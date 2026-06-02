Từ 'Bàn tay vàng' đến Bằng khen của Thủ tướng

Hơn 20 năm gắn bó với những hàng cao su, anh Tô Trung Giang, công nhân quản lý khai thác mủ Đội Bến Củi, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đã biến sự cần mẫn, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo thành những thành tích đáng tự hào. Năm 2025, anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lao động sản xuất.

Bền bỉ trên từng đường cạo

Bắt đầu công việc khai thác mủ cao su từ năm 2005, anh Tô Trung Giang hiểu rằng thành công trong nghề không đến từ những thành tích nhất thời mà được tích lũy bằng sự kiên trì qua từng ngày lao động.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề khai thác mủ cao su, anh Tô Trung Giang luôn duy trì tay nghề vững vàng và là một trong những công nhân tiêu biểu của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Trong suốt quá trình công tác, anh luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản lượng được giao. Từ năm 2020 đến nay, sản lượng do anh quản lý liên tục vượt kế hoạch, có năm đạt trên 122% chỉ tiêu. Song song đó, các đợt kiểm tra quy trình kỹ thuật của công ty và đơn vị đều được đánh giá loại giỏi.

Không chỉ trực tiếp quản lý sản xuất, anh còn thường xuyên theo sát công nhân, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, nhắc nhở việc giữ gìn chất lượng nguyên liệu và đảm bảo an toàn lao động.

“Để đạt năng suất cao thì trước hết phải giữ đúng quy trình kỹ thuật. Người công nhân phải chăm chút từng đường cạo, tận thu các loại mủ và duy trì ngày công ổn định. Đó là những điều tưởng chừng đơn giản nhưng quyết định hiệu quả sản xuất”, anh Giang chia sẻ.

Danh hiệu Bàn tay vàng cùng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật là minh chứng cho tinh thần lao động sáng tạo của anh Tô Trung Giang trên những vườn cây cao su Tây Ninh.

Nỗ lực ấy đã giúp anh liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở và được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghề nghiệp của anh là năm 2018, khi anh giành giải Nhất Hội thi Bàn tay vàng cấp công ty.

“Để đạt được danh hiệu đó là cả một quá trình rèn luyện qua từng năm. Mỗi lần tham gia hội thi, tôi đều rút kinh nghiệm từ những hạn chế của mình, học hỏi thêm kỹ thuật mới để hoàn thiện tay nghề”, anh nhớ lại.

Sáng kiến từ thực tiễn lao động

Không chỉ là người thợ giỏi, anh Tô Trung Giang còn được đồng nghiệp biết đến là một công nhân luôn trăn trở tìm cách cải tiến công việc.

Từ thực tế lao động hằng ngày, anh nhận thấy nhiều công đoạn còn tốn sức, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoặc chưa đạt hiệu quả cao. Chính từ những trăn trở ấy, nhiều sáng kiến đã ra đời.

Năm 2022, anh có hai sáng kiến được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh công nhận.

Trong đó, sáng kiến “Sử dụng cây bắn dây dẫn mủ bằng sắt cho miệng cạo úp” giúp công nhân thao tác nhanh hơn, giảm công lao động và nâng cao mức độ an toàn khi làm việc trên những cây cao.

Sáng kiến “Vệ sinh ống dẫn của máy bơm mủ đạt hiệu quả cao” giúp làm sạch hệ thống bơm nhanh chóng, giảm sức lao động và góp phần bảo đảm chất lượng mủ nguyên liệu.

Những đường cạo đều và chuẩn xác trên thân cây là kết quả của tay nghề, kinh nghiệm và sự tỉ mỉ của người công nhân khai thác mủ cao su.

Theo anh Giang, những sáng kiến ấy đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động.

“Có những công việc anh em phải làm đi làm lại rất vất vả nhưng hiệu quả chưa cao. Mình suy nghĩ xem có cách nào làm nhanh hơn, an toàn hơn thì mạnh dạn đề xuất. Khi thấy sáng kiến được áp dụng và giúp ích cho mọi người, đó là niềm vui rất lớn”, anh nói.

Bên cạnh công việc chuyên môn, anh còn tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, phối hợp cùng công đoàn chăm lo đời sống người lao động, đề xuất hỗ trợ công nhân khó khăn và tham gia nhiều hoạt động xã hội tại đơn vị.

Từ những thành tích trong lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đóng góp cho tập thể, anh lần lượt được nhận Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đối với người công nhân gắn bó hơn hai thập niên với nghề cao su, phần thưởng ấy không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục cống hiến.

“Được nhận Bằng khen của Thủ tướng là niềm vinh dự rất lớn. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần cùng đơn vị hoàn thành các mục tiêu sản xuất trong thời gian tới”, anh Giang chia sẻ.

Giữa những vườn cao su trải dài ở Bến Củi, hành trình của anh Tô Trung Giang là minh chứng cho hình ảnh người công nhân cao su thời kỳ mới: giỏi tay nghề, giàu sáng kiến và luôn tận tâm với công việc. Những đường cạo đều đặn mỗi ngày không chỉ tạo nên dòng mủ trắng mà còn viết nên câu chuyện đẹp về sự lao động bền bỉ và khát vọng vươn lên của người công nhân ngành cao su.