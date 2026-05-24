Tiền nhập xăng dầu của Việt Nam tăng gần gấp đôi

TPO - Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5, Việt Nam đã chi hơn 4,5 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu, tăng thêm khoảng 2,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động mạnh và doanh nghiệp tăng tốc đảm bảo nguồn cung.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan vừa công bố, trong nửa đầu tháng 5, Việt Nam nhập khẩu gần 199.000 tấn xăng dầu, trị giá khoảng 299,8 triệu USD. Dù sản lượng giảm khoảng 173.000 tấn, song trị giá nhập khẩu vẫn tăng khoảng 27,6%.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5, Việt Nam nhập khẩu khoảng 4,3 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá hơn 4,5 tỷ USD. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu đạt khoảng 3,5 triệu tấn với kim ngạch khoảng 2,4 tỷ USD.

Như vậy, sau hơn 4 tháng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu đã tăng thêm hơn 2,1 tỷ USD, tương đương tăng gần 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng nhập khẩu tăng khoảng 21% cho thấy giá nhập khẩu bình quân và cơ cấu mặt hàng nhiên liệu nhập khẩu đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Trong cơ cấu nhập khẩu, dầu diesel tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 5, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,2 triệu tấn diesel với kim ngạch gần 2,5 tỷ USD, tăng khoảng 118% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh từ đầu năm đến nay.

Nhập khẩu xăng cũng tăng mạnh khi kim ngạch đạt hơn 1,04 tỷ USD, tăng khoảng 66,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhiên liệu bay đạt khoảng 927 triệu USD, tăng hơn 61%, phản ánh nhu cầu vận tải hàng không và du lịch tiếp tục phục hồi mạnh.

Ngoài xăng dầu thành phẩm, nhiều mặt hàng năng lượng khác cũng ghi nhận mức tăng cao. Khí đốt hóa lỏng (LPG) nhập khẩu đạt hơn 1,02 tỷ USD, tăng gần 48%; các sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt khoảng 1,27 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu thời gian qua chịu tác động lớn từ căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn nguồn cung và vận tải năng lượng qua khu vực này. Biến động giá dầu thế giới khiến nhiều doanh nghiệp trong nước có xu hướng chủ động tăng nhập khẩu, gia tăng dự trữ nguồn cung nhằm giảm rủi ro thiếu hụt và ứng phó với khả năng giá tiếp tục biến động.

Diễn biến này cũng xuất hiện trong bối cảnh các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đang tăng tốc chuẩn bị nguồn cung cho lộ trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp cho rằng nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là xăng nền và ethanol phối trộn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới khi thị trường bước vào mùa cao điểm tiêu dùng và vận tải.