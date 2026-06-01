ROX Group vươn mình rực rỡ cùng chuyển động của đất nước

Đêm nghệ thuật “ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ” mở ra một góc nhìn giàu cảm xúc về hành trình 30 năm Kiến tạo - Vươn xa của ROX Group. Xuyên suốt hành trình ấy là khát vọng đưa trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần kiến tạo của người Việt vươn xa bằng nội lực, sự tử tế và tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ.

Bản giao hưởng của ký ức, ánh sáng và khát vọng Việt

Diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối ngày 30/5, “ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật kể lại hành trình 30 năm phát triển của ROX Group. Xuyên suốt chương trình, khán giả được dẫn dắt qua hai chương “Rực Rỡ Tinh Hoa” và “ROX Vươn Xa”, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai kết nối trong một dòng chảy liền mạch.

Không gian âm nhạc và ánh sáng đỉnh cao mở ra góc nhìn giàu cảm xúc về hành trình 30 năm Kiến tạo - Vươn xa của ROX Group.

Nếu “Rực Rỡ Tinh Hoa” là miền ký ức lắng đọng của những giá trị được bồi đắp qua thời gian, thì “ROX Vươn Xa” lại mang hơi thở của một Việt Nam hiện đại, năng động và đầy khát vọng hội nhập.

Thước phim “Hành trình vạn dặm - Khởi nguồn Việt Nam”, tái hiện hình ảnh những con người mang theo khát vọng đưa giá trị Việt bước ra thế giới bằng bản lĩnh, sự tử tế và tinh thần dấn thân.

Tiết mục nhạc kịch điểm nhấn của chương trình kể lại hành trình 30 năm kiến tạo vươn xa của ROX Group. Ngôn ngữ của giao hưởng, âm nhạc đương đại, công nghệ sân khấu và vũ đạo được sử dụng để tái hiện hành trình của những con người mang trong mình tinh thần kiến tạo, không ngừng chuyển hóa thử thách thành cơ hội và cam kết thành niềm tin.

Tiết mục nhạc kịch điểm nhấn kết hợp giữa giao hưởng, âm nhạc đương đại và công nghệ sân khấu để kể lại hành trình vượt qua thử thách, kiến tạo niềm tin của Tập đoàn.

Những câu chuyện được kể trên sân khấu không chỉ phản chiếu hành trình phát triển của một doanh nghiệp mà còn gợi nhắc về khát vọng vươn lên của người Việt qua các thế hệ.

Ban lãnh đạo cùng các cán bộ nhân viên của ROX Group trên sân khấu chúc mừng Tập đoàn tròn 30 tuổi.

ROX30 Concert là lời tri ân và tôn vinh những đóng góp của toàn bộ tập thể và các thế hệ cán bộ nhân viên của ROX Group. Tại sự kiện, các lãnh đạo và cán bộ nhân viên thâm niên trên sân khấu cùng hàng nghìn khán giả đã hòa nhịp hát chúc mừng sinh nhật ROX tròn 30 tuổi và bước sang hành trình mới với nội lực mạnh mẽ.

Không gian cảm xúc của đêm diễn tiếp tục được đẩy lên cao trong chương “ROX Vươn Xa” - nơi âm nhạc, ánh sáng và những chuyển động sân khấu hòa quyện thành tuyên ngôn giàu năng lượng về tinh thần hội nhập của một doanh nghiệp Việt đang bước vào hành trình toàn cầu hóa.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng cống hiến những màn trình diễn thăng hoa, đại diện cho các giá trị cốt lõi mà ROX Group luôn theo đuổi.

Sự xuất hiện của Đông Hùng, Dương Hoàng Yến, (S)TRONG Trọng Hiếu và SOOBIN mang đến những lớp cảm xúc nối tiếp nhau như nhịp chuyển của chính hành trình doanh nghiệp.

Khoảnh khắc SOOBIN hòa giọng cùng cả khán phòng trong ca khúc “Vinh quang đang chờ ta” đã khép lại đêm diễn bằng hình ảnh giàu tính biểu tượng về tinh thần kết nối, kế thừa và tiếp nối khát vọng.

Từ khởi nguồn Việt Nam đến tầm nhìn toàn cầu

Khởi nguồn từ một nhà máy sản xuất giày xuất khẩu tới 25 quốc gia vào năm 1996, sau ba thập kỷ phát triển, ROX Group hôm nay đã trở thành một hệ sinh thái đa ngành với dấu ấn trải rộng từ phát triển đô thị, khu công nghiệp, khách sạn và nghỉ dưỡng, dịch vụ và năng lượng, từng bước khẳng định vị thế trên hành trình hội nhập quốc tế.

Sau 3 thập kỷ, ROX Group đã trở thành một hệ sinh thái đa ngành, từng bước khẳng định vị thế trên chặng đường hội nhập

Nhìn lại chặng đường 30 năm, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch Sáng lập ROX Group chia sẻ, điều đáng tự hào nhất không nằm ở những công trình, dự án hay những con số tăng trưởng, mà chính là con người - những thế hệ cán bộ nhân viên đã cùng doanh nghiệp đi qua thử thách để tạo dựng nên bản sắc ROX hôm nay.

“Ba mươi năm đã đi qua với nhiều thử thách, nhiều đổi thay. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là sứ mệnh sáng tạo thuận ích, là khát vọng kiến tạo những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống, cho cộng đồng và cho con người, là triết lý kinh doanh mà chúng tôi theo đuổi từ ngày đầu lập nghiệp, đã hiện diện suốt nhiều năm tháng qua và sẽ luôn là kim chỉ nam cho hành trình sắp tới”, Nhà Sáng lập Tập đoàn nói.

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đất nước bắt đầu mở cửa, ROX Group đã trưởng thành cùng những bước chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Trên hành trình ấy, tinh thần tiên phong, khả năng thích ứng trước biến động và ý chí không ngừng vượt qua giới hạn đã trở thành những giá trị cốt lõi được hun đúc qua nhiều thế hệ người ROX.

Những gương mặt gắn bó nhiều năm với ROX cùng hội tụ trên sân khấu tuổi 30, mang theo câu chuyện về sự tận tâm và đồng hành bền bỉ.

Không chỉ tri ân đội ngũ cán bộ nhân viên, Chủ tịch Sáng lập ROX Group cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình người lao động, khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế - những người đã đồng hành, góp phần tạo nên hành trình kiến tạo các giá trị thuận ích cho cộng đồng suốt ba thập kỷ qua.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, dấu mốc 30 năm của ROX Group không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại một chặng đường đã qua mà còn mở ra những mục tiêu lớn hơn ở phía trước.

30 năm không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn. ROX Group tin rằng chỉ cần giữ vững tinh thần sáng tạo, tiên phong và khát vọng cống hiến, sẽ không có giới hạn nào có thể cản bước một tập thể đồng lòng và giàu khát khao.

Trong nhịp vận động của một Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển, khát vọng vươn mình rực rỡ tiếp tục được nuôi dưỡng từ những con người dám nghĩ lớn, dám khai mở những chân trời mới và bền bỉ kiến tạo giá trị. Đó là niềm tin rằng với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần dấn thân, người Việt có thể tạo dựng những giá trị mang tầm vóc quốc tế, đóng góp vào một Việt Nam năng động, hùng cường.