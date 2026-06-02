Thi tốt nghiệp THPT 2026: Chuẩn bị từng kịch bản nhỏ nhất

TP - Ban Chỉ đạo quốc gia và lãnh đạo Bộ GD&ĐT liên tục chỉ đạo, kiểm tra sát sao, yêu cầu các tỉnh, thành phố siết chặt kỉ cương, sẵn sàng mọi phương án ứng phó toàn diện nhằm bảo vệ tính bảo mật, công bằng tuyệt đối cho kì thi.

Không bỏ sót bất cứ mắt xích nào

Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai Luyện Hữu Chung cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng gần 20.000 thí sinh đăng kí dự thi. Tỉnh dự kiến thiết lập 58 điểm thi phân bố đồng đều với tổng số 852 phòng thi. Lực lượng nhân sự dự kiến được điều động tham gia tổ chức, coi thi, giám sát lên tới khoảng 4.500 người.

Ông Luyện Hữu Chung chia sẻ một số rào cản mang tính đặc thù của tỉnh vùng cao và phương án khắc phục. Do đại đa số học sinh dự thi là người dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận học tập và ôn luyện chuyên sâu tại các bản làng xa xôi còn nhiều hạn chế. Việc lập phương án dự phòng điểm thi tại một số địa bàn núi cao hiểm trở gặp không ít khó khăn.

Đáng lo ngại hơn cả là yếu tố thời tiết cực đoan diễn ra vào tháng 6 hằng năm. Đây là thời điểm thường được cảnh báo có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết bất thường, khắc nghiệt như mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất. Những nguy cơ này đe dọa trực tiếp đến công tác giao nhận, bàn giao đề thi, bài thi; hành trình di chuyển đến trường thi của thí sinh; sự an toàn tuyệt đối của hội đồng thi.

Làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2026 tỉnh Lào Cai, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, kì thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với nhiều yêu cầu đổi mới sâu sắc, quy mô thí sinh tại địa phương tăng cao, địa bàn giao thông cách trở đòi hỏi sự tập trung ở mức tối đa.

Bà Quyên Thanh yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện rà soát toàn bộ các khâu theo phương châm triệt để không bỏ sót việc và không để trống nhiệm vụ. Các đơn vị phải lên phương án tính toán chi tiết, chuẩn bị kĩ lưỡng tới từng tình huống nhỏ nhất, kiên quyết loại bỏ tư tưởng chủ quan, lơ là hoặc làm việc theo thói quen cũ.

“Cần phải chuẩn bị đến từng tình huống nhỏ nhất, không chủ quan với những việc đã làm nhiều năm, không để xảy ra tư tưởng đến hẹn lại làm và làm quen việc lại lơ là. Kì thi chỉ an toàn khi tất cả các khâu an toàn”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trò chuyện, động viên học sinh lớp 12 Trường THPT Lào Cai. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Bà Quyên Thanh đặc biệt lưu ý địa phương cần chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ coi thi, đặc biệt là kĩ năng xử lí tình huống phát sinh và phát hiện các hành vi gian lận tinh vi bằng công nghệ cao. Công tác truyền thông phải được triển khai đa kênh, kịp thời, chính xác và có tính định hướng, giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ các quy định bảo mật, nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật phòng thi.

Ngăn chặn gian lận công nghệ

Bàn về góc độ an ninh thi cử dưới góc nhìn chuyên gia, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an nhắc nhở toàn thể hội đồng thi cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: tuyệt đối không chủ quan.

Theo Đại tá Trần Hồng Quang, trước sự bùng nổ vũ bão của các thiết bị công nghệ đeo tai siêu nhỏ và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng xử lí hình ảnh, truyền dữ liệu trực tuyến cực nhanh, nguy cơ thí sinh cố tình chụp đề thi chuyển ra ngoài là hiện hữu. Nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng phối hợp là bảo vệ tuyệt mật đề thi, không để xảy ra hiện tượng lộ lọt thông tin gây hoang mang dư luận.

Để ngăn chặn triệt để vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương cần kết hợp song song hai nhóm giải pháp: vừa nâng cao bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra của cán bộ coi thi thông qua tập huấn thực chiến, vừa ứng dụng các công nghệ hiện đại để kiểm soát, cô lập hành vi vi phạm. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đặc biệt yêu cầu các cơ sở giáo dục phải tăng cường tuyên truyền, làm thay đổi sâu sắc nhận thức của học sinh lớp 12.

Các nhà trường phổ biến rộng rãi để học sinh hiểu hành vi gian lận thi cử hoặc cố ý làm lộ đề thi quốc gia không đơn thuần là vi phạm quy chế hành chính thông thường mà đã cấu thành tội danh, có thể dẫn đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc hiểu rõ chế tài pháp lí sẽ giúp các em tự giác chấp hành, tránh những sai lầm đáng tiếc hủy hoại tương lai.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh thông điệp cốt lõi, các địa phương phải chuẩn bị chu đáo đến từng kịch bản nhỏ nhất, tuyệt đối không để xảy ra tâm lí lơ là, chủ quan theo lối mòn kinh nghiệm cũ. Chỉ khi kỉ cương được siết chặt tại từng phòng thi, từng hội đồng, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mới đạt được cái đích an toàn, nghiêm túc, phản ánh đúng thực chất năng lực người học và củng cố niềm tin vững chắc của toàn xã hội.

