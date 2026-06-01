SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức bổ nhiệm ông Vo Long Nhi (Andrew Vo) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2026. Việc bổ nhiệm nhằm tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ điều hành, từ đó thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng trong giai đoạn mới.

Ông Andrew Vo tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính tại Đại học Simon Fraser (Canada) và có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư tại Việt Nam cũng như quốc tế. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính và doanh nghiệp quốc tế như: Giám đốc Cấp cao Công ty CP Quản lý Quỹ VinaWealth; Phó Tổng Giám đốc Honeywell - VCT; Tổng Giám đốc NextView tại Việt Nam; Cố vấn cấp cao tại các Ngân hàng HSBC Canada, TD Canada Trust…

Gia nhập SeABank từ năm 2015, ông Andrew Vo đã đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như Giám đốc Khối Đầu tư, Trưởng Văn phòng Đại diện Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Đối ngoại và Phát triển dự án.

Từ năm 2020 SeABank đã triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế với các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới nhằm phục vụ các lĩnh vực ưu tiên gồm tài chính xanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và tài chính toàn diện. Đến hiện tại, Ngân hàng đã huy động thành công hơn 1,1 tỷ USD từ các tổ chức tài chính quốc tế như IFC, DFC, ADB, Norfund, Proparco, FMO…

Việc bổ nhiệm ông Andrew Vo đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc nhằm tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ điều hành, từ đó thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của SeABank trong giai đoạn mới. Sau kiện toàn, Ban Tổng Giám đốc SeABank gồm 1 Tổng Giám đốc, 9 Phó Tổng Giám đốc và đều là những nhân sự lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm, có thâm niên làm việc lâu năm và tâm huyết với sự phát triển ngân hàng. Đây là nền tảng để SeABank tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu.