Lý do Quảng Ngãi bán xăng E10 trước cả nước

TPO - Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên phạm vi toàn quốc, thay thế xăng khoáng RON95 - III. Tại Quảng Ngãi, loại nhiên liệu này được đưa vào hệ thống phân phối từ cuối tháng 4, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, làm quen với loại nhiên liệu mới trước khi áp dụng đồng loạt trên cả nước.

Người dân dần quen với nhiên liệu mới

Ghi nhận của PV Tiền Phong vào sáng 2/6 tại nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động mua bán diễn ra bình thường. Khách hàng vẫn đến đổ xăng như thường lệ, không xuất hiện tâm lý e ngại hay lo lắng về chất lượng nhiên liệu.

Tại các cây xăng, nhân viên chủ động tư vấn cho khách hàng về thành phần, đặc tính cũng như khả năng vận hành của phương tiện khi sử dụng xăng E10. Nhờ đó, những băn khoăn ban đầu dần được giải tỏa.

Tại Quảng Ngãi, việc sử dụng xăng E10 đang được người dân đón nhận một cách tích cực.

Ông Lê Quang Tuyên (70 tuổi, trú phường Cẩm Thành) cho biết, đã sử dụng xăng E10 hơn một tháng nay. Theo ông, chiếc xe máy của gia đình vẫn vận hành ổn định, không có sự khác biệt đáng kể so với khi sử dụng xăng khoáng trước đây.

“Xe chạy bình thường, không thấy ảnh hưởng gì cả. Nếu vừa sử dụng tốt, vừa góp phần bảo vệ môi trường thì tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương chuyển đổi sang xăng E10”, ông Tuyên chia sẻ.

Do triển khai sớm, người dân cũng đã quen với xăng sinh học E10.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, để thực hiện lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã đồng loạt đưa xăng E10 vào hệ thống phân phối từ cuối tháng 4.

“Đến nay, hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, không ghi nhận biến động bất thường về nguồn cung cũng như thị trường tiêu thụ. Người dân từng bước thích nghi với loại nhiên liệu mới”, ông Mân cho biết.

Thị trường vận hành ổn định

Là một trong những đơn vị triển khai sớm việc kinh doanh xăng E10, Petrolimex Quảng Ngãi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn hàng và nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi.

Ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Petrolimex Quảng Ngãi - cho biết, doanh nghiệp đã triển khai kinh doanh xăng E10 RON95 - III từ tháng 9/2025 tại ba cửa hàng xăng dầu số 21, 22 và 29, với sản lượng tiêu thụ bình quân khoảng 150 m3/tháng.

Ngoài lợi thế về giá bán, hiện ở mức hơn 23.600 đồng/lít, xăng E10 còn giúp giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện hơn với môi trường...

Tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi cũ, nguồn cung xăng E10 được bảo đảm hoàn toàn từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đến ngày 29/4, có 32 cửa hàng thuộc khu vực này hoàn thành chuyển đổi và đưa xăng E10 vào kinh doanh. Từ ngày 1/5, toàn bộ các thương nhân nhận quyền thương mại trên địa bàn cũng đồng loạt chuyển sang phân phối mặt hàng này.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 1 (Petrolimex Quảng Ngãi) - cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết từ nhiều tháng trước. Việc triển khai sớm giúp doanh nghiệp có thời gian hoàn thiện quy trình vận hành, tạo điều kiện để khách hàng làm quen với sản phẩm mới.

“Từ khi triển khai đến nay, cửa hàng chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực nào từ khách hàng. Nhiều người sau khi sử dụng đã tiếp tục lựa chọn xăng E10 trong những lần đổ xăng tiếp theo. Điều đó cho thấy sản phẩm đang dần nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng”, ông Dũng nói.

Người dân tỉnh Quảng Ngãi có phản hồi tích cực đối với xăng sinh học E10.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 365 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Với lợi thế sở hữu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất xăng khoáng và Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất sản xuất ethanol nhiên liệu, địa phương được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để đi đầu trong quá trình phát triển nhiên liệu sinh học.

Từ ngày 30/4, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ trên địa bàn đã triển khai kinh doanh xăng E10, sớm hơn khoảng một tháng so với lộ trình chung của cả nước. Đến nay, toàn bộ hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn đã đồng loạt kinh doanh loại nhiên liệu này.

Ông Nguyễn Thanh Mân - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, sau hơn một tháng triển khai, thị trường vận hành ổn định, nguồn cung được bảo đảm và chưa ghi nhận phản ánh bất thường từ người tiêu dùng.

Người dân đến đổ xăng E10.

Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của nhiên liệu sinh học. Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm tra, giám sát việc phối trộn, phân phối và kinh doanh xăng dầu cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kịp thời xử lý các vi phạm nếu phát sinh.