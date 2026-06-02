Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một lớp có 20 học sinh trúng tuyển Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

Hà Linh​

TPO - Lớp 9A2, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) có 20 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Trường THCS Giảng Võ cho biết, lớp 9A2 năm nay có 25 học sinh đăng kí thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Hóa học, Vật lí, Sinh học của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Kết quả, có 20 học sinh trúng tuyển (chiếm 80% tổng số học sinh tham gia thi). Trong đó, em Trần Bảo Nam xuất sắc đỗ hai lớp chuyên gồm: chuyên Toán và chuyên Vật lí.

Em Nguyễn Minh Khang đỗ lớp chuyên Hóa với số điểm cao, 26 điểm. Đặc biệt, có 5 học sinh dự thi môn Hóa đạt từ 25 điểm trở lên, trong khi trường này lấy điểm chuẩn
là 20,25 điểm.

h.jpg
Học sinh lớp 9A2 Trường THCS Giảng Võ trước ngày thi tuyển lớp 10 THPT năm nay

Được biết, trong năm học 2025 - 2026, lớp 9A2 có thành tích nổi bật khi đóng góp tới 6 trong tổng số 8 giải Nhất của Trường THCS Giảng Võ tại Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố.

Theo nhà trường, để có được kết quả xuất sắc kể trên là nhờ tinh thần nỗ lực bền bỉ cùng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của học sinh và công sức, tâm huyết dạy dỗ, đồng hành của thầy cô giáo, phụ huynh. Những kết quả bước đầu này không chỉ là niềm vui của các em học sinh và gia đình mà còn là nguồn động viên ý nghĩa đối với các thầy cô giáo của nhà trường sau một năm học nhiều nỗ lực.

Ngoài thành tích của lớp 9A2, trường này cũng ghi nhận thêm nhiều học sinh đỗ vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đến từ các lớp khác.

Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cũng cho biết, nhà trường đã “hái những quả ngọt” đầu tiên trong mùa tuyển sinh chuyên năm nay. Cụ thể, đã có 102 lượt đỗ vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Đây là thành quả bước đầu đáng khích lệ, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, sự quyết tâm và tinh thần học tập nghiêm túc của các em học sinh trong suốt thời gian ôn luyện vừa qua.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là trường chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10. Theo đó, các môn chuyên có điểm chuẩn từ 17,25 đến 20,25 điểm, cao nhất là chuyên Hóa học (20,25 điểm), tiếp theo là Toán (19,5 điểm) và thấp nhất Tin học (17,25 điểm).

Hà Linh​
#Trường THCS Giảng Võ #học sinh trúng tuyển trường chuyên #học sinh giỏi #Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe