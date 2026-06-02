Ứng phó thời tiết xấu, nơi nào sẽ dùng máy bay chở đề thi tốt nghiệp THPT?

TPO - An Giang và TP Hồ Chí Minh cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng phương án vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bằng máy bay đến các điểm thi ứng phó với trường hợp thời tiết xấu.

Chỉ còn ít ngày trước khi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều địa phương trên cả nước cho biết đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và xử lý tình huống phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết địa phương có gần 40.000 thí sinh dự thi tại 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Hơn 5.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

An Giang đã triển khai ôn tập từ sớm, phổ biến quy chế thi, quán triệt phòng ngừa các phương thức gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao tới học sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Đề thi Tốt nghiệp THPT được lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt.

Địa phương cũng đã kiểm tra, bổ sung hệ thống camera giám sát, bảo đảm an ninh cho khu vực lưu trữ đề thi. Riêng khu vực in sao đề, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu bảo mật với ba vòng bảo vệ độc lập.

Cũng theo bà Thúy, An Giang có xã đảo, đặc khu nên phải xây dựng các phương án riêng về tổ chức thi, vận chuyển đề thi và bài thi. Ví dụ như, đối với đặc khu Phú Quốc, năm nay có hơn 1.400 thí sinh sẽ dự thi tại 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng. Địa phương đã chuẩn bị các phương án vận chuyển đề ứng phó với mọi tình huống của thời tiết.

Thứ nhất, đề thi có thể được vận chuyển bằng đường tàu, phà ra Phú Quốc.

Thứ hai, trường hợp thời tiết xấu, có thể vận chuyển đề bằng đường hàng không xuất phát từ TP Hồ Chí Minh hoặc TP Cần Thơ.

“Chúng tôi đã mua vé máy bay dự phòng để chủ động ứng phó với các tình huống”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nói.

Bàn giao đề thi sớm hơn 1 ngày

Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước, TP.HCM năm nay có gần 143.000 thí sinh, trong đó hơn 8.000 thí sinh tự do.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu cho biết, địa phương đã bố trí hơn 6.000 phòng thi tại 246 điểm thi.

Ban Chỉ đạo thi của TP đã làm việc với các sở, ngành để xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, đồng thời tập huấn cho lực lượng bảo vệ tại điểm thi nhằm nhận diện và ngăn chặn các hình thức gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Do phạm vi địa bàn sau sắp xếp mở rộng đáng kể, khoảng cách vận chuyển đề thi từ nơi in sao đến một số điểm thi tăng từ hơn 50 km lên trên 200 km. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh quyết định bàn giao đề thi đến các điểm thi sớm hơn một ngày. Có nơi, đề thi phải được lên phương án vận chuyển bằng đường hàng không.

Tại TP Huế, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, năm nay địa phương có số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước. Các điểm thi đều được đặt tại chính các trường học sinh đang theo học, giúp giảm áp lực đi lại cho các em và phụ huynh.

Sở GD&ĐT của TP đã duy trì việc đối sánh kết quả học tập và phổ điểm thi trong suốt 5 năm qua. Riêng năm 2025, điểm trung bình thi tốt nghiệp của địa phương cao hơn mức trung bình cả nước và độ chênh lệch giữa điểm thi và học bạ rất thấp, khoảng 0,09 điểm. Để tăng cường chất lượng, TP đã tăng cường điều động giáo viên có chuyên môn tốt hỗ trợ các trường vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao chất lượng học tập và kết quả thi.

Bố trí phương tiện đưa đón thí sinh qua vùng ngập lụt

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; bảo vệ tuyệt đối khu vực in sao đề thi, làm phách, lưu giữ đề thi, bài thi và phòng chống cháy nổ. Ngành y tế bố trí nhân lực, thuốc men và các phương án xử lý tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe thí sinh.

Do đặc thù địa phương có nhiều khu vực miền núi, Thanh Hóa cũng xây dựng kịch bản ứng phó với thiên tai, bão lũ, sạt lở đất. Các địa phương chủ động bố trí nơi lưu trú cho thí sinh ở xa điểm thi, đồng thời chuẩn bị phương tiện đưa đón thí sinh qua các khu vực bị chia cắt nếu xảy ra mưa lũ, sạt lở đất. Việc rà soát hoàn cảnh từng học sinh được thực hiện kỹ lưỡng với tinh thần không để bất kỳ thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được tham gia kỳ thi”.

Tại Sơn La, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Trung Chiến cho biết, năm nay có hơn 14.000 thí sinh dự thi. Thời điểm này địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự, an ninh an toàn, công tác tiếp sức mùa thi và có kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh về mưa bão, sạt lở.

Hiện tại, Sơn La đang tổ chức in sao đề thi. Sau đó, đề sẽ được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng của lực lượng công an tới các điểm thi nhằm đảm bảo an toàn.

Sáng 2/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, tăng gần 62.000 thí sinh so với năm trước. Nếu trước đây học sinh thường tập trung vào một số tổ hợp truyền thống thì hiện nay cơ cấu lựa chọn môn học đã đa dạng hơn, phản ánh rõ hơn năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của từng học sinh. So với năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký các môn thi có sự thay đổi: Vật lí tăng 35.332 em; Lịch sử tăng 71.443 em; Giáo dục kinh tế và pháp luật tăng 32.671 em; Tin học tăng 10.975 em...

​