Lâm Đồng - Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động phát triển

Sau khi mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực. Trên nền tảng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Lâm Đồng tập trung phát triển hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và kinh tế biển, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Từ lợi thế hiếm có đến yêu cầu phải bứt phá

Sau sáp nhập, Lâm Đồng sở hữu không gian phát triển rộng lớn trải dài từ cao nguyên, trung du đến duyên hải Nam Trung Bộ. Đây được xem là một trong những địa phương có cấu trúc phát triển đa dạng bậc nhất cả nước, hội tụ đồng thời lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và du lịch.

Riêng lĩnh vực công nghiệp, Lâm Đồng đang nắm giữ nguồn tài nguyên bô xít khoảng 5,4 tỷ tấn nguyên khai. Theo kế hoạch, đầu tháng 7/2026, những mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam sẽ được sản xuất tại khu vực xã Nhân Cơ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp chế biến sâu.

Cảng cá Phan Thiết.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, địa phương sở hữu hơn 1 triệu ha đất sản xuất cùng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đã được định hình nhiều năm qua. Trong khi đó, du lịch đang có dư địa lớn nhờ sự kết nối giữa rừng, biển, khí hậu đặc trưng và các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp trải nghiệm.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá” diễn ra vào cuối tháng 5/2026, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định: Không gian phát triển mới đang mở ra cơ hội rất lớn để Lâm Đồng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các hành lang kinh tế và cực tăng trưởng mới, tạo sức lan tỏa tới khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu đề dẫn hội thảo.

"Tuy nhiên, cùng với tiềm năng lớn là không ít thách thức. Hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số vẫn là những điểm nghẽn kéo dài. Quy mô nền kinh tế chưa tương xứng với lợi thế sẵn có, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế", PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhận định.

Trong khi đó, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận, sau mở rộng không gian phát triển, tỉnh hội tụ nhiều tiềm năng nổi trội mà ít địa phương có được. Đó là hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, tài nguyên đất đai phong phú, nguồn khoáng sản lớn, lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cùng không gian liên kết vùng rộng mở từ cao nguyên xuống biển.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, đây là cơ hội quan trọng để Lâm Đồng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các hành lang kinh tế và cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, địa phương không thể tiếp tục phát triển theo tư duy cũ.

“Lâm Đồng đang đứng trước một ngưỡng cửa phát triển mới. Những mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên thô hoặc phát triển du lịch, nông nghiệp theo lối mòn truyền thống đã không còn đủ dư địa để giúp tỉnh bứt phá mạnh mẽ. Địa phương cần một bệ phóng mới, một tư duy chiến lược đột phá để định vị lại vị thế của mình trong nước và khu vực”, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Hiện thực hóa chiến lược bằng những động lực mới

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I xác định rõ định hướng phát triển toàn diện, lấy phát triển kinh tế - xã hội làm nhiệm vụ trung tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số trong giai đoạn tới, Lâm Đồng phải tạo bước đột phá về mô hình tăng trưởng, tổ chức lại không gian phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

'Cầm tay chỉ app' đang mở đường chuyển đổi số vùng sâu ở Lâm Đồng.

Tại Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá”, nhiều tham luận đã gợi mở những hướng đi chiến lược cho địa phương. Trong lĩnh vực du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel, cho rằng: Lâm Đồng cần xây dựng bản sắc riêng mang tính độc quyền, định vị là “miền nguồn sống của Việt Nam”, nơi hội tụ hệ sinh thái rừng, nguồn nước và trung tâm nông nghiệp công nghệ cao.

Ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, đề xuất Lâm Đồng phát triển các trung tâm sử dụng năng lượng xanh gắn với dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ, từ đó tạo nền tảng cho kinh tế số và kinh tế tri thức.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, chia sẻ tại hội thảo.

Tại hội thảo, Lâm Đồng cũng nhận được nhiều gợi mở kinh nghiệm từ các địa phương đã triển khai cơ chế đặc thù và phát triển kinh tế biển. Điểm chung trong các tham luận là yêu cầu phải phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng, đồng thời xây dựng cơ chế đặc thù đủ mạnh để huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Ông Phan Văn Mỹ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết: Việc tận dụng hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền cùng các chính sách đặc thù đã giúp địa phương tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.

Đà Nẵng đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến xây dựng Khu thương mại tự do, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đây đều là những cơ chế được Trung ương cho phép thí điểm nhằm tạo dư địa tăng trưởng cho thành phố.

Ông Phan Văn Mỹ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng, chia sẻ tại hội thảo.

Theo ông Phan Văn Mỹ, sau hơn một năm triển khai, các chính sách đặc thù bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. "Trong quá trình phát triển, Đà Nẵng luôn hướng tới mục tiêu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể với từng cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách", ông Phan Văn Mỹ chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trịnh Huy Triều - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Để thu hút các dự án công nghiệp, năng lượng và kinh tế biển quy mô lớn, điều quan trọng là quy hoạch phải sát thực tiễn, dự án có tính khả thi và chính quyền đồng hành xuyên suốt cùng nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hoà cũng lưu ý, phát triển kinh tế biển cần gắn với quy hoạch không gian biển, quy hoạch đô thị và năng lượng nhằm tránh chồng lấn, xung đột trong khai thác tài nguyên. Đồng thời, địa phương phải đặc biệt quan tâm bảo vệ hệ sinh thái biển để bảo đảm phát triển bền vững lâu dài.

Khát vọng phát triển từ tầm nhìn đến hành động

Tại Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá”, ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã giúp tỉnh tiếp cận các vấn đề phát triển bằng tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và góc nhìn đa chiều.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu.

Ông Hồ Văn Mười cho hay, sau hợp nhất, Lâm Đồng hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển. Cùng với việc hình thành hai cảng hàng không Liên Khương và Phan Thiết trong tương lai, hệ thống hạ tầng động lực đang từng bước được đầu tư, mở ra cơ hội kết nối mạnh mẽ hơn với các trung tâm kinh tế lớn.

Tuy vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là bài toán lớn cần sớm giải quyết.​

Mũi Né được tỉnh Lâm Đồng định hướng trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế, đón 14 triệu lượt khách vào năm 2030 và hướng tới 35 triệu lượt khách vào năm 2050.

"Lâm Đồng xác định phải đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ tư duy quản trị, thu hút đầu tư đến tổ chức không gian phát triển. Sau hội thảo, tỉnh sẽ tiếp tục kết nối chặt chẽ với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để cụ thể hóa các luận cứ khoa học thành cơ chế, chính sách và chương trình hành động sát thực tiễn", ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

"Tỉnh trân trọng và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại hội thảo. Đây là nguồn tư liệu và luận cứ khoa học quan trọng để địa phương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các định hướng phát triển trước mắt cũng như chiến lược dài hạn, góp phần xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới." ​ Ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Từ những tiềm năng sẵn có, cùng quyết tâm chính trị và những định hướng chiến lược đang dần được định hình, Lâm Đồng không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng cao mà còn hướng tới xây dựng một mô hình phát triển xanh, hiện đại, bền vững và giàu bản sắc. Đó cũng là hành trình hiện thực hóa khát vọng đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.