Phó Thủ tướng nói về xăng E10: 'Quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất'

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối.

Giá xăng E10 thấp hơn xăng khoáng

Chiều 2/6, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai cung ứng, phân phối xăng sinh học E10.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, sau 1 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10, mức tiêu thụ cơ bản tương đương với xăng khoáng trước đây. Cụ thể, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000 m3/ngày (lượng xăng tiêu thụ trung bình 32.000 m3/ngày) do vẫn còn một số cửa hàng tiêu thụ nốt lượng tồn xăng khoáng còn lại.

Do mặt hàng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở. Ghi nhận tại các cửa hàng bán E10 được niêm yết giá đầy đủ theo quy định và từ thời điểm phân phối thử nghiệm tháng 8/2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10, theo đó xác định kể từ ngày 1/6, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON95-III. Khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, doanh nghiệp đã triển khai bán xăng E10 trên toàn bộ hơn 1.800 cửa hàng và hơn 1.400 thương nhân nhượng quyền. Petrolimex đã đầu tư hệ thống phối trộn xăng E10 với năng lực khoảng 7,7 triệu m3/năm, đáp ứng không chỉ nhu cầu của hệ thống mà còn có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan quản lý sớm hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật đối với xăng E10 và xăng nền, bảo đảm tính ổn định để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch nhập khẩu, phối trộn và cung ứng từ năm 2027; rà soát các quy định kiểm định, hợp quy theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh chồng chéo trong quá trình quản lý chất lượng.

Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra giám sát việc nhập khẩu, phối trộn, bảo đảm đúng quy chuẩn. Ở thành phố hay nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thì tiêu chuẩn cũng đều phải giống nhau. Không để khâu phối trộn làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xăng sinh học, ảnh hưởng đến người tiêu dùng", Phó Thủ tướng nói.

Bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu phải thống nhất vai trò, ý nghĩa của việc triển khai xăng sinh học E10, loại nhiên liệu được phối trộn 90% xăng khoáng và 10% Ethanol được sản xuất chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu nông nghiệp như ngô, mía, sắn. Vì vậy, việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia.

"Điều quan trọng nhất trong chủ trương, chính sách chuyển đổi sang xăng E10 là hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Việc triển khai xăng E10 không chỉ góp phần giảm phát thải, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu mà còn giảm giá bán. Quá trình triển khai thời gian qua, xăng E10 cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm an toàn", ông Túc nói.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế. Trước hết công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E10 còn chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng, kịp thời và thống nhất. Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan cần đẩy mạnh truyền thông chính sách để người dân, doanh nghiệp có thông tin đầy đủ, thống nhất và hiểu rõ.

Thời gian tới, Bộ Công Thương cần chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối.

Cùng với đó, cần khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10; công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích của phương tiện giao thông và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

"Quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Mọi chính sách của chúng ta cũng phải nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu, rà soát chính sách thuế, phí, cơ chế tài chính có liên quan nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học, thúc đẩy phát triển thị trường sinh học theo lộ trình đã được phê duyệt.