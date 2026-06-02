Giáo dục

Đề thi chuyên Vật lý lớp 10 của TPHCM sai sót

Anh Nhàn

TPO - Do đề thi chuyên Vật lý vào lớp 10 tại TPHCM sai sót ở công thức định lý cosin, Sở GD&ĐT đang xem xét phương án hủy câu hỏi này nếu lỗi từ đề bài làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bài làm.

Chiều 2/6, ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), nhiều thí sinh thi chuyên Lý phản ánh có sai sót trong đề thi. Việc này khiến những em thi chuyên Lý ra về muộn hơn so với thí sinh thi môn khác.

Một thí sinh cho hay gần sát giờ nộp bài thì có giám thị vào thông báo công thức trong câu 1 sai và chỉnh lại. Do vậy, nhóm thí sinh làm bài Vật lý chuyên có thêm 15 phút làm bài nên ra về sau cùng.

Theo đó, một câu hỏi của đề cho công thức BC² = AB² + AC² - 2AB × AB × cosA. Tuy nhiên, công thức đúng phải là BC² = AB² + AC² - 2AB × AC × cosA.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Tương tự, thí sinh H.B. cũng ra về muộn trong chiều nay. B. cho hay mình phát hiện lỗi này từ đầu nhưng vẫn tiếp tục giải vì nghĩ đó là chủ ý của đề hoặc sẽ được xử lý sau.

Đánh giá về đề thi, nam sinh nói đề năm nay dài và khó, có một câu hỏi có kiến thức mới, nhiều câu khác tuy cấu trúc quen thuộc nhưng mức độ vận dụng cao.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM xác nhận có sai sót dữ liệu trong đề thi chuyên Vật lý vào lớp 10. Để xử lý kịp thời, hội đồng thi đã quyết định tăng thời gian làm bài thêm 15 phút cho tất cả thí sinh. Hiện tại, bộ phận chuyên môn đang khẩn trương rà soát lại toàn bộ nội dung. Trong trường hợp lỗi của đề ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bài thi, phương án hủy câu hỏi này và cộng trọn vẹn 2 điểm cho tất cả các thí sinh sẽ được xem xét áp dụng.

Hơn 151.000 học sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2026-2027.

Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm môn chuyên hệ số 2.

