Hà Nội triển khai chấm thi lớp 10, dự kiến ngày công bố điểm

Ngay sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, hôm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai công tác chấm thi. Gần 2.300 cán bộ, giáo viên đã được huy động để phục vụ công tác này.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, sau khi tiếp nhận hướng dẫn, phiếu chấm thi và các tài liệu liên quan, Ban chấm thi tổ chức họp các tổ trưởng để quán triệt quy chế, hướng dẫn chấm, thảo luận chuyên môn và triển khai công việc theo đúng quy định.

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027. Ảnh: Duy Phạm

Thời gian làm việc của Ban chấm thi, từ ngày 2-10/6. Trưởng ban chấm thi có trách nhiệm báo cáo tiến độ trực tiếp về Sở GD&ĐT Hà Nội lúc 17h00 hằng ngày.

Để bảo đảm tính chính xác và công bằng, Ban chấm thi do Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định thành lập (Trưởng ban là lãnh đạo Sở) đã đưa ra các yêu cầu khắt khe đối với đội ngũ giám khảo. Đối với giám khảo chấm bài tự luận, bắt buộc phải am hiểu sâu sắc chương trình giáo dục THCS.

Giám khảo chấm bài trắc nghiệm, phải sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp phần mềm chấm thi độc quyền.

Bên cạnh lực lượng giám khảo và thư kí, Ban chấm thi còn có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an, nhân viên phục vụ, y tế và bảo vệ nhằm bảo đảm chấm thi diễn ra an toàn nhất.

Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, công tác chuẩn bị cho việc chấm thi đã được thực hiện kĩ lưỡng, bảo đảm ba yếu tố cốt lõi: an toàn, khách quan và bảo mật.

Địa điểm đặt Ban chấm thi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về hạ tầng và an ninh của Bộ GD&ĐT. Toàn bộ phòng chứa bài thi, phòng chấm thi tự luận và phòng chấm thi trắc nghiệm đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh và đảm bảo ghi hình liên tục 24 giờ/ngày.

Ban chấm thi chịu trách nhiệm toàn diện từ việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức chấm thi, ghép phách, lên điểm cho đến khâu xử lý các tình huống phát sinh và lưu trữ hồ sơ theo quy định.