Giáo dục

Trường đại học có nhiều chính sách hỗ trợ nhập học cho tân sinh viên 2026

PV

Nhiều thí sinh đạt học bổng sớm vào Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), chính sách này đã tạo động lực cho nhiều bạn trước ngưỡng cửa đại học, đặc biệt trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau chính sách học bổng ghi nhận những nỗ lực, Nhà trường tiếp tục triển khai ưu đãi 5 triệu đồng cho 1.000 thí sinh đầu tiên hoàn tất thủ tục nhập học vào trường trong năm 2026.

Thêm động lực cho quyết định nhập học sớm

Theo thông tin từ UEF, chính sách áp dụng ưu đãi giá trị 5 triệu đồng dành cho những tân sinh viên đầu tiên được giảm trực tiếp vào học phí học kỳ đầu. Đây không chỉ là hỗ trợ về mặt chi phí mà còn là sự khích lệ dành cho những thí sinh đã xác định rõ mục tiêu, mạnh dạn đưa ra lựa chọn phù hợp với định hướng học tập và nghề nghiệp của bản thân khi chọn đúng trường, đúng ngành.

h1.jpg
Năm 2026, UEF triển khai chính sách ưu đãi nhập học.

Trong bối cảnh chi phí và các khoản chuẩn bị đầu năm học luôn là mối quan tâm lớn của phụ huynh, khoản ưu đãi 5 triệu đồng hỗ trợ một phần chi phí khi con bước vào môi trường đại học. Với thí sinh, việc hoàn tất nhập học ở những suất đầu tiên cũng mang lại sự an tâm.

Không dừng lại ở ưu đãi nhập học, chính sách học bổng, UEF còn thực hiện giữ ổn định học phí toàn khóa đối với thí sinh trúng tuyển trong năm 2026. Điều này giúp phụ huynh có cơ sở chủ động hơn trong kế hoạch tài chính dài hạn, còn sinh viên có thể tập trung nhiều hơn vào học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Tâm thế chủ động bước vào hành trình mới

Với nhiều học sinh lớp 12, khoảng thời gian sau kỳ thi tốt nghiệp THPT là giai đoạn có nhiều cảm xúc đan xen: chờ kết quả, cân nhắc đăng ký nguyện vọng, tìm hiểu môi trường học đại học và chuẩn bị tâm thế cho một chặng đường mới. Chính vì vậy, đưa ra quyết định theo học tại một trường không đơn thuần là hoàn tất một thủ tục hành chính, mà còn là cách để thí sinh “giữ nhịp” chủ động.

Khi sớm xác định được môi trường học tập, thí sinh có thể chuẩn bị tốt hơn cho đời sống đại học: từ tìm hiểu chương trình đào tạo, học phí, học bổng, hoạt động sinh viên đến việc làm quen với phương pháp học tập mới. Đây là lợi thế quan trọng, đặc biệt với những bạn lựa chọn môi trường đại học song ngữ, quốc tế, nơi yêu cầu sinh viên không chỉ vững chuyên môn mà còn cần ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và khả năng thích ứng.

h2.jpg
h3.jpg
2k8 có cơ hội trải nghiệm môi trường đại học song ngữ, quốc tế.

Tại UEF, tân sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm nhiều hoạt động khởi động trước năm học. Các chương trình trải nghiệm tiếng Anh “tiền đại học” được triển khai miễn phí với nội dung học tập sinh động, phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp học sinh giảm bớt sự bỡ ngỡ khi chuyển từ môi trường THPT sang đại học.

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm môi trường thực tế, học hỏi kỹ năng cũng được tổ chức nhằm giúp người học thích nghi sớm với giảng đường, không gian sinh hoạt của trường đại học.

Khởi đầu vững chắc với môi trường quốc tế

Khi đã trở thành sinh viên UEF, việc học kiến thức chuyên ngành song hành với phát triển kỹ năng, mở rộng tư duy hội nhập và xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp từ sớm.

Việc triển khai ưu đãi 5 triệu đồng cho 1.000 thí sinh đầu tiên vì thế không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính, mà còn nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành với người học ngay từ thời điểm trước khi nhập học. Khi được chuẩn bị sớm về ngoại ngữ, kỹ năng, tư duy và tâm thế, tân sinh viên có thể tự tin hơn trong thời gian đầu làm quen với giảng đường đại học.

h4.jpg
UEF đồng hành với thí sinh qua nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi

Đối với phụ huynh, chính sách này cũng tạo thêm cơ sở để cân nhắc lựa chọn trường cho con trong giai đoạn quan trọng của kỳ tuyển sinh. Bên cạnh câu chuyện ngành học và cơ hội nghề nghiệp, một môi trường có chính sách hỗ trợ rõ ràng, lộ trình đào tạo ổn định và nhiều hoạt động chuẩn bị đầu vào sẽ giúp gia đình yên tâm hơn khi đồng hành cùng con.

Với ưu đãi nhập học trị giá 5 triệu đồng, chính sách học phí ổn định cùng các chương trình trải nghiệm tiếng Anh, môi trường thực tế và hoạt động hội nhập được triển khai ngay từ đầu, UEF đang tạo thêm điều kiện để thí sinh bắt đầu hành trình đại học bằng tâm thế chủ động. Đây cũng là cơ hội để những bạn trẻ đã xác định UEF là lựa chọn phù hợp sớm hoàn tất thủ tục, trở thành một trong 1.000 tân sinh viên đầu tiên trong năm 2026.

PV
