Trường đại học tại TPHCM thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe

TPO - Ngày 2/6, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) công bố quyết định thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe trực thuộc. PGS.TS.BS.TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH.

Theo HUTECH, việc thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe được xây dựng trên nền tảng hơn một thập niên đào tạo các ngành thuộc khối sức khỏe như Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.

PGS.TS.BS.TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH.

Trên cơ sở đó, nhà trường tiếp tục mở rộng đào tạo theo chiều sâu, từng bước phát triển các ngành có yêu cầu cao về chuyên môn và thực hành, trong đó có ngành Y khoa. Các ngành Y học cổ truyền và Răng Hàm Mặt cũng được định hướng phát triển theo lộ trình phù hợp.

Đại diện HUTECH cho biết mô hình đào tạo mới sẽ kết hợp giữa nền tảng công nghệ và y học hiện đại, hướng đến đào tạo đội ngũ nhân lực y tế có chuyên môn, y đức và khả năng thích ứng với môi trường y tế số. Nhà trường dự kiến nghiên cứu, triển khai các hoạt động học liệu số, mô phỏng lâm sàng, trí tuệ nhân tạo trong y tế và các nền tảng quản lý học tập trong quá trình đào tạo.

PGS.TS.BS.TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH, cho biết việc thành lập trường mới thể hiện cam kết dài hạn của HUTECH trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế và xu hướng phát triển của y học tương lai.

Sinh viên HUTECH trong buổi học thực hành khối sức khỏe.

Năm 2026, Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH tuyển sinh các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học bằng nhiều phương thức như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm V-SAT, điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM cùng các chứng chỉ quốc tế theo quy định của trường.

Đối với ngành Y khoa và Dược học, thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại Tốt hoặc Giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. Đặc biệt, HUTECH triển khai chương trình học bổng tương đương 30% học phí toàn khóa cho thí sinh trúng tuyển các ngành thuộc khối Khoa học sức khỏe năm 2026.