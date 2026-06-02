Gợi ý đáp án môn Toán tuyển sinh 10 ở TPHCM

Khán giả gửi câu hỏi về chương trình:

Bài 5 đã làm đúng hướng giải nhưng lại đọc nhầm đề và chia sai đơn vị, không biết trường hợp này sẽ được tính điểm như thế nào?

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:

Việc được chấm điểm cụ thể đến đâu phụ thuộc vào đáp án và hướng dẫn chấm chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Nếu sai ở bước cuối do đọc nhầm đơn vị hoặc xử lý sai yêu cầu làm tròn thì mức độ ảnh hưởng đến điểm số sẽ phụ thuộc vào thang điểm chi tiết.

Tuy nhiên, đây cũng là bài học quan trọng cho các kỳ thi sau. Ngoài việc giải đúng, học sinh cần đọc thật kỹ yêu cầu đề bài để tránh những sai sót đáng tiếc.

Một khán giả khác đặt câu hỏi:

Liệu khi làm bài thi tự luận, học sinh có cần trình bày đầy đủ các bước lập luận hay không?

Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:

Đây là bài thi tự luận nên học sinh bắt buộc phải trình bày đầy đủ các bước giải, các lập luận và điều kiện cần thiết. Nhiều em có thể tìm ra đáp án đúng nhưng lại bỏ qua các bước suy luận hoặc điều kiện của bài toán thực tế. Những thiếu sót đó hoàn toàn có thể dẫn đến việc bị trừ điểm.

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:

Điều kiện của bài toán thực tế là một phần rất quan trọng trong lời giải. Chẳng hạn ở bài 4, sau khi giải phương trình học sinh thu được hai nghiệm nhưng phải đối chiếu với điều kiện (x > 11) để loại nghiệm không phù hợp. Nếu kết luận cả hai nghiệm thì chắc chắn sẽ bị mất điểm. Ngoài việc xét điều kiện, học sinh cũng cần chú ý yêu cầu làm tròn kết quả ở những bài toán liên quan đến diện tích, thể tích hoặc chi phí. Đây đều là những lỗi thường gặp nhưng hoàn toàn có thể tránh được nếu đọc đề cẩn thận.

MC Minh Toại:

Sau khi phân tích toàn bộ đề thi, các thầy đánh giá tổng thể đề Toán năm nay như thế nào?

Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:

Theo tôi, đây là một đề thi tương đối dễ thở, có cấu trúc quen thuộc và bám sát định hướng đổi mới của chương trình giáo dục hiện hành. Đề vừa đảm bảo đánh giá được năng lực học sinh, vừa tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh trong quá trình làm bài. Đặc biệt, đề vẫn giữ được khả năng phân loại thông qua một số câu hỏi vận dụng cao mà không gây cảm giác quá nặng nề hay đánh đố.

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:

Tôi cũng đánh giá đây là một đề thi hay. Mức độ khó được phân bổ hợp lý, giúp phần lớn học sinh có thể đạt được kết quả phù hợp với năng lực. Bên cạnh đó, việc đưa tới bốn bài toán thực tế vào đề thi cho thấy định hướng rất rõ trong việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào đời sống.

Các tình huống như khảo sát thời gian sử dụng điện thoại, tính toán diện tích đất, thể tích bình inox hay bài toán năng suất lao động đều rất gần gũi với thực tế. Điều này giúp học sinh nhận thấy toán học không chỉ là những con số và công thức khô khan mà còn là công cụ để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Đây là điểm rất đáng ghi nhận của đề thi năm nay.