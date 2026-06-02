Đang giải đề thi Toán tuyển sinh 10 ở TPHCM

report Sai lầm phổ biến khi làm bài thi Toán

MC Minh Toại:

Với đề thi Toán gồm 7 câu và thời gian làm bài 120 phút, thầy có thể chia sẻ chiến lược làm bài hiệu quả để thí sinh đạt kết quả tốt nhất?

Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:

Một trong những sai lầm phổ biến của học sinh là làm bài theo thứ tự từ trên xuống. Khi gặp câu khó hoặc bị vướng ở bước giải nào đó, các em dễ mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tâm lý cho những câu tiếp theo.

Mỗi học sinh có thế mạnh ở những dạng toán khác nhau. Các em nên ưu tiên làm những câu mình tự tin và có khả năng hoàn thành tốt nhất trước để giành những điểm số chắc chắn.

Thầy Tuấn cho rằng điểm 9 vẫn sẽ không nhiều.

Điều này không chỉ đảm bảo điểm cơ bản mà còn tạo tâm lý thuận lợi trong suốt quá trình làm bài. Nhiều học sinh sau khi làm xong thường không kiểm tra lại bài hoặc kiểm tra chưa đúng cách.

Với môn Toán, việc đọc lại bài làm đơn thuần khó phát hiện sai sót. Muốn kiểm tra hiệu quả, học sinh nên thực hiện lại các phép tính, các bước biến đổi một cách độc lập để đối chiếu với lời giải đã làm. Đây là cách giúp phát hiện những lỗi sai nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Theo đánh giá của tôi, điểm 9 không nhiều. Chắc chắn sẽ có những bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, nhưng tỷ lệ sẽ không cao bởi đề thi vẫn có những câu hỏi khó và rất khó để phân loại thí sinh.

​