đi "bơm một loại "máu bẩn" vào trong nền kinh tế". Chất lượng xăng dầu được kiểm soát rất nghiêm ngặt bởi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

“Người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm vào chất lượng xăng dầu do nhà nước quy định lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, khi sử dụng chúng ta nên tham khảo ý kiến của nhà sản xuất và đặc biệt là tuân thủ quy định về bảo dưỡng định kỳ. Nếu thực hiện đúng chế độ bảo dưỡng thì những trục trặc xảy ra đối với phương tiện sẽ rất hạn chế”, ông nói.