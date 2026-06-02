Nghệ An: Kinh tế bứt phá, an sinh được bảo đảm, quốc phòng - an ninh vững mạnh

Năm 2025 ghi dấu nhiều chuyển biến nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An khi GRDP tiếp tục duy trì mức tăng cao, xuất khẩu bứt phá, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực và nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra. Cùng với phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và cải cách hành chính tiếp tục được giữ vững, tạo nền tảng để Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng.

Công nghiệp, xuất khẩu và đầu tư trở thành động lực tăng trưởng

Năm 2025 khép lại với nhiều gam màu tích cực trong bức tranh phát triển kinh tế của Nghệ An. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như lạm phát, xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và thiên tai diễn biến phức tạp, Nghệ An vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, tạo dấu ấn rõ nét trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo báo cáo của ngành chức năng, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2025 ước đạt 8,44%, xếp thứ 13/34 địa phương trong cả nước và đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều địa phương chịu ảnh hưởng lớn từ suy giảm thị trường và thiên tai.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế với mức tăng trưởng khoảng 13,35%. Riêng ngành công nghiệp tăng 14,54%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Giá trị sản xuất công nghiệp của Nghệ An năm 2025 ước đạt hơn 118.000 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 16,47%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các doanh nghiệp và hiệu quả từ việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Nhiều ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục tăng trưởng tốt như điện tử, sản xuất linh kiện điện tử, dây cáp điện, dệt may, chế biến thực phẩm và vật liệu xây dựng. Các dự án lớn sau khi đi vào hoạt động ổn định đã bổ sung đáng kể năng lực sản xuất, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách địa phương.

Khu kinh tế Đông Nam tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu phát triển công nghiệp của tỉnh. Các khu công nghiệp như VSIP Nghệ An, WHA Industrial Zone, Hoàng Mai I… thu hút nhiều dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao.

Theo ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An, kết quả tăng trưởng công nghiệp đạt được là nhờ sự đồng hành của tỉnh với doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và mở rộng thị trường.

Cùng với công nghiệp, hoạt động xuất khẩu trở thành điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế năm 2025 của Nghệ An. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt khoảng 4,52 tỷ USD, tăng 42,6% so với năm 2024 và vượt xa kế hoạch đề ra. Hàng hóa của Nghệ An hiện đã có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như linh kiện điện tử, thiết bị điện, dệt may, giày dép và dây điện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó, nhóm hàng điện tử và linh kiện điện tử đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu cho thấy doanh nghiệp Nghệ An đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển công nghiệp gắn với xuất khẩu mà tỉnh theo đuổi trong những năm gần đây.

Các dự án FDI đang tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu của Nghệ An.

Song song với đó, công tác thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2025, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư cho 78 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 16.000 tỷ đồng.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm nhấn khi tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt trên 1 tỷ USD. Nhiều dự án FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất hàng xuất khẩu.

Việc duy trì được dòng vốn FDI trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt cho thấy môi trường đầu tư của Nghệ An đang ngày càng được cải thiện, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

An sinh xã hội, quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Nghệ An trong năm 2025 còn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân và giữ vững quốc phòng – an ninh.

Các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ việc làm, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và chăm lo các đối tượng chính sách tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ngành giáo dục tiếp tục duy trì chất lượng dạy và học. Hệ thống y tế được đầu tư, nâng cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra sôi nổi, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ và quảng bá hình ảnh Nghệ An.

Hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025.

Năm 2025, lượng khách du lịch đến Nghệ An tiếp tục tăng, đặc biệt tại các địa điểm như biển Cửa Lò, đảo chè Thanh Chương, Vườn quốc gia Pù Mát hay các điểm du lịch cộng đồng miền Tây xứ Nghệ.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh. Nhiều thủ tục hành chính được rút gọn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Các dịch vụ công trực tuyến từng bước được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững. Tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh biên giới, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn được triển khai quyết liệt.

Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế mà còn cho thấy năng lực điều hành, sức chống chịu và khả năng hội nhập ngày càng được nâng lên của tỉnh. Xuất khẩu tăng mạnh, GRDP duy trì mức cao cùng với sự phát triển của công nghiệp và thu hút đầu tư đang tạo nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả công việc.

Bước sang giai đoạn 2026 – 2030, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt khoảng 10,5 – 11,5%, kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 5 tỷ USD, tiếp tục thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao và phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững.

Tỉnh cũng định hướng tập trung phát triển hạ tầng giao thông, logistics, chuyển đổi số, thương mại điện tử và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng dài hạn.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2025, Nghệ An đang cho thấy bước chuyển rõ nét cả về quy mô, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế Việt Nam.