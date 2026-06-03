Thi tốt nghiệp THPT 2026: Không để thí sinh nào bỏ thi

TP - Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong bối cảnh đây là năm đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác chuẩn bị đang gấp rút hoàn tất với yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn và tính nghiêm túc.

Một trong những địa phương có điều kiện tổ chức thi đặc thù do địa hình miền núi rộng, giao thông phức tạp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, Sơn La đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kì thi diễn ra an toàn. Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, Sơn La có trên 14.000 thí sinh đăng kí dự thi, tăng khoảng 7% so với năm trước. Địa phương bố trí 33 điểm thi với 655 phòng thi.

Theo ông Chiến, Ban Chỉ đạo thi tỉnh đã thống nhất triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất được hoàn thành từ sớm. Đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi và lực lượng phục vụ kì thi được tập huấn kĩ lưỡng về quy chế và các tình huống phát sinh.

Một trong những nội dung được địa phương đặc biệt quan tâm là phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Sơn La phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đồng thời áp dụng các giải pháp kĩ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT nhằm ngăn chặn nguy cơ vi phạm quy chế thi.

Công tác in sao đề thi được triển khai theo quy trình bảo mật nghiêm ngặt. Sau khi hoàn tất, đề thi sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới các điểm thi dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Do thời điểm diễn ra kì thi trùng với mùa bão lũ cao điểm tại địa bàn miền núi phía Bắc, tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt giao thông đều được định vị cụ thể để thiết lập phương án dự phòng, hỗ trợ chỗ ở và phương tiện di chuyển cho học sinh từ trước, quyết tâm không để bất kì thí sinh nào phải bỏ thi vì lí do thời tiết hay thiên tai. Công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt quy chế thi đến từng phụ huynh, học sinh cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức tự giác, hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm đáng tiếc.

“Là địa bàn miền núi biên giới, Sơn La phải đối mặt với bài toán điều phối liên cấp khi đây là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn tỉnh có 75 xã, phường nhưng các điểm thi chỉ nằm ở 28 địa bàn trọng điểm. Điều này đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa các xã chủ trì và xã phối hợp trong việc điều động lực lượng công an, y tế và thanh niên tình nguyện hỗ trợ”, ông Chiến nói.

Ðề thi tập trung đánh giá năng lực

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định, việc đẩy sớm thời gian tổ chức kì thi hai tuần so với năm trước hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống. Với tầm nhìn chiến lược, Bộ đã triển khai công tác chuẩn bị từ xa, tích lũy kinh nghiệm và đánh giá toàn diện các danh mục rủi ro từ nhiều kì thi trước. Do đó, thông điệp cốt lõi của kì thi năm nay và các năm tiếp theo là giữ vững sự ổn định, không có những xáo trộn lớn tạo áp lực tâm lí cho người học.

Sự ổn định này thể hiện rõ ràng qua tiến trình ban hành thể chế và cấu trúc đề thi. Định dạng cấu trúc đề thi minh họa đã được Bộ GD&ĐT công bố công khai từ rất sớm (năm 2023), giúp học sinh có lộ trình tiếp cận, làm quen và nghiên cứu từ những năm học dưới. Toàn bộ hệ thống thông tư hướng dẫn, sửa đổi quy chế thi cùng công tác tập huấn diện rộng cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán trên cả nước đều được hoàn thành đúng kế hoạch, tạo hành lang pháp lí vững chắc và thông suốt cho tất cả các hội đồng thi.

Theo GS. Huỳnh Văn Chương, tất cả các khâu từ xây dựng thể chế, thanh tra, giám sát, bảo mật đề thi đến coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét tốt nghiệp đều có vai trò quan trọng ngang nhau. Trong đó, khâu an ninh, bảo mật đề thi được đặt ở cấp độ cao nhất do đề thi thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật. Việc thí sinh mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi hoặc có hành vi làm lộ lọt đề thi không chỉ dừng lại ở mức xử lí vi phạm quy chế hành chính mà hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để siết chặt kỉ cương, Cục Quản lý chất lượng đã kí kết cơ chế phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh chính trị nội bộ thuộc Bộ Công an. Sự phối hợp này được triển khai từ cấp trung ương đến địa phương, trong đó lực lượng PA03 tại các tỉnh, thành phố cùng tham gia tập huấn, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền về các nguy cơ mất an ninh kì thi.

Về định hướng chuyên môn, đề thi năm nay tập trung mạnh mẽ vào việc chuyển dịch từ đánh giá kiến thức ghi nhớ sang đánh giá năng lực, tư duy của học sinh nhằm đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Cấu trúc đề thi tuân thủ nghiêm ngặt tỉ lệ phân hóa 40%, 30%, 30%. Cụ thể, 40% số câu hỏi dành cho mức độ nhận biết, 30% cho mức độ thông hiểu, và 30% còn lại phục vụ mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Với biểu điểm này, học sinh có học lực trung bình hoàn toàn có thể hoàn thành tốt bài thi để đạt mục tiêu xét tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, phần câu hỏi vận dụng cao sẽ có tính phân hóa hợp lí, công bằng để làm căn cứ tin cậy cho các trường đại học, cao đẳng tốp đầu tuyển chọn những thí sinh xuất sắc vào các ngành khoa học sức khỏe hay công nghệ cao.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Theo GS. Huỳnh Văn Chương, tính đến hôm qua, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được Ban cơ yếu Chính phủ hoàn thành chuyển trực tuyến tới các địa phương và đã khóa đường truyền. Các địa phương bắt đầu tổ chức in sao đề thi.

Bên cạnh việc hoàn thiện mô hình hiện tại, Bộ GD&ĐT tích cực chuẩn bị cho bước tiến công nghệ tiếp theo. Thực hiện tinh thần chuyển đổi số quốc gia, Bộ đã xây dựng lộ trình từng bước chuyển từ hình thức thi trên giấy truyền thống sang thi trên máy tính. Kế hoạch thí điểm diện hẹp dự kiến bắt đầu từ năm 2027 và hướng tới triển khai đại trà trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030 khi điều kiện hạ tầng của 34 tỉnh, thành phố đạt chuẩn đồng bộ.

Bộ GD&ĐT tiến hành thử nghiệm công nghệ này trên diện rộng tại 15 tỉnh, thành đại diện cho các vùng địa lí khác nhau. Hai nhiệm vụ then chốt đang được ưu tiên tập trung thực hiện là xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn hóa quy mô lớn với sự tư vấn chuyên môn từ các tổ chức khảo thí quốc tế uy tín của Mỹ, bảo đảm tính công bằng tuyệt đối giữa các ca thi khác nhau.

Hệ thống phần mềm bảo mật và hạ tầng máy tính tại địa phương cũng được rà soát kĩ lưỡng. “Khi mô hình thi trên máy tính chính thức áp dụng, sự phân cấp quản lí sẽ rõ ràng hơn, mang lại nhiều tiện ích vượt trội, tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao tính minh bạch cho ngành giáo dục”, GS. Huỳnh Văn Chương nói.

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