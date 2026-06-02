Một lớp có 20 học sinh trúng tuyển Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

Trường THCS Giảng Võ cho biết, lớp 9A2 năm nay có 25 học sinh đăng kí thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Hóa học, Vật lí, Sinh học của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Kết quả, có 20 học sinh trúng tuyển (chiếm 80% tổng số học sinh tham gia thi). Trong đó, em Trần Bảo Nam xuất sắc đỗ hai lớp chuyên gồm: chuyên Toán và chuyên Vật lí.

Em Nguyễn Minh Khang đỗ lớp chuyên Hóa với số điểm cao, 26 điểm. Đặc biệt, có 5 học sinh dự thi môn Hóa đạt từ 25 điểm trở lên, trong khi trường này lấy điểm chuẩn

là 20,25 điểm.

Học sinh lớp 9A2 Trường THCS Giảng Võ trước ngày thi tuyển lớp 10 THPT năm nay

Được biết, trong năm học 2025 - 2026, lớp 9A2 có thành tích nổi bật khi đóng góp tới 6 trong tổng số 8 giải Nhất của Trường THCS Giảng Võ tại Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố.

Theo nhà trường, để có được kết quả xuất sắc kể trên là nhờ tinh thần nỗ lực bền bỉ cùng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của học sinh và công sức, tâm huyết dạy dỗ, đồng hành của thầy cô giáo, phụ huynh. Những kết quả bước đầu này không chỉ là niềm vui của các em học sinh và gia đình mà còn là nguồn động viên ý nghĩa đối với các thầy cô giáo của nhà trường sau một năm học nhiều nỗ lực.

Ngoài thành tích của lớp 9A2, trường này cũng ghi nhận thêm nhiều học sinh đỗ vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đến từ các lớp khác.

Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cũng cho biết, nhà trường đã “hái những quả ngọt” đầu tiên trong mùa tuyển sinh chuyên năm nay. Cụ thể, đã có 102 lượt đỗ vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Đây là thành quả bước đầu đáng khích lệ, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, sự quyết tâm và tinh thần học tập nghiêm túc của các em học sinh trong suốt thời gian ôn luyện vừa qua.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là trường chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10. Theo đó, các môn chuyên có điểm chuẩn từ 17,25 đến 20,25 điểm, cao nhất là chuyên Hóa học (20,25 điểm), tiếp theo là Toán (19,5 điểm) và thấp nhất Tin học (17,25 điểm).

​