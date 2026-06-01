Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chạy tối đa 80km/h

TPO - Ngày 1/6, đại diện cơ quan quản lý tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cho hay, đơn vị đã cơ bản hoàn thành lắp đặt lại hệ thống biển báo với tốc độ tối đa từ 90km/h xuống còn 80km/h trên toàn tuyến.

Động thái trên nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình vận hành, do hiện lưu lượng phương tiện tăng cao và theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông, nhằm bảo đảm tính đồng bộ trên toàn tuyến (cầu Mỹ Thuận 2 tốc độ tối đa 80km/h và cuối tuyến là nhập với Quốc lộ 1).

Biển báo tốc độ tối đa đã hạ xuống còn 80km/h. Ảnh: MXH.

Quy định này áp dụng cho toàn tuyến đối với tất cả các phương tiện, có hiệu lực ngay sau khi hệ thống biển báo được lắp đặt xong, hiện công tác lắp đặt đã cơ bản hoàn thành.

Theo một số tài xế thường xuyên lưu thông qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, việc điều chỉnh trên cũng hợp lý, cảm giác đảm bảo an toàn hơn khi nhiều vị trí mố cầu đã có hiện tượng lún, lồi lõm…

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, chiều dài 23km đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, điểm đầu kết nối với cầu Mỹ Thuận 2, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 1 dẫn lên cầu Cần Thơ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, khánh thành đưa vào khai thác cuối năm 2023.

Năm 2024, dự án được duyệt tăng tổng mức đầu tư lên hơn 5.826 tỷ đồng để đầu tư thêm một số hạng mục, như nút giao với đường Võ Văn Kiệt kéo dài, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long; đường gom dân sinh dọc tuyến với tổng chiều dài khoảng 9,7km, hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh và Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến…