Đang giải đề thi Toán tuyển sinh 10 ở TPHCM

Chuyên gia gợi ý giải đề tuyển sinh 10 môn Toán tại TPHCM:
- Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn - Phó Hiệu Trưởng Trường THCS, THPT Hai Bà Trưng
- Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Trưởng bộ môn Toán tại DOL Đình Lực
Điều phối chương trình:
- Á vương 1 Mr World Vietnam 2024 Võ Minh Toại
MC Minh Toại:
Với đề thi Toán gồm 7 câu và thời gian làm bài 120 phút, thầy có thể chia sẻ chiến lược làm bài hiệu quả để thí sinh đạt kết quả tốt nhất?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Một trong những sai lầm phổ biến của học sinh là làm bài theo thứ tự từ trên xuống. Khi gặp câu khó hoặc bị vướng ở bước giải nào đó, các em dễ mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tâm lý cho những câu tiếp theo.
Mỗi học sinh có thế mạnh ở những dạng toán khác nhau. Các em nên ưu tiên làm những câu mình tự tin và có khả năng hoàn thành tốt nhất trước để giành những điểm số chắc chắn.
Điều này không chỉ đảm bảo điểm cơ bản mà còn tạo tâm lý thuận lợi trong suốt quá trình làm bài. Nhiều học sinh sau khi làm xong thường không kiểm tra lại bài hoặc kiểm tra chưa đúng cách.
Với môn Toán, việc đọc lại bài làm đơn thuần khó phát hiện sai sót. Muốn kiểm tra hiệu quả, học sinh nên thực hiện lại các phép tính, các bước biến đổi một cách độc lập để đối chiếu với lời giải đã làm. Đây là cách giúp phát hiện những lỗi sai nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Theo đánh giá của tôi, điểm 9 không nhiều. Chắc chắn sẽ có những bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, nhưng tỷ lệ sẽ không cao bởi đề thi vẫn có những câu hỏi khó và rất khó để phân loại thí sinh.
Nhiều điểm 6-7, khó lấy điểm 9-10
MC Minh Toại:
Thầy Tuấn có nhận định gì về đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm nay?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Đề thi năm nay tương đồng lớn với đề năm 2025. Các bài 1, 2, 3, 4 và 5 gần như giữ nguyên cấu trúc và dạng thức quen thuộc. Bài 6 và bài 7 cũng không có nhiều thay đổi, trong đó câu C của bài 7 tiếp tục là câu hỏi có độ khó rất cao, đóng vai trò phân loại thí sinh.
Với những học sinh nắm vững kiến thức và luyện tập đầy đủ các dạng bài trong sách giáo khoa, mức điểm từ 6,5 đến 7 là hoàn toàn khả thi. Mức điểm 8 sẽ dành cho nhóm học sinh khá, giỏi, trong khi điểm 9 và 10 sẽ không nhiều và thuộc về những thí sinh thực sự xuất sắc.
Đề thi năm nay thể hiện rõ định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi tăng cường đánh giá năng lực đọc hiểu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Học sinh không chỉ cần biết công thức hay kỹ thuật giải toán mà còn phải biết phân tích dữ liệu, chuyển các tình huống thực tế thành mô hình toán học để xử lý.
Đây là hướng ra đề phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực người học. Một ví dụ tiêu biểu là bài số 3 với nội dung khảo sát số giờ sử dụng điện thoại của học sinh lớp 9 thông qua biểu đồ thống kê.
Bài toán vừa tích hợp kiến thức về thống kê và xác suất thực nghiệm, vừa gắn với vấn đề xã hội đang được quan tâm là việc sử dụng điện thoại của học sinh. Tuy nhiên, đề thi được đánh giá là tương đối dễ vẫn tiềm ẩn nhiều "bẫy" khiến thí sinh mất điểm nếu chủ quan.
Ở bài 1 về hàm số, học sinh có thể sai do tính toán nhầm tọa độ hoặc vẽ parabol chưa chính xác. Bài 2 liên quan đến định lý Vi-ét thường xuất hiện lỗi nhầm dấu hoặc sai sót trong quá trình biến đổi biểu thức. Đối với bài 3, nhiều học sinh có thể đọc sai số liệu từ biểu đồ dẫn đến tính toán không chính xác.
Bài 4 về biến đổi biểu thức đòi hỏi sự chặt chẽ trong lập luận. Với bài 5 và bài 6, thí sinh cần đặc biệt lưu ý việc đổi đơn vị, thay số và đặt điều kiện phù hợp cho bài toán.
Riêng bài 7 là phần khó nhất của đề thi. Học sinh dễ nhầm lẫn khi thiết lập các tỉ lệ đồng dạng hoặc suy luận hình học, từ đó dẫn đến sai kết quả. Chỉ một sai sót nhỏ trong việc đổi đơn vị hoặc trình bày lập luận cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bài làm. Vì vậy, bên cạnh kiến thức, sự cẩn thận và chính xác là yếu tố rất quan trọng để đạt điểm cao.
Tấn Quang, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, đánh giá đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay khá dễ, độ khó vừa phải và phù hợp năng lực đa số học sinh. Đề thi Toán không quá đánh đố, giúp thí sinh tự tin hơn trong quá trình làm bài. Nam sinh dự đoán mình có thể đạt khoảng 8 điểm môn Toán.
Đối với hai môn đã hoàn thành trước đó, Quang cho biết đề Tiếng Anh cũng khá dễ và bám sát kiến thức đã học, trong khi đề Ngữ văn là môn khiến em gặp nhiều khó khăn hơn. “Đề thi năm nay dễ, đơn giản và phù hợp với học sinh”, Quang nhận xét khi chia sẻ cảm nhận sau khi kết thúc kỳ thi.
So với các đợt thi thử trước đó, Quang nhận thấy đề thi chính thức năm nay dễ hơn đáng kể, nhờ vậy tâm lý thoải mái và yên tâm hơn sau khi hoàn thành cả ba môn thi. “Dễ hơn đề thi thử nhiều”, Quang chia sẻ thêm.
MC Minh Toại đặt câu hỏi:
Đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026 đã có. Các chuyên gia đang tiến hành phân tích, giải đề. Thầy đánh giá thế nào về cấu trúc đề thi năm nay, đặc biệt là số lượng câu hỏi cũng như tỷ lệ nhận biết, thông hiểu và vận dụng?
Đề thi có điểm gì khác so với các năm trước?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Đề thi năm nay cơ bản giữ nguyên cấu trúc của năm 2025 với 7 bài toán. Các nội dung kiến thức xuất hiện trong đề tương đối quen thuộc và bám sát định hướng mà Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố trước đó.
So với năm ngoái, đề thi có sự tương đồng lớn. Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở bài số 6 khi nội dung được chuyển từ bài toán chuyển động sang bài toán về hiệu suất. Tuy nhiên, về bản chất kiến thức và yêu cầu vận dụng thì không có nhiều thay đổi.
Có thể một số thí sinh nhầm lẫn giữa bài số 6 và câu C của bài số 7. Câu C của bài số 7 mới là câu hỏi có độ khó rất cao, vượt trội so với các câu còn lại trong đề. Đây là dạng câu hỏi được thiết kế để phân loại những thí sinh có năng lực tốt và có khả năng quyết định việc đạt điểm tuyệt đối.
Nhìn chung, phần lớn các câu hỏi trong đề đều phù hợp với mặt bằng chung của thí sinh, nhưng vẫn có những câu khó và rất khó để thực hiện chức năng phân loại.
MC Minh Toại:
Như vậy có thể hiểu rằng đề thi năm nay tương đối vừa sức với đa số học sinh, nhưng vẫn đảm bảo sự phân hóa thông qua một số câu hỏi ở mức vận dụng cao?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Đúng vậy. Đề thi có sự cân đối giữa các mức độ nhận thức, giúp học sinh có học lực trung bình và khá có cơ hội hoàn thành phần lớn bài thi, đồng thời vẫn dành những câu hỏi có độ khó cao cho mục tiêu phân loại và tuyển chọn thí sinh có năng lực nổi bật.
MC Minh Toại đặt câu hỏi:
Sau kỳ thi lớp 10, tỷ lệ cạnh tranh vào các trường công lập, đặc biệt là những trường có điểm chuẩn cao tại TPHCM. Thầy có thể chia sẻ thêm về áp lực này và lời khuyên dành cho các thí sinh?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Sau mỗi môn thi, học sinh quan tâm đến bài làm, thầy cô thường khuyên các em tạm gác lại môn vừa thi để tập trung cho môn tiếp theo, nhưng trên thực tế nhiều em vẫn không tránh khỏi tâm lý trăn trở, suy nghĩ về những câu đã làm, dù làm tốt hay chưa tốt.
Việc xuất hiện cảm giác hồi hộp, lo lắng hay vui mừng là điều bình thường. Điều quan trọng là các em cần giữ tinh thần ổn định để hoàn thành tốt bài thi Toán - môn thi cuối cùng và cũng có ý nghĩa quyết định trong kỳ tuyển sinh năm nay.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Áp lực cạnh tranh là điều có thật, tuy nhiên các em không nên quá căng thẳng. Điểm chuẩn của các trường qua nhiều năm đều được công bố công khai, từ đó học sinh có thể tham khảo để dự đoán tương đối xu hướng điểm chuẩn năm nay.
Dù không thể chính xác tuyệt đối, các em vẫn có cơ sở để đánh giá khả năng của bản thân và xác định mục tiêu phù hợp. Điều quan trọng nhất trong kỳ thi này vẫn là tinh thần. Các em đã có cả một quá trình học tập, rèn luyện suốt những năm THCS và đặc biệt là năm lớp 9.
Đây là thời điểm để thể hiện những gì mình đã tích lũy về kiến thức, kỹ năng và tư duy. Vì vậy, các em hãy tự tin, bình tĩnh làm bài và tin tưởng vào sự chuẩn bị của bản thân. Nếu đã nỗ lực hết sức thì hãy đón nhận kết quả với tâm thế tích cực nhất.
Nhiều phụ huynh và học sinh thời gian qua quan tâm đến xu hướng thay đổi của đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Đề thi đang dịch chuyển rõ nét theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới, tăng cường các bài toán thực tế, xuất hiện nhiều hơn các nội dung về thống kê và xác suất, đồng thời chú trọng các câu hỏi vận dụng.
Nhiều học sinh cũng cho rằng đề thi hiện nay không chỉ kiểm tra kỹ năng tính toán mà còn đòi hỏi khả năng đọc hiểu, phân tích và xử lý các tình huống thực tiễn. Trong buổi livestream, các chuyên gia đã chia sẻ góc nhìn về sự thay đổi này.
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Đề thi năm 2026 nhiều khả năng sẽ giữ cấu trúc tương tự năm 2025 với 7 bài toán. Các nội dung trọng tâm dự kiến gồm hàm số và đồ thị, phương trình, thống kê và xác suất, toán thực tế, hình học không gian, các bài toán chuyển động gắn với thực tiễn và một bài hình học phẳng có tính phân loại cao.
Đây đều là những nội dung bám sát chương trình học hiện hành và phù hợp với định hướng đổi mới trong đánh giá năng lực học sinh.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Tôi đồng tình với nhận định về cấu trúc đề thi với thầy Tuấn. Đề năm nay sẽ xuất hiện 4 câu hỏi về toán thực tế. Việc tăng cường toán ứng dụng là xu hướng hợp lý bởi toán học có mặt trong nhiều lĩnh vực của đời sống như vật lý, kinh tế, tài chính và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đề thi không chỉ yêu cầu học sinh nắm kiến thức mà còn biết vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế. Đây là cách đánh giá hiệu quả nhằm kiểm tra mức độ hiểu bài, khả năng vận dụng và tư duy của thí sinh, đồng thời phản ánh định hướng phát triển năng lực của chương trình giáo dục mới.
Đức Phúc - học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn - nhận xét đề thi Toán vào lớp 10 năm nay tương đối dễ và vừa sức với thí sinh. Tuy nhiên, nam sinh cho biết vẫn gặp khó ở câu hỏi mang tính phân hóa cao, đặc biệt là câu C và bài 6 trong đề thi.
Phần khó nhất nằm ở bài hình học và bài toán thực tế cuối đề. “Đề cũng dễ nhưng câu C với bài 6 em không làm được”, em chia sẻ sau khi rời phòng thi.
Dù bỏ lỡ một số câu khó, Phúc hài lòng với bài làm, dự đoán đạt khoảng 7 điểm trở lên. Đề Toán năm nay nhìn chung dễ hơn so với đề thi năm trước, giúp thí sinh tự tin hơn khi làm bài.
Đã hết giờ làm bài thi môn Toán - môn thi cuối của kỳ tuyển sinh 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM. Ở điểm thi THCS Colette (phường Xuân Hòa), hàng trăm phụ huynh đứng chờ con trước cổng trường.
Sáng 2/6, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM lớp 10 đang thi môn Toán - môn thi cuối của kỳ tuyển sinh 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất cả nước.
Theo kế hoạch, đúng 8 giờ, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM bắt đầu làm bài thi môn Toán với thời gian 120 phút.
Theo ghi nhận của PV, thời tiết sáng nay mát mẻ, không có nắng to nên thuận tiện cho thí sinh đến trường thi làm bài. Bên ngoài, phụ huynh đợi con không còn cảm giác nóng oi bức.
Trước đó, ở hai môn thi đầu là Văn và Tiếng Anh ngày 1/6, nhiều thí sinh hớn hở rời phòng thi đồng thời đánh giá đề thi vừa sức. Các giáo viên cũng nhận định đề thi dễ thở, phù hợp với bối cảnh mới của TPHCM sau sáp nhập, giúp tạo đồng đều giữa các địa phương.
