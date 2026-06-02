Ngôi trường cán bộ, giảng viên thường xuyên được 'nạp kiến thức' đa ngành

Nhiều người nghĩ nghề giáo chỉ gắn với giáo án, lớp học và những giờ lên lớp đều đặn. Nhưng tại FPT Polytechnic, phía sau mỗi giờ dạy của giảng viên còn là cả một hành trình học tập và phát triển liên tục mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.

Người thầy cũng phải học trước khi dạy

AI đang thay đổi cách con người làm việc với tốc độ chưa từng có. Điều đó cũng đặt ra một thách thức không nhỏ cho các cơ sở đào tạo. Nếu người học cần được chuẩn bị cho thị trường lao động tương lai, thì người thầy phải là người hiểu tương lai ấy trước. Chính vì vậy, các chương trình đào tạo AI dành cho cán bộ, giảng viên đã được FPT Polytechnic triển khai liên tục trên phạm vi toàn quốc. Từ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng đến TP.HCM, Cần Thơ hay Tây Nguyên, đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên được tham gia các workshop, khóa đào tạo và các buổi thực hành ứng dụng AI vào công việc. Nội dung không chỉ dừng ở việc giới thiệu công nghệ. Giảng viên được trực tiếp trải nghiệm các công cụ như ChatGPT, Gemini, Copilot hay nhiều nền tảng AI khác để xây dựng giáo án, tạo học liệu, thiết kế đề thi, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu suất làm việc. Điều đáng chú ý là những khóa học này không chỉ dành riêng cho giảng viên công nghệ thông tin.

Từ ngành kinh doanh, marketing, thiết kế đồ họa, du lịch - nhà hàng - khách sạn cho đến các bộ phận vận hành, hành chính hay công tác sinh viên, tất cả đều được khuyến khích tiếp cận AI như một công cụ mới để nâng cao hiệu quả công việc.

Không chỉ học công nghệ, mà còn học cách sống tích cực

Tuy nhiên, nếu chỉ có công nghệ thì chưa đủ để tạo nên một người thầy của thời đại mới. Điều khiến nhiều cán bộ, giảng viên FPT Polytechnic nhớ nhất bên cạnh những buổi học trải nghiệm về AI là các chương trình trò chuyện về phát triển con người.

Đó là những buổi chia sẻ về năng lực lãnh đạo bản thân, quản trị cảm xúc, xây dựng động lực sống, khả năng thích nghi trước biến động và cách duy trì nguồn năng lượng tích cực trong công việc – Nơi những diễn giả xuất hiện không phải là những người chỉ nói lý thuyết. Họ là các doanh nhân, học giả và chuyên gia đã trải qua nhiều năm thực chiến trong môi trường kinh doanh, quản trị hoặc nghiên cứu.

Có thể kể đến Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore; TS Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Hữu Tuấn, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương...Mỗi người mang tới một góc nhìn khác nhau về thế giới đang thay đổi. Người nói về kinh tế số. Người chia sẻ về chuyển đổi AI. Người bàn về năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua nguồn nhân lực. Người lại nói về kỹ năng lãnh đạo và quản trị bản thân… Điểm chung là tất cả đều mang đến những bài học không có trong giáo trình.

Những cuộc trò chuyện của Phạm Duy Hiếu và nguồn năng lượng lan tỏa

Trong số các diễn giả từng đồng hành cùng FPT Polytechnic, Phạm Duy Hiếu là một trong những cái tên để lại nhiều cảm xúc với đội ngũ cán bộ, giảng viên trên toàn hệ thống.

Là cựu CEO ABBank, từng được biết đến là một trong những CEO trẻ tuổi của ngành ngân hàng Việt Nam, ông không mang đến những bài diễn thuyết về thành công hay những công thức làm giàu. Điều ông mang đến là những câu chuyện rất thật về áp lực lãnh đạo, thất bại trên thương trường, sự mất phương hướng và vượt giới hạn của bản thân...

Trong mỗi buổi talkshow với hàng trăm cán bộ, giảng viên từ Bắc vào Nam, ông thường nói nhiều hơn về sự hiện hữu, tinh thần phụng sự, sự bình an trong tâm trí và cách duy trì năng lượng tích cực giữa guồng quay công việc.

Để rồi từ hành trình học tập ấy, những giá trị tích cực tiếp tục được lan tỏa tới thế hệ lao động tương lai – là những thế hệ sinh viên đang theo học tại chính ngôi trường này.

Chuyên gia Phạm Duy Hiếu cùng các học viên tại sự kiện “X10 - Kiến tạo hiện thực phụng sự

Trong ngành giáo dục, không khó để tìm thấy những chương trình đào tạo chuyên môn định kỳ dành cho giảng viên, cán bộ giáo dục. Nhưng đầu tư bài bản và liên tục cho đội ngũ của mình từ công nghệ, AI, tư duy lãnh đạo, quản trị cảm xúc đến phát triển con người thì không phải môi trường nào cũng làm được.

Nhìn từ góc độ đó, những cơ hội được học tập cùng các chuyên gia hàng đầu, được cập nhật công nghệ mới nhất, được tham gia các chương trình phát triển bản thân và được tiếp thêm động lực nghề nghiệp chính là một "đặc lợi" mà đội ngũ cán bộ, giảng viên FPT Polytechnic đang được thụ hưởng.

Đó không phải là những giá trị có thể quy đổi thành tiền lương hay chế độ phúc lợi thông thường. Đó là sự đầu tư trực tiếp vào năng lực, tư duy, trí tuệ và chất lượng sống của mỗi cá nhân. Bởi khi một tổ chức sẵn sàng đầu tư cho sự trưởng thành của người thầy, người quản lý và người lao động, tổ chức đó đang tạo ra những giá trị bền vững hơn bất kỳ tài sản hữu hình nào.

Và cũng chính từ những khoản đầu tư thầm lặng ấy, đội ngũ cán bộ, giảng viên FPT Polytechnic không chỉ được nâng cấp bản thân mỗi ngày mà còn trở thành những "trạm trung chuyển tri thức" lan tỏa kiến thức, cảm hứng và năng lượng tích cực tới hàng chục nghìn sinh viên trên cả nước. Đó có lẽ là một trong những quyền lợi nghề nghiệp đáng giá mà không phải ngôi trường nào cũng có thể mang lại cho đội ngũ của mình./.