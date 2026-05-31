Thủ tướng muốn thu hút nhà đầu tư công nghệ cao về Cần Thơ

TPO - Thủ tướng lưu ý định hướng phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm chế biến sâu với mục tiêu nâng cao chất lượng, năng suất lao động và tỷ lệ giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất, phân phối và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp; ưu tiên duy trì tỷ lệ đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao…

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ cần tiếp tục triển khai hiệu quả, quyết liệt các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lần làm việc gần đây với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Thành phố cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy, cách nghĩ, cách làm theo hướng kiến tạo để phát triển, đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong điều hành bộ máy và quản lý kinh tế, mạnh dạn triển khai các giải pháp theo thẩm quyền và đề xuất những cơ chế, chính sách cần thiết để địa phương phát triển bứt phá…

Thủ tướng lưu ý Cần Thơ thu hút các nhà đầu tư lớn để tạo đột phá trong phát triển các ngành công nghiệp mới, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra nhiều giá trị gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm đưa vào vận hành. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp quy mô lớn; tăng tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu công nghiệp mới.

Về nông nghiệp, định hướng phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm chế biến sâu với mục tiêu nâng cao chất lượng, năng suất lao động và tỷ lệ giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất, phân phối và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp; ưu tiên duy trì tỷ lệ đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao…

Về thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, phát triển các hoạt động logistics, kho bãi, vận tải; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đặc biệt là các sản phẩm chất lượng cao về nghỉ dưỡng, giải trí, văn hóa, chăm sóc sức khỏe; nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với thúc đẩy đô thị hóa mang đậm bản sắc văn hóa sông nước.

Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm, giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ban, ngành, phường, xã bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Tập trung thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia và thành phố, bảo đảm tính liên kết vùng, kết nối xuyên suốt các cực tăng trưởng của thành phố theo 2 trục Bắc - Nam, Đông - Tây, như: Hệ thống cảng biển quốc tế Trần Đề, cảng cạn, cảng thủy nội địa; đường sắt TPHCM - Cần Thơ; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; đường Vành đai phía Tây; khu kinh tế - trung tâm logistics Trần Đề; khu thương mại tự do; khu đô thị đại học; các dự án năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo…

Cần Thơ cần khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; thực hiện nghiêm quy định giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; khẩn trương tổng rà soát tình hình hoạt động của các mỏ trên địa bàn và có giải pháp quyết liệt, hiệu quả đối với các mỏ vi phạm để bảo đảm cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển theo đúng các kết luận của Trung ương...

Liên quan đến các dự án năng lượng, Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu kiến nghị của Cần Thơ về bổ sung danh mục các dự án điện gió ngoài khơi, khẩn trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong quý 3 năm nay.

Bộ Công Thương chủ trì, cùng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thành lập tổ công tác liên ngành để thống nhất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án nhiệt điện Ô Môn II, Ô Môn III, Long Phú I và Sông Hậu II, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong quý 3/2026...

Theo UBND TP Cần Thơ, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thành phố được giao hơn 19.266 tỷ đồng. Đến ngày 21/5, thành phố đã giải ngân đạt hơn 13% kế hoạch. Tiến độ này còn thấp so với yêu cầu, chủ yếu do một số dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định nguồn gốc đất, giá đất, hoàn thiện hồ sơ đất đai; điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch...

