Xăng E10 có thể giảm gần 1.500 đồng/lít, sắp có cơ chế giá riêng

TPO - Sau 3 ngày triển khai trên toàn quốc, xăng E10 được dự báo giảm khoảng 1.460 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày mai (4/6). Bộ Công Thương cho biết đang trình Chính phủ cơ chế công bố giá cơ sở riêng cho E10, thay thế xăng khoáng RON95-III trong công tác điều hành giá.

Sắp có công thức giá riêng

Ngày 4/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ thực hiện kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên kể từ khi xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6.

Theo dự báo, giá xăng E10RON95-III trong kỳ điều hành lần này có thể giảm khoảng 1.460 đồng/lít. Dầu diesel được dự báo giảm khoảng 1.290 đồng/lít, trong khi dầu mazut có thể giảm khoảng 620 đồng/kg. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là một trong những đợt giảm giá đáng kể của xăng dầu trong thời gian gần đây.

Diễn biến này xuất phát từ xu hướng giảm của giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá vừa qua.

Theo Bộ Công Thương, hiện nay E10 chưa được xác định là mặt hàng Nhà nước công bố giá cơ sở nên các doanh nghiệp đầu mối đang chủ động xây dựng giá bán trên cơ sở chi phí thực tế.

Để hoàn thiện cơ chế điều hành, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Theo đó, E10RON95-III sẽ được bổ sung vào danh mục mặt hàng được công bố giá cơ sở và thay thế xăng khoáng RON95-III trong công tác điều hành giá.

Theo dự thảo, giá cơ sở E10 sẽ được xác định trên cơ sở giá xăng RON95 trên thị trường quốc tế kết hợp với giá ethanol nhiên liệu, tỷ lệ phối trộn, chi phí pha chế, vận chuyển, tồn trữ, hao hụt và các chi phí hợp lý khác.

Cơ quan quản lý cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách thuế, phí phù hợp nhằm duy trì khoảng chênh lệch giá giữa xăng E10 và xăng khoáng, tạo động lực để người dân và doanh nghiệp lựa chọn nhiên liệu thân thiện môi trường.

Nguồn cung tháng 6 cơ bản được đảm bảo

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong ngày đầu tiên triển khai trên toàn quốc, lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 29.000 m3/ngày, tương đương hơn 90% mức tiêu thụ xăng bình quân trước đây khoảng 32.000 m3/ngày.

Đánh giá nhanh tại 13 tỉnh, thành phố cho thấy việc triển khai bán E10 cơ bản thuận lợi. Hầu hết các cửa hàng xăng dầu đã chuyển sang kinh doanh E10, dù tại một số địa phương vẫn còn số ít cửa hàng đang tiêu thụ nốt lượng xăng khoáng tồn kho.

Tỷ lệ cửa hàng triển khai E10 tại các tỉnh phía Bắc đạt mức cao, người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận thông tin tốt hơn. Trong khi đó, một số tỉnh miền Trung và trung du miền núi phía Bắc phản ánh khó khăn liên quan đến vận chuyển, tồn trữ nhiên liệu; còn khu vực Tây Nguyên vẫn cần tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân.

Liên quan đến những băn khoăn về chất lượng nhiên liệu, Bộ Công Thương cho biết đã ghi nhận một số phản ánh ban đầu về hiện tượng khó nổ hoặc chết máy đối với một số thiết bị nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận sự cố đáng tiếc hay vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng nào liên quan đến xăng E10.

Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 6, thị trường có khoảng 100.000 m3 ethanol phục vụ phối trộn xăng sinh học. Trong đó, các nhà máy trong nước cung cấp khoảng 20.000 m3, còn khoảng 80.000 m3 được các doanh nghiệp nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Về nguồn xăng nền, Bộ Công Thương cho biết nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong tháng 6 dự kiến khoảng 2,3 triệu m3, tấn, trong đó riêng mặt hàng xăng vào khoảng 1 triệu m3. Với lượng tồn kho và các hợp đồng đã ký kết, nguồn cung xăng khoáng phục vụ phối trộn E10 cơ bản được bảo đảm.

Đến ngày 30/5, có 13 trong tổng số 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Trong đó, 7 doanh nghiệp đã được cấp phép với tổng công suất khoảng 1,1 triệu m3/tháng.

Với nhu cầu tiêu thụ xăng hiện nay khoảng 1 triệu m3/tháng, riêng công suất của 7 doanh nghiệp này đã đủ khả năng đáp ứng toàn bộ nhu cầu thị trường.