Gợi ý đáp án môn Toán tuyển sinh 10 ở TPHCM

Chuyên gia gợi ý giải đề tuyển sinh 10 môn Toán tại TPHCM:
- Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn - Phó Hiệu Trưởng Trường THCS, THPT Hai Bà Trưng
- Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Trưởng bộ môn Toán tại DOL Đình Lực
Điều phối chương trình:
- Á vương 1 Mr World Vietnam 2024 Võ Minh Toại
Gợi ý mang tính chất tham khảo.
Khán giả gửi câu hỏi về chương trình:
Bài 5 đã làm đúng hướng giải nhưng lại đọc nhầm đề và chia sai đơn vị, không biết trường hợp này sẽ được tính điểm như thế nào?
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Việc được chấm điểm cụ thể đến đâu phụ thuộc vào đáp án và hướng dẫn chấm chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Nếu sai ở bước cuối do đọc nhầm đơn vị hoặc xử lý sai yêu cầu làm tròn thì mức độ ảnh hưởng đến điểm số sẽ phụ thuộc vào thang điểm chi tiết.
Tuy nhiên, đây cũng là bài học quan trọng cho các kỳ thi sau. Ngoài việc giải đúng, học sinh cần đọc thật kỹ yêu cầu đề bài để tránh những sai sót đáng tiếc.
Một khán giả khác đặt câu hỏi:
Liệu khi làm bài thi tự luận, học sinh có cần trình bày đầy đủ các bước lập luận hay không?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Đây là bài thi tự luận nên học sinh bắt buộc phải trình bày đầy đủ các bước giải, các lập luận và điều kiện cần thiết. Nhiều em có thể tìm ra đáp án đúng nhưng lại bỏ qua các bước suy luận hoặc điều kiện của bài toán thực tế. Những thiếu sót đó hoàn toàn có thể dẫn đến việc bị trừ điểm.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Điều kiện của bài toán thực tế là một phần rất quan trọng trong lời giải. Chẳng hạn ở bài 4, sau khi giải phương trình học sinh thu được hai nghiệm nhưng phải đối chiếu với điều kiện (x > 11) để loại nghiệm không phù hợp. Nếu kết luận cả hai nghiệm thì chắc chắn sẽ bị mất điểm. Ngoài việc xét điều kiện, học sinh cũng cần chú ý yêu cầu làm tròn kết quả ở những bài toán liên quan đến diện tích, thể tích hoặc chi phí. Đây đều là những lỗi thường gặp nhưng hoàn toàn có thể tránh được nếu đọc đề cẩn thận.
MC Minh Toại:
Sau khi phân tích toàn bộ đề thi, các thầy đánh giá tổng thể đề Toán năm nay như thế nào?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Theo tôi, đây là một đề thi tương đối dễ thở, có cấu trúc quen thuộc và bám sát định hướng đổi mới của chương trình giáo dục hiện hành. Đề vừa đảm bảo đánh giá được năng lực học sinh, vừa tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh trong quá trình làm bài. Đặc biệt, đề vẫn giữ được khả năng phân loại thông qua một số câu hỏi vận dụng cao mà không gây cảm giác quá nặng nề hay đánh đố.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Tôi cũng đánh giá đây là một đề thi hay. Mức độ khó được phân bổ hợp lý, giúp phần lớn học sinh có thể đạt được kết quả phù hợp với năng lực. Bên cạnh đó, việc đưa tới bốn bài toán thực tế vào đề thi cho thấy định hướng rất rõ trong việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào đời sống.
Các tình huống như khảo sát thời gian sử dụng điện thoại, tính toán diện tích đất, thể tích bình inox hay bài toán năng suất lao động đều rất gần gũi với thực tế. Điều này giúp học sinh nhận thấy toán học không chỉ là những con số và công thức khô khan mà còn là công cụ để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Đây là điểm rất đáng ghi nhận của đề thi năm nay.
MC Minh Toại:
Đề thi năm nay có nhiều bài toán thực tế. Thầy đánh giá như thế nào về xu hướng này?
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Nếu nhìn tổng thể đề thi, có thể thấy toán thực tế xuất hiện xuyên suốt từ bài 3 đến bài 6. Bài 3 liên quan đến thống kê và xác suất thông qua khảo sát thời gian sử dụng điện thoại của học sinh.
Bài 4 gắn với bài toán diện tích đất và xây dựng nhà ở. Bài 5 là bài toán hình học không gian về thể tích và diện tích của bình inox. Bài 6 lại khai thác tình huống thực tế về năng suất làm việc của hai đội lao động.
Như vậy, đề thi có tới bốn bài toán thực tế, thể hiện rất rõ định hướng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào đời sống. Theo thông lệ những năm gần đây, bài 6 thường là bài toán có tính phân hóa cao, năm nay cũng không ngoại lệ.
Điểm khó của bài toán không nằm ở việc lập hai phương trình đầu tiên, bởi học sinh có thể dễ dàng xây dựng được từ các dữ kiện đề bài. Khó khăn nằm ở chỗ hệ phương trình ban đầu xuất hiện thêm ẩn số thời gian dự kiến hoàn thành công việc, khiến học sinh chưa thể giải ngay.
Để xử lý, các em cần nhận ra mối liên hệ về năng suất khi hai đội cùng làm việc, từ đó thiết lập thêm một phương trình nữa. Đây chính là điểm mấu chốt của bài toán và cũng là yếu tố giúp phân loại thí sinh.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Bài 7 là bài hình học phẳng gồm ba ý với độ khó tăng dần rõ rệt.
Ở câu A, học sinh chỉ cần vận dụng kiến thức cơ bản về tứ giác nội tiếp. Từ các góc vuông xuất hiện trong hình vẽ do các đường cao tạo nên, học sinh có thể chứng minh bốn điểm cùng thuộc một đường tròn.
Đây là câu hỏi ở mức độ nhận biết và tương đối quen thuộc.
Đến câu B, độ khó tăng lên khi học sinh phải kết hợp các tính chất của góc nội tiếp với tam giác đồng dạng.
Ý đầu tiên yêu cầu chứng minh hai tam giác đồng dạng, còn ý tiếp theo đòi hỏi học sinh tiếp tục khai thác các tam giác đồng dạng khác để thiết lập đẳng thức hình học. Đây là phần kiểm tra khả năng phân tích hình và vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học.
Khó nhất là câu C.
Cả hai ý của câu C đều ở mức vận dụng cao. Học sinh phải thực hiện nhiều bước biến đổi, kết hợp đồng thời các kiến thức về đường thẳng song song, tam giác đồng dạng, định lý Thales và tính chất hình học liên quan.
Đây là dạng câu hỏi được thiết kế để phân loại nhóm thí sinh xuất sắc và là “câu chặn điểm 10” của đề thi năm nay.
Ở ý đầu, học sinh cần chứng minh quan hệ song song giữa hai đường thẳng thông qua việc thiết lập các tỷ số bằng nhau. Quá trình giải đòi hỏi nhiều bước suy luận và liên kết giữa các kết quả trung gian.
Đến ý thứ hai, đề bài cho thêm các dữ kiện về góc để yêu cầu tính diện tích một tam giác theo bán kính đường tròn ngoại tiếp. Để giải quyết, học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức lượng giác, hình học và các kết quả đã chứng minh trước đó. Đây là ý khó nhất của toàn bộ đề thi.
Theo tôi, đề thi năm nay có mặt bằng dễ chịu hơn đôi chút so với năm trước. Các bài từ 1 đến 5 đều là những dạng quen thuộc, bám sát cấu trúc đề minh họa và chương trình học. Nếu học sinh làm cẩn thận, trình bày đầy đủ và tránh các lỗi tính toán, việc đạt điểm khá là hoàn toàn khả thi.
Bài 6 có tính phân hóa nhưng vẫn tương đối rõ ràng về hướng giải. Trong khi đó, bài 7, đặc biệt là câu C, mới thực sự là phần tạo khoảng cách giữa nhóm học sinh khá và nhóm học sinh xuất sắc.
Tôi dự đoán phổ điểm sẽ tập trung chủ yếu trong khoảng từ 7 đến 8 điểm. Số lượng bài thi đạt trên 9 điểm sẽ không nhiều bởi để chinh phục trọn vẹn câu C của bài 7, học sinh phải có nền tảng hình học rất tốt, khả năng tư duy cao và trình bày chặt chẽ.
Những em hoàn thành đầy đủ cả hai ý của câu C và đạt điểm 10 thực sự là những thí sinh rất nổi bật.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Bài 6 là bài toán thực tế về năng suất làm việc, mức độ vận dụng cao hơn các bài trước nhưng theo tôi vẫn nhẹ hơn đôi chút so với bài toán chuyển động trong đề thi năm ngoái.
Đề bài cho hai đội A và B cùng thực hiện một công việc. Từ các dữ kiện về thời gian hoàn thành công việc trong những trường hợp khác nhau, học sinh cần tìm số ngày dự kiến để hai đội cùng làm xong công việc.
Để giải bài toán này, học sinh nên đặt các ẩn số biểu diễn số ngày đội A làm một mình hoàn thành công việc, số ngày đội B làm một mình hoàn thành công việc và số ngày hai đội cùng làm hoàn thành công việc.
Sau đó, từ các giả thiết đề bài, học sinh lập được các phương trình liên hệ giữa các đại lượng. Điểm quan trọng của bài toán nằm ở việc hiểu đúng cụm từ “chậm hơn so với dự kiến”.
Điều này đồng nghĩa với thời gian thực hiện nhiều hơn thời gian dự kiến, vì vậy khi lập phương trình cần cộng thêm số ngày tương ứng chứ không phải trừ đi.
Ngoài hai phương trình được xây dựng từ dữ kiện của đề bài, học sinh còn phải sử dụng mối liên hệ về năng suất làm việc giữa hai đội khi cùng thực hiện công việc. Đây chính là dữ kiện then chốt giúp hoàn thiện hệ phương trình và tìm ra đáp án cuối cùng. Sau khi biến đổi và giải hệ, học sinh tìm được hai nghiệm.
Tuy nhiên, vì đại lượng cần tìm là số ngày nên chỉ nhận nghiệm dương phù hợp với thực tế. Kết quả cho thấy hai đội A và B dự kiến cùng làm xong công việc trong 4 ngày.
Theo đánh giá của tôi, bài 6 có độ khó cao hơn các bài trước nhưng vẫn nằm trong khả năng giải quyết của học sinh khá, giỏi nếu đọc kỹ đề và biết cách hệ thống hóa dữ kiện. Đây là dạng toán không quá nặng về kỹ thuật biến đổi nhưng đòi hỏi khả năng phân tích, lập mô hình toán học từ một tình huống thực tế.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Bài 5 tiếp tục là bài toán thực tế, đồng thời là bài toán hình học không gian liên quan đến thể tích và diện tích.
Đề bài cho một bình inox gồm hai phần: phần thân có dạng hình trụ với chiều cao 20 cm, bán kính đáy 4 cm, phần nắp có dạng nửa hình cầu và có đường kính bằng đường kính đáy của phần thân.
Ở câu a, đề yêu cầu tính thể tích phần không gian bên trong bình, bỏ qua độ dày của vỏ bình. Để giải quyết, học sinh cần tách bài toán thành hai phần.
Phần thứ nhất là tính thể tích hình trụ.
Phần thứ hai là tính thể tích nửa hình cầu.
Đề bài đã cho công thức thể tích hình cầu, tuy nhiên học sinh cần lưu ý phần nắp chỉ là nửa hình cầu nên phải lấy một nửa thể tích của hình cầu hoàn chỉnh.
Sau khi tính riêng từng phần và cộng lại, học sinh làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo yêu cầu đề bài. Đây là câu hỏi không quá khó nhưng đòi hỏi sự cẩn thận trong việc nhận diện hình khối và áp dụng đúng công thức.
Đến câu b, đề yêu cầu tính chi phí phủ sơn tĩnh điện lên mặt ngoài của bình với đơn giá 210.000 đồng/m². Khác với câu a tính thể tích, câu này yêu cầu tính diện tích bề mặt được sơn.
Học sinh cần xác định đầy đủ các phần được phủ sơn gồm diện tích xung quanh của phần thân hình trụ, diện tích mặt cong của nửa hình cầu và diện tích đáy của bình. Sau khi cộng các diện tích này, cần đổi đơn vị phù hợp rồi nhân với đơn giá để tìm chi phí sơn một chiếc bình.
Theo tôi, bài toán này không quá xa lạ với học sinh vì có nhiều nét tương đồng với dạng bài hình học không gian trong đề thi các năm trước. Tuy nhiên, học sinh rất dễ mất điểm nếu áp dụng nguyên công thức của hình cầu thay vì nửa hình cầu, hoặc quên tính phần đáy của bình. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả bài làm.
Điều quan trọng nhất là phải đọc kỹ đề và hiểu rõ yêu cầu trước khi bắt tay vào giải. Nhiều học sinh thấy dạng bài quen thuộc là vội vàng tính toán ngay, dẫn đến bỏ sót dữ kiện hoặc hiểu sai yêu cầu.
Tôi thường hướng dẫn học sinh xác định những dữ kiện quan trọng trước, sau đó hình dung các bước giải và kết nối các dữ kiện với nhau một cách logic. Cuối cùng, sau khi hoàn thành bài làm cần kiểm tra lại toàn bộ phép tính và kết quả để phát hiện sai sót nếu có.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Bài 4 là một bài toán thực tế quen thuộc nhưng được xây dựng theo bối cảnh gần gũi với đời sống. Đây là câu hỏi ở mức độ thông hiểu và vận dụng cơ bản. Dạng toán này đã xuất hiện khá nhiều trong các đề tham khảo cũng như quá trình ôn tập. Tuy nhiên, học sinh cần đặc biệt chú ý hai điểm dễ mất điểm.
Thứ nhất là xác định đúng kích thước của phần nhà ở từ hình vẽ trước khi lập biểu thức diện tích. Thứ hai là phải kiểm tra điều kiện của ẩn sau khi giải phương trình, bởi đây là bài toán thực tế nên không phải nghiệm nào cũng được chấp nhận.
Ngoài ra, học sinh cũng cần đọc kỹ yêu cầu đề bài. Câu b yêu cầu tìm chiều dài và chiều rộng của toàn bộ mảnh đất chứ không phải của phần nhà ở. Nếu kết luận thiếu hoặc kết luận sai đối tượng cần tìm thì vẫn có thể bị trừ điểm dù quá trình giải đúng.
Hà Linh, THCS Đống Đa, cho biết đề có 3 câu toán thực tế, ít hơn một câu. Thí sinh làm hết đề, kể cả câu hình học, dự kiến được 8 điểm.
Còn Quý Nguyên, trường THCS Thanh Đa, nhận định đề Toán dễ thở, đa phần thí sinh có thể lấy điểm 7. Theo em đề có hai bài 6, 7 là khó, đặc biệt là câu 7c. Em Minh Huy, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, nhận định đề thi năm nay có phần "dễ thở" hơn hẳn so với đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo.
"Các câu hỏi về toán thực tế đều tương đối dễ và vừa sức. Đề thi nhìn chung rất ổn, chỉ riêng câu C của bài hình học là có độ phân hóa cao và hơi khó", Huy chia sẻ. Với bài làm của mình, Minh Huy tự tin có thể đạt từ 8 điểm trở lên.
Trước đó, nam sinh tự tin hoàn thành tốt hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Huy cho biết em đặt nguyện vọng một vào Trường THPT Võ Trường Toản.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Ở bài 1, đề yêu cầu vẽ đồ thị hàm số và tìm tọa độ điểm (M) thuộc đồ thị có hoành độ bằng 6. Đây là dạng toán cơ bản về hàm số và đồ thị. Để vẽ parabol, học sinh cần lập bảng giá trị, xác định một số điểm đặc trưng rồi biểu diễn trên hệ trục tọa độ. Với câu b, chỉ cần thay (x=6) vào công thức hàm số để tìm tung độ tương ứng, từ đó xác định tọa độ điểm (M).
Nếu thực hiện đúng các bước và trình bày cẩn thận, học sinh có thể dễ dàng đạt trọn điểm ở bài này. Đến bài 2, đề kiểm tra kiến thức về phương trình bậc hai và định lý Vi-ét. Ở câu a, học sinh cần chứng minh phương trình (2x^2-3x-4=0) có hai nghiệm phân biệt bằng cách tính biệt thức Delta và chứng minh Delta lớn hơn 0.
Ở câu b, đề yêu cầu tính giá trị biểu thức mà không giải phương trình. Để làm được câu này, học sinh cần vận dụng định lý Vi-ét để tìm tổng và tích hai nghiệm, sau đó biến đổi biểu thức về dạng chứa tổng và tích rồi thay kết quả vào tính toán. Đây là dạng toán quen thuộc thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh.
Bài 3 là bài toán thực tế kết hợp giữa thống kê và xác suất. Đề bài đưa ra biểu đồ khảo sát số giờ sử dụng điện thoại trong một ngày của một nhóm học sinh lớp 9. Ở câu a, học sinh đọc số liệu từ biểu đồ và cộng tổng số học sinh tham gia khảo sát. Từ các số liệu 12, 28, 30, 20 và 10, tổng số học sinh được khảo sát là 100 em.
Ở câu b, đề yêu cầu tính xác suất chọn được một học sinh có thời gian sử dụng điện thoại 3 giờ mỗi ngày. Từ biểu đồ, có 30 học sinh thuộc nhóm này, do đó xác suất được tính bằng số trường hợp thuận lợi chia cho tổng số trường hợp.
Đến câu c, học sinh cần tính xác suất chọn được một học sinh thực hiện đúng khuyến cáo của nhà trường là không sử dụng điện thoại quá 3 giờ mỗi ngày. Vì vậy, cần cộng số học sinh sử dụng điện thoại 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ mỗi ngày rồi chia cho tổng số học sinh khảo sát để tìm xác suất.
Đây là một câu hỏi hay bởi không chỉ kiểm tra kỹ năng đọc biểu đồ, kiến thức thống kê và xác suất mà còn gắn với một vấn đề thực tiễn được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm hiện nay là thời gian sử dụng điện thoại.
Nhìn chung, ba bài đầu tiên đều không mang tính đánh đố. Nếu đọc kỹ đề, nắm chắc kiến thức cơ bản và trình bày đầy đủ các bước giải, học sinh hoàn toàn có thể đạt trọn vẹn số điểm của phần này.
MC Minh Toại:
Với mặt bằng đề thi hiện nay, điểm chuẩn của các trường top đầu tại TPHCM có khả năng biến động như thế nào?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Điểm chuẩn các trường top đầu phụ thuộc kết quả ba môn thi. Riêng với môn Toán, thí sinh muốn cạnh tranh vào các trường hàng đầu của TPHCM cần đạt mức điểm trên 8.
Các thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối, chắc hẳn đang có nhiều cảm xúc khác nhau. Trước hết, tôi chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Đối với những em tiếp tục dự thi chương trình tích hợp trong buổi chiều, chúc các em bình tĩnh và đạt kết quả tốt.
Nếu chưa đạt được nguyện vọng vào trường công lập, các em vẫn còn nhiều lựa chọn khác phù hợp với năng lực và định hướng của mình. Hiện nay, nhiều trường ngoài công lập khẳng định chất lượng đào tạo với cơ sở vật chất tốt, phương pháp giảng dạy linh hoạt và sự quan tâm sát sao đến từng học sinh.
Đây cũng là những môi trường có thể giúp các em phát triển và đạt được thành công trong tương lai. Điều quan trọng nhất là giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục nỗ lực học tập.
MC Minh Toại:
Với đề thi Toán gồm 7 câu và thời gian làm bài 120 phút, thầy có thể chia sẻ chiến lược làm bài hiệu quả để thí sinh đạt kết quả tốt nhất?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Một trong những sai lầm phổ biến của học sinh là làm bài theo thứ tự từ trên xuống. Khi gặp câu khó hoặc bị vướng ở bước giải nào đó, các em dễ mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tâm lý cho những câu tiếp theo.
Mỗi học sinh có thế mạnh ở những dạng toán khác nhau. Các em nên ưu tiên làm những câu mình tự tin và có khả năng hoàn thành tốt nhất trước để giành những điểm số chắc chắn.
Điều này không chỉ đảm bảo điểm cơ bản mà còn tạo tâm lý thuận lợi trong suốt quá trình làm bài. Nhiều học sinh sau khi làm xong thường không kiểm tra lại bài hoặc kiểm tra chưa đúng cách.
Với môn Toán, việc đọc lại bài làm đơn thuần khó phát hiện sai sót. Muốn kiểm tra hiệu quả, học sinh nên thực hiện lại các phép tính, các bước biến đổi một cách độc lập để đối chiếu với lời giải đã làm. Đây là cách giúp phát hiện những lỗi sai nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Theo đánh giá của tôi, điểm 9 không nhiều. Chắc chắn sẽ có những bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, nhưng tỷ lệ sẽ không cao bởi đề thi vẫn có những câu hỏi khó và rất khó để phân loại thí sinh.
Nhiều điểm 6-7, khó lấy điểm 9-10
MC Minh Toại:
Thầy Tuấn có nhận định gì về đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm nay?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Đề thi năm nay tương đồng lớn với đề năm 2025. Các bài 1, 2, 3, 4 và 5 gần như giữ nguyên cấu trúc và dạng thức quen thuộc. Bài 6 và bài 7 cũng không có nhiều thay đổi, trong đó câu C của bài 7 tiếp tục là câu hỏi có độ khó rất cao, đóng vai trò phân loại thí sinh.
Với những học sinh nắm vững kiến thức và luyện tập đầy đủ các dạng bài trong sách giáo khoa, mức điểm từ 6,5 đến 7 là hoàn toàn khả thi. Mức điểm 8 sẽ dành cho nhóm học sinh khá, giỏi, trong khi điểm 9 và 10 sẽ không nhiều và thuộc về những thí sinh thực sự xuất sắc.
Đề thi năm nay thể hiện rõ định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi tăng cường đánh giá năng lực đọc hiểu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Học sinh không chỉ cần biết công thức hay kỹ thuật giải toán mà còn phải biết phân tích dữ liệu, chuyển các tình huống thực tế thành mô hình toán học để xử lý.
Đây là hướng ra đề phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực người học. Một ví dụ tiêu biểu là bài số 3 với nội dung khảo sát số giờ sử dụng điện thoại của học sinh lớp 9 thông qua biểu đồ thống kê.
Bài toán vừa tích hợp kiến thức về thống kê và xác suất thực nghiệm, vừa gắn với vấn đề xã hội đang được quan tâm là việc sử dụng điện thoại của học sinh. Tuy nhiên, đề thi được đánh giá là tương đối dễ vẫn tiềm ẩn nhiều "bẫy" khiến thí sinh mất điểm nếu chủ quan.
Ở bài 1 về hàm số, học sinh có thể sai do tính toán nhầm tọa độ hoặc vẽ parabol chưa chính xác. Bài 2 liên quan đến định lý Vi-ét thường xuất hiện lỗi nhầm dấu hoặc sai sót trong quá trình biến đổi biểu thức. Đối với bài 3, nhiều học sinh có thể đọc sai số liệu từ biểu đồ dẫn đến tính toán không chính xác.
Bài 4 về biến đổi biểu thức đòi hỏi sự chặt chẽ trong lập luận. Với bài 5 và bài 6, thí sinh cần đặc biệt lưu ý việc đổi đơn vị, thay số và đặt điều kiện phù hợp cho bài toán.
Riêng bài 7 là phần khó nhất của đề thi. Học sinh dễ nhầm lẫn khi thiết lập các tỉ lệ đồng dạng hoặc suy luận hình học, từ đó dẫn đến sai kết quả. Chỉ một sai sót nhỏ trong việc đổi đơn vị hoặc trình bày lập luận cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bài làm. Vì vậy, bên cạnh kiến thức, sự cẩn thận và chính xác là yếu tố rất quan trọng để đạt điểm cao.
Tấn Quang, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, đánh giá đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay khá dễ, độ khó vừa phải và phù hợp năng lực đa số học sinh. Đề thi Toán không quá đánh đố, giúp thí sinh tự tin hơn trong quá trình làm bài. Nam sinh dự đoán mình có thể đạt khoảng 8 điểm môn Toán.
Đối với hai môn đã hoàn thành trước đó, Quang cho biết đề Tiếng Anh cũng khá dễ và bám sát kiến thức đã học, trong khi đề Ngữ văn là môn khiến em gặp nhiều khó khăn hơn. “Đề thi năm nay dễ, đơn giản và phù hợp với học sinh”, Quang nhận xét khi chia sẻ cảm nhận sau khi kết thúc kỳ thi.
So với các đợt thi thử trước đó, Quang nhận thấy đề thi chính thức năm nay dễ hơn đáng kể, nhờ vậy tâm lý thoải mái và yên tâm hơn sau khi hoàn thành cả ba môn thi. “Dễ hơn đề thi thử nhiều”, Quang chia sẻ thêm.
MC Minh Toại đặt câu hỏi:
Đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026 đã có. Các chuyên gia đang tiến hành phân tích, giải đề. Thầy đánh giá thế nào về cấu trúc đề thi năm nay, đặc biệt là số lượng câu hỏi cũng như tỷ lệ nhận biết, thông hiểu và vận dụng?
Đề thi có điểm gì khác so với các năm trước?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Đề thi năm nay cơ bản giữ nguyên cấu trúc của năm 2025 với 7 bài toán. Các nội dung kiến thức xuất hiện trong đề tương đối quen thuộc và bám sát định hướng mà Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố trước đó.
So với năm ngoái, đề thi có sự tương đồng lớn. Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở bài số 6 khi nội dung được chuyển từ bài toán chuyển động sang bài toán về hiệu suất. Tuy nhiên, về bản chất kiến thức và yêu cầu vận dụng thì không có nhiều thay đổi.
Có thể một số thí sinh nhầm lẫn giữa bài số 6 và câu C của bài số 7. Câu C của bài số 7 mới là câu hỏi có độ khó rất cao, vượt trội so với các câu còn lại trong đề. Đây là dạng câu hỏi được thiết kế để phân loại những thí sinh có năng lực tốt và có khả năng quyết định việc đạt điểm tuyệt đối.
Nhìn chung, phần lớn các câu hỏi trong đề đều phù hợp với mặt bằng chung của thí sinh, nhưng vẫn có những câu khó và rất khó để thực hiện chức năng phân loại.
MC Minh Toại:
Như vậy có thể hiểu rằng đề thi năm nay tương đối vừa sức với đa số học sinh, nhưng vẫn đảm bảo sự phân hóa thông qua một số câu hỏi ở mức vận dụng cao?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Đúng vậy. Đề thi có sự cân đối giữa các mức độ nhận thức, giúp học sinh có học lực trung bình và khá có cơ hội hoàn thành phần lớn bài thi, đồng thời vẫn dành những câu hỏi có độ khó cao cho mục tiêu phân loại và tuyển chọn thí sinh có năng lực nổi bật.
MC Minh Toại đặt câu hỏi:
Sau kỳ thi lớp 10, tỷ lệ cạnh tranh vào các trường công lập, đặc biệt là những trường có điểm chuẩn cao tại TPHCM. Thầy có thể chia sẻ thêm về áp lực này và lời khuyên dành cho các thí sinh?
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Sau mỗi môn thi, học sinh quan tâm đến bài làm, thầy cô thường khuyên các em tạm gác lại môn vừa thi để tập trung cho môn tiếp theo, nhưng trên thực tế nhiều em vẫn không tránh khỏi tâm lý trăn trở, suy nghĩ về những câu đã làm, dù làm tốt hay chưa tốt.
Việc xuất hiện cảm giác hồi hộp, lo lắng hay vui mừng là điều bình thường. Điều quan trọng là các em cần giữ tinh thần ổn định để hoàn thành tốt bài thi Toán - môn thi cuối cùng và cũng có ý nghĩa quyết định trong kỳ tuyển sinh năm nay.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Áp lực cạnh tranh là điều có thật, tuy nhiên các em không nên quá căng thẳng. Điểm chuẩn của các trường qua nhiều năm đều được công bố công khai, từ đó học sinh có thể tham khảo để dự đoán tương đối xu hướng điểm chuẩn năm nay.
Dù không thể chính xác tuyệt đối, các em vẫn có cơ sở để đánh giá khả năng của bản thân và xác định mục tiêu phù hợp. Điều quan trọng nhất trong kỳ thi này vẫn là tinh thần. Các em đã có cả một quá trình học tập, rèn luyện suốt những năm THCS và đặc biệt là năm lớp 9.
Đây là thời điểm để thể hiện những gì mình đã tích lũy về kiến thức, kỹ năng và tư duy. Vì vậy, các em hãy tự tin, bình tĩnh làm bài và tin tưởng vào sự chuẩn bị của bản thân. Nếu đã nỗ lực hết sức thì hãy đón nhận kết quả với tâm thế tích cực nhất.
Nhiều phụ huynh và học sinh thời gian qua quan tâm đến xu hướng thay đổi của đề thi Toán tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Đề thi đang dịch chuyển rõ nét theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới, tăng cường các bài toán thực tế, xuất hiện nhiều hơn các nội dung về thống kê và xác suất, đồng thời chú trọng các câu hỏi vận dụng.
Nhiều học sinh cũng cho rằng đề thi hiện nay không chỉ kiểm tra kỹ năng tính toán mà còn đòi hỏi khả năng đọc hiểu, phân tích và xử lý các tình huống thực tiễn. Trong buổi livestream, các chuyên gia đã chia sẻ góc nhìn về sự thay đổi này.
Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn:
Đề thi năm 2026 nhiều khả năng sẽ giữ cấu trúc tương tự năm 2025 với 7 bài toán. Các nội dung trọng tâm dự kiến gồm hàm số và đồ thị, phương trình, thống kê và xác suất, toán thực tế, hình học không gian, các bài toán chuyển động gắn với thực tiễn và một bài hình học phẳng có tính phân loại cao.
Đây đều là những nội dung bám sát chương trình học hiện hành và phù hợp với định hướng đổi mới trong đánh giá năng lực học sinh.
Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng:
Tôi đồng tình với nhận định về cấu trúc đề thi với thầy Tuấn. Đề năm nay sẽ xuất hiện 4 câu hỏi về toán thực tế. Việc tăng cường toán ứng dụng là xu hướng hợp lý bởi toán học có mặt trong nhiều lĩnh vực của đời sống như vật lý, kinh tế, tài chính và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đề thi không chỉ yêu cầu học sinh nắm kiến thức mà còn biết vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế. Đây là cách đánh giá hiệu quả nhằm kiểm tra mức độ hiểu bài, khả năng vận dụng và tư duy của thí sinh, đồng thời phản ánh định hướng phát triển năng lực của chương trình giáo dục mới.
Đức Phúc - học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn - nhận xét đề thi Toán vào lớp 10 năm nay tương đối dễ và vừa sức với thí sinh. Tuy nhiên, nam sinh cho biết vẫn gặp khó ở câu hỏi mang tính phân hóa cao, đặc biệt là câu C và bài 6 trong đề thi.
Phần khó nhất nằm ở bài hình học và bài toán thực tế cuối đề. “Đề cũng dễ nhưng câu C với bài 6 em không làm được”, em chia sẻ sau khi rời phòng thi.
Dù bỏ lỡ một số câu khó, Phúc hài lòng với bài làm, dự đoán đạt khoảng 7 điểm trở lên. Đề Toán năm nay nhìn chung dễ hơn so với đề thi năm trước, giúp thí sinh tự tin hơn khi làm bài.
Đã hết giờ làm bài thi môn Toán - môn thi cuối của kỳ tuyển sinh 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM.
Sáng 2/6, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM lớp 10 đang thi môn Toán - môn thi cuối của kỳ tuyển sinh 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất cả nước.
Theo kế hoạch, đúng 8 giờ, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM bắt đầu làm bài thi môn Toán với thời gian 120 phút.
Theo ghi nhận của PV, thời tiết sáng nay mát mẻ, không có nắng to nên thuận tiện cho thí sinh đến trường thi làm bài. Bên ngoài, phụ huynh đợi con không còn cảm giác nóng oi bức.
Trước đó, ở hai môn thi đầu là Văn và Tiếng Anh ngày 1/6, nhiều thí sinh hớn hở rời phòng thi đồng thời đánh giá đề thi vừa sức. Các giáo viên cũng nhận định đề thi dễ thở, phù hợp với bối cảnh mới của TPHCM sau sáp nhập, giúp tạo đồng đều giữa các địa phương.
