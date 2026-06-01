Vĩnh Long:

Xăng E10: Xử lý cửa hàng bán sai chủng loại

Cảnh Kỳ

TPO - UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị, địa phương giám sát chặt chẽ cây xăng, đảm bảo nguồn cung, xử lý cây xăng bán không đúng chủng loại, găm hàng, tạo khan hiếm, tự ý tăng giá.

Từ ngày 1/6, toàn quốc chính thức chỉ bán xăng sinh học E10, E5 RON 92, dừng bán xăng khoáng A95. Để đảm bảo việc bán xăng diễn ra thông suốt, không gián đoạn, UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan chủ động theo dõi sát thị trường, chủ động giải pháp ứng phó (nếu có phát sinh).

Từ 1/6, toàn quốc chỉ còn bán xăng sinh học, dừng bán xăng khoáng A95.

Sở Công Thương Vĩnh Long cũng được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu; chủ động nắm bắt tình hình dư luận, thông tin thị trường xăng E10 để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Theo Sở Công Thương Vĩnh Long, đã yêu cầu các cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm việc chuyển sang xăng sinh học E10, không để gián đoạn nguồn cung. Chi cục Quản lý thị trường, địa phương được giao giám sát chặt cây xăng, nắm bắt thị trường, tâm lý người tiêu dùng để tăng cường tuyên truyền về tính an toàn, lợi ích của dùng xăng E10.

Ngành chức năng Vĩnh Long sẽ xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán không có lý do chính đáng; hoặc mập mờ trong chỉ dẫn giá, loại xăng dầu tại vòi bơm, tự ý tăng giá bất hợp lý.

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi đưa ra tiêu thụ. Theo đó, xăng khoáng RON95 sẽ được phối trộn 10% ethanol trước khi đưa ra thị trường (E10).

Bộ Công Thương cho biết, việc chuyển sang sử dụng E10 xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược: Đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc xăng khoáng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động khó lường; Góp phần giảm phát thải khí nhà kính; tạo động lực cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp (sắn, ngô).

Trước những băn khoăn của người tiêu dùng về khả năng tương thích của xăng E10 với phương tiện đang lưu hành, Bộ Công Thương cho biết, phần lớn xe máy, ô tô hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10.

#xăng sinh học #Vĩnh Long #quản lý thị trường #kinh doanh xăng dầu #E10 #giám sát

