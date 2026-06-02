Bí quyết để hai nam sinh Lào Cai đạt điểm SAT thuộc top 1% thế giới

TPO - Sau nhiều lần kiên trì ôn luyện, em Lại Hồng Huy, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Huệ và em Nguyễn Đình Long, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Lào Cai), cùng đạt 1.570/1.600 điểm SAT, thuộc nhóm 1% thí sinh có điểm số cao nhất thế giới.

Rà từng lỗi sai để chinh phục SAT

Khác với nhiều học sinh đạt điểm SAT cao ngay ở lần thi đầu tiên, em Lại Hồng Huy, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Huệ, đã trải qua hành trình dài với không ít lần thất vọng trước khi chạm tới mốc 1.570/1.600 điểm.

Đây là lần thứ ba Huy tham dự kỳ thi SAT. Trước đó, nam sinh từng đạt 1.450 điểm - mức điểm đủ để nhiều học sinh hài lòng. Tuy nhiên, với mục tiêu vượt ngưỡng 1.500 điểm để gia tăng cơ hội xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương, Huy quyết định tiếp tục ôn luyện và đăng ký thi lại.

"Ban đầu, em thấy việc ôn tập, tiếp thu kiến thức khá nhanh, nhưng đến một giai đoạn thì gần như bị chững lại. Em cảm thấy mình bị mắc kẹt mà chưa tìm ra cách để tiến bộ thêm", Huy nhớ lại.

Nam sinh Lại Hồng Huy, Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Lào Cai. Ảnh: NVCC.

Theo Huy, khó khăn lớn nhất không nằm ở việc làm nhiều đề mà là nhận ra nguyên nhân khiến bản thân liên tục lặp lại những lỗi sai cũ. Sau hai lần thi chưa đạt kỳ vọng, em thay đổi cách học, dành nhiều thời gian hơn để rà soát từng câu sai, phân tích nguyên nhân và tìm cách khắc phục. "Em nhận ra, mình chưa thực sự xem kỹ các lỗi sai. Đến lần này em tập trung nhiều hơn vào việc chữa đề và rút kinh nghiệm từ những phần còn yếu", Huy cho biết.

Lợi thế của Huy là đã có nền tảng tiếng Anh khá tốt với chứng chỉ IELTS 7.5. Tuy nhiên, theo Huy, SAT vẫn là một thử thách hoàn toàn khác. "Lượng từ vựng và dạng câu hỏi trong SAT rất rộng, khác khá nhiều so với những kỳ thi tiếng Anh em từng tham gia. Em phải dành nhiều thời gian học thêm từ vựng và làm quen với cách tư duy của bài thi", Huy nói.

Còn đối với phần thi toán, Huy cho rằng, kiến thức phổ thông ở Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của SAT nếu học sinh nắm chắc nền tảng và hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh trong đề thi.

Ngoài thành tích học tập nổi bật, Hồng Huy còn tích cực tham gia các hoạt động cùng bạn bè tại trường. Ảnh: NVCC.

Thời điểm ấy cũng là lúc nam sinh lớp 12 phải cùng lúc chuẩn bị cho nhiều kỳ thi quan trọng. Ngoài việc học trên lớp để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Huy còn duy trì việc ôn SAT và kỳ thi đánh giá năng lực. Có những ngày em dành từ 2-3 tiếng cho SAT, riêng giai đoạn cận kỳ thi thời gian ôn tập tăng lên khoảng 4 tiếng mỗi ngày.

Kết quả sau nhiều thời gian ôn luyện, Huy đạt 1.570/1.600 điểm SAT. Ngoài ra, trong suốt ba năm THPT, em liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, là thủ khoa cả khối A và khối D trong các kỳ thi thử của nhà trường, đoạt giải Nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh, Huy chương Đồng Cuộc thi Toán học ASMO và giải Khuyến khích Kỳ thi Olympic bậc THPT các môn ngoại ngữ do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Mới đây, nam sinh cũng đạt 105/150 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dù đạt điểm SAT thuộc nhóm cao nhất thế giới, Huy cho biết, trước mắt em vẫn tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và mục tiêu trúng tuyển ngành Kinh tế quốc tế hoặc Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương.

Thức đến 2 giờ sáng để học bài

Trong kỳ thi SAT đợt tháng 3, khi nhiều bạn cùng trang lứa dành thời gian cho các hoạt động giải trí sau giờ học, Nguyễn Đình Long, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Nguyễn Tất Thành lại miệt mài bên những bộ đề.

Để chinh phục kỳ thi chuẩn hóa quốc tế này, có những ngày, Long dành từ 4-5 tiếng chỉ để làm đề và chữa lỗi. Không ít đêm, em học đến 1-2 giờ sáng. "Thời điểm cao trào nhất trước kỳ thi tháng 3, em gần như dành toàn bộ thời gian rảnh cho SAT. Khó nhất không phải làm đề mà là ngồi phân tích từng lỗi sai để tránh lặp lại", Long kể.

Sự kiên trì ấy đã được đền đáp bằng số điểm 1.570/1.600, thuộc nhóm khoảng 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới. Trong đó, phần Toán đạt điểm tuyệt đối 800/800.

Ít ai biết rằng trước đó, Long đã từng thi SAT và đạt 1.450 điểm vào tháng 12/2025. Với nhiều học sinh, đây đã là mức điểm mơ ước. Nhưng nam sinh chuyên Anh vẫn quyết định thi lại. "Ban đầu, em chỉ đặt mục tiêu trên 1.500 điểm. Khi nhận kết quả 1.570 điểm em cũng rất bất ngờ", Long nói.

Theo Long, để đạt được điểm số cao tại kỳ thi SAT, tiếng Anh là một lợi thế. Từ khi học mầm non, em đã được tiếp xúc với tiếng Anh qua tranh ảnh, hình ảnh trực quan. Lên lớp 2, cậu bắt đầu được gia đình cho học bài bản hơn. "Gia đình thấy con thích tiếng Anh nên tạo điều kiện để con theo đuổi sở thích. Chúng tôi không ép buộc mà chủ yếu động viên con học theo nguyện vọng của mình", chị Nguyễn Thị Minh, mẹ em Nguyễn Đình Long cho biết.

Suốt 12 năm học, Long đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trước kỳ thi vào cấp 3, Long đã xác định được mục tiêu của mình. Nhiều lần, em cùng mẹ đến đứng trước cổng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. "Khi ấy cháu nói với tôi rằng đó là mục tiêu của cháu sau này", chị Minh nhớ lại.

Em Nguyễn Đình Long, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, tỉnh Lào Cai.

Mục tiêu ấy sau đó trở thành hiện thực khi Long trúng tuyển lớp chuyên Anh của trường. Điều đáng nói, ngoài các lớp học trên trường, Long không theo đuổi lịch học thêm dày đặc. Việc ôn SAT cũng chủ yếu được thực hiện thông qua một khóa học trực tuyến mà em tự tìm hiểu, đăng ký với sự đồng ý của gia đình.

Việc đạt điểm tuyệt đối với ở phần thi Toán với một học sinh chuyên Anh cũng là điều khiến nhiều người bất ngờ. Long cho biết, ngoài tiếng Anh, bản thân em có nền tảng Toán học khá tốt. Ngay ở lần thi SAT đầu tiên, em đã đạt 790/800 điểm phần Toán. "Những kiến thức Toán học ở trường, từ lớp 10, 11, giúp em rất nhiều khi làm bài SAT. Quan trọng hơn là khả năng tư duy để xử lý các dạng bài khác nhau", Long chia sẻ.

Theo em, SAT không đơn thuần là ghi nhớ công thức hay học thuộc dạng bài, mà đòi hỏi khả năng tư duy và thích ứng với các câu hỏi mới. "Mình phải có vốn từ vựng rộng, đồng thời thật sự kiên trì. Nếu không đủ quyết tâm thì rất khó theo được quá trình ôn luyện kéo dài", Long nói.

Ngoài học tập, Long còn có sở thích chạy bộ, đá bóng và tập gym. Những buổi vận động ngắn trong kỳ thi được em xem như cách giải tỏa áp lực trong giai đoạn ôn thi căng thẳng. Khi nói về thành tích của bản thân, Long cho rằng kết quả đạt được là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, từ sự đồng hành của gia đình, thầy cô đến môi trường học tập tại trường chuyên.

Những ngày này, thay vì dành nhiều thời gian cho niềm vui từ kết quả SAT 1.570 điểm, Nguyễn Đình Long vẫn tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Nam sinh đặt mục tiêu trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương. Với Long, thành tích SAT là một bước đệm giúp em đạt được những mục tiêu lớn hơn phía trước.