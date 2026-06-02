Đề xuất chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, trừ bệnh viện và trường học

TPO - Bộ Tài chính đề xuất bổ sung cơ chế chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên, không thực hiện chuyển đổi đối với bệnh viện, trường học và các đơn vị độc quyền cung ứng dịch vụ công.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.

Theo cơ quan soạn thảo, sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, tiến độ chuyển đổi vẫn chậm. Cả nước có 516 đơn vị thuộc danh mục chuyển đổi, nhưng mới có 65 đơn vị được Thủ tướng phê duyệt phương án chuyển đổi và chỉ 5 đơn vị hoàn tất việc chuyển thành công ty cổ phần.

Nguyên nhân được chỉ ra là nhiều cơ quan chủ quản và đơn vị sự nghiệp còn tâm lý e ngại, chưa thích ứng với mô hình doanh nghiệp. Không ít đơn vị có kết quả tài chính thiếu ổn định, kinh doanh thua lỗ hoặc lỗ lũy kế lớn nên không đáp ứng điều kiện cổ phần hóa, đồng thời khó thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính còn thấp. Trong nhóm đơn vị sự nghiệp kinh tế và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc diện đẩy mạnh cổ phần hóa, chỉ có 889 đơn vị tự chủ chi thường xuyên, tương đương 6,3% tổng số đơn vị.

Dự thảo quy định hai hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập gồm chuyển thành công ty cổ phần và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Ngoài ra, nghị định cũng áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quản lý.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính xây dựng hai nhóm tiêu chí riêng, để xem xét đưa đơn vị sự nghiệp công lập vào danh mục chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo cơ quan soạn thảo, mô hình công ty cổ phần giúp huy động nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Trong khi đó, mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phù hợp với các lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng hoặc ngành nghề Nhà nước cần nắm giữ quyền chi phối tuyệt đối.

Dự thảo cũng đề xuất không chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập đang độc quyền cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thành công ty cổ phần nhằm tránh tình trạng chuyển từ độc quyền nhà nước sang độc quyền tư nhân.

Về tiêu chí cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét chuyển thành công ty cổ phần khi tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư trong hai năm gần nhất.

Các lĩnh vực như xuất bản, thông tin - truyền thông, thông tin đối ngoại và công tác xã hội được đề xuất tiếp tục do Nhà nước nắm giữ tuyệt đối sau khi chuyển đổi tổ chức, do liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội và định hướng thông tin; đồng thời đáp ứng điều kiện tự chủ tài chính tương tự.