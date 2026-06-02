Tạp chí danh tiếng của Mỹ vinh danh Buôn Ma Thuột điểm đến tuyệt vời nhất thế giới

Tiếp nối loạt ghi nhận từ CNN, Bloomberg, Warner Bros. Discovery,… về thủ phủ cà phê Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới, mới đây, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí danh tiếng National Geographic (Mỹ) vinh danh trong 15 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2026.

Là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách “15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026” (Best of the World 2026: 15 of the best food destinations), thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột được National Geographic đánh giá cao nhờ vị thế là thủ phủ Robusta của thế giới, nền văn hóa cà phê đặc sắc cùng hệ sinh thái trải nghiệm cà phê gắn với bản sắc Tây Nguyên độc đáo.

National Geographic là tạp chí khoa học, khám phá và du lịch hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng với các bài viết chuyên sâu về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và du lịch, đồng thời là một trong những ấn phẩm có ảnh hưởng lớn trong ngành du lịch toàn cầu, tiếp cận hàng trăm triệu độc giả trên thế giới... Danh sách “15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026” (Best of the World 2026: 15 of the best food destinations) do National Geographic bình chọn nhằm giới thiệu những điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi món ăn, thức uống mà còn phản ánh lịch sử, văn hóa và bản sắc địa phương thông qua trải nghiệm ẩm thực.

Từ “thủ phủ cà phê Việt Nam” đến “điểm đến trải nghiệm” đặc sắc

Trong bài viết giới thiệu những điểm đến tuyệt vời nhất được bình chọn, National Geographic dành nhiều nội dung lý giải sức hút của Buôn Ma Thuột - vùng đất được xem là “trái tim của ngành cà phê Việt Nam”, đồng thời cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Buôn Ma Thuột từ “vùng nguyên liệu cà phê” sang “điểm đến trải nghiệm” đặc sắc.

Theo National Geographic, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến sản lượng cà phê arabica trên toàn thế giới, vùng Tây Nguyên của Việt Nam với điều kiện tự nhiên đặc biệt phù hợp cho cây cà phê robusta cùng nền văn hóa cà phê đặc sắc đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, ít đông đúc hơn so với những điểm đến quen thuộc như Hà Nội hay TP. HCM.

Các Đại sứ và khách quốc tế khám phá lịch sử văn hóa cà phê thế giới và Việt Nam tại Bảo tàng Thế giới Cà phê trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới.

National Geographic cho biết, từ thức uống du nhập trong thời kỳ Pháp thuộc, cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống và bản sắc văn hóa của người Việt. Đặc biệt, theo National Geographic, Buôn Ma Thuột được xem là thủ phủ của cường quốc cà phê Việt Nam, và là quê hương của hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, cung ứng cho hơn 70 quốc gia trên toàn cầu. “Hạt cà phê này nổi tiếng với hương vị đậm đà, màu hổ phách, hàm lượng caffeine cao, độ chua thấp, hương thơm nồng nàn và hậu vị ngọt ngào kéo dài”, National Geographic đã dẫn lời Helen Le, tác giả cuốn “Vegan Vietnamese” và nhiều sách về ẩm thực Việt Nam trong bài viết.

Làng cà phê Trung Nguyên - một điểm đến đặc biệt của Buôn Ma Thuột được National Geographic giới thiệu là “không gian trải nghiệm cà phê đặc sắc với kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên”.

Theo đó, National Geographic đã giới thiệu một số điểm đến đặc biệt của“vùng đất say mê cà phê” Buôn Ma Thuột để du khách trải nghiệm, khám phá sâu hơn văn hóa cà phê bản địa. Nổi bật, Bảo tàng Thế giới Cà phê được National Geographic miêu tả là “nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật liên quan đến lịch sử cà phê trên thế giới, các không gian trưng bày, tương tác các nền văn minh cà phê thế giới”, “thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn”. Đây là lần thứ hai National Geographic giới thiệu Bảo tàng Thế giới Cà phê tới độc giả toàn cầu, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến trải nghiệm đặc sắc này, nơi “du khách có thể đắm chìm trong văn hóa cà phê”.

Cùng với đó, Làng Cà phê Trung Nguyên được giới thiệu là “không gian trải nghiệm cà phê đặc sắc với diện tích khoảng 20.000 m² và kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên, nơi du khách có thể thưởng thức nhiều dòng cà phê chất lượng cao của vùng đất Buôn Ma Thuột”.

Buôn Ma Thuột – “Thành phố cà phê của thế giới”

Trước National Geographic, Buôn Ma Thuột nhiều lần được các hãng truyền thông quốc tế danh tiếng như CNN, Bloomberg, Warner Bros. Discovery,… giới thiệu như một điểm đến cà phê đặc biệt của thế giới. Trong các bộ phim The Tao of Coffee, The Awakenings of Coffee và Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee – The Robusta Awakening, Buôn Ma Thuột được các hãng truyền thông ca ngợi là “thủ phủ của vùng nguyên liệu Robusta nổi tiếng thế giới”, “nơi sản sinh những hạt cà phê chất lượng cao được ưa chuộng trên toàn cầu”. Không chỉ tôn vinh giá trị của hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, các hãng truyền thông còn ca ngợi những giá trị văn hóa, nghệ thuật và triết lý cà phê đặc sắc đến từ Việt Nam, cũng như thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột “Thành phố cà phê của thế giới”. Theo Bloomberg, “khi Việt Nam và tương lai của cà phê ngày càng gắn kết, tách cà phê tiếp theo của bạn sẽ không bao giờ rời xa những hạt cà phê Robusta của Buôn Ma Thuột”.

Trong danh sách được National Geographic vinh danh lần này, sự xuất hiện của Buôn Ma Thuột bên cạnh những điểm đến nổi tiếng toàn cầu như Crete (Hy Lạp), Singapore, Rome (Ý), Cape Town (Nam Phi), London (Anh), Tasmania (Úc), Sonora (Mexico) hay Hawaii (Mỹ),… tiếp tục cho thấy sự ghi nhận của quốc tế đối với vùng đất Buôn Ma Thuột – nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa bản địa, “di sản sống” cà phê, và “khát vọng lớn” đang từng bước trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”.

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với một hệ sinh thái cà phê toàn diện, chứa đựng tri thức bản địa, cảnh quan văn hóa và sinh kế cộng đồng, đang từng bước trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”.

Cùng vị thế là vùng nguyên liệu Robusta hàng đầu thế giới, Buôn Ma Thuột trong nhiều năm qua đang từng bước hình thành “hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa cà phê đa dạng” từ những nông trang cà phê bạt ngàn, nhà máy chế biến cà phê, đến “những sản phẩm”, các “mô hình thưởng lãm”, “lối sống cà phê” được yêu thích trên toàn cầu,… góp phần đưa cà phê Việt Nam từ một sản phẩm nông nghiệp thông thường trở thành “trung tâm sống động của văn hóa cà phê thế giới”.

Nổi bật trong đó, Bảo tàng Thế giới Cà phê - công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam thuộc khu đô thị Thành phố Cà phê đã trở thành điểm đến nhất định phải ghé thăm khi đến Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn đại ngàn và khám phá lịch sử văn hóa cà phê thế giới qua hơn 10.000 hiện vật, các chương trình triển lãm chuyên đề, các hoạt động trải nghiệm đặc sắc về cà phê, văn hóa bản địa, show trình diễn ba nền văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền ứng dụng công nghệ 3D Mapping…

Những hoạt động trải nghiệm sống động về 3 nền văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền là dấu ấn đặc biệt với du khách khi đến Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Đặc biệt, cùng sự ghi nhận từ National Geographic, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã nhiều lần được truyền thông quốc tế vinh danh là “Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất!” (theo AP), “bảo tàng độc nhất vô nhị” (theo Warner Bros. Discovery), “một trong 19 điểm đến tốt nhất Việt Nam” (theo bình chọn của Wanderlust - tạp chí du lịch hàng đầu Anh quốc).

Cùng Bảo tàng Thế giới Cà phê, tại Buôn Ma Thuột, Làng Cà phê Trung Nguyên, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee, những không gian thuộc hệ thống quán của Trung Nguyên Legend vốn được British Council đánh giá là không gian văn hóa sáng tạo, và là không gian cà phê số 1 tại Việt Nam, “trở thành những “trung tâm xã hội” quan trọng” (Theo Financial Times), góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng.

Không gian Trung Nguyên Legend đã được British Council đánh giá là không gian văn hóa sáng tạo và “điểm đến hấp dẫn” của những người yêu và đam mê cà phê.

Đặc biệt, song song hành trình khám phá lịch sử cà phê Việt Nam và thế giới với các trải nghiệm cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật độc đáo, sống động, duy nhất chỉ có ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, du khách được chiêm ngưỡng thắng cảnh Dray Nur – Gia Long hùng vĩ cùng những dịch vụ trải nghiệm, “nâng tầm cà phê trở thành văn hóa, nghệ thuật”, “những sản phẩm du lịch cà phê đặc sắc hấp dẫn” như Tour Cà Phê Thiền, tour du lịch cà phê mang dấu ấn đặc sắc về cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam và rèn luyện thể chất, tinh thần.

Thắng cảnh Dray-Nur, một trong những điểm đến đặc sắc với triết lý bảo tồn tự nhiên từng được Warner Bros. Discovery giới thiệu như dấu ấn đặc sắc của vùng đất Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh cà phê và văn hóa cà phê, du khách còn có cơ hội khám phá tinh hoa ẩm thực Việt Nam và bản địa tại Trung tâm Văn hóa Ẩm thực 3 miền trong khuôn viên Thành phố Cà phê. Không gian quy tụ nhiều món ăn đặc trưng, giúp khám phá văn hóa ẩm thực đa dạng của Việt Nam ngay tại Buôn Ma Thuột.

Từ thủ phủ sản xuất Robusta của thế giới, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc, nơi cà phê không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là cầu nối để kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những ghi nhận liên tiếp từ CNN, Bloomberg, Warner Bros. Discovery, National Geographic một lần nữa khẳng định mạnh mẽ vị thế, hình ảnh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – “Thành phố cà phê của thế giới” cùng những giá trị văn hóa cà phê Việt Nam đặc sắc trên bản đồ cà phê toàn cầu.