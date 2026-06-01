Chương trình 'Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương' đồng hành cùng 300 trẻ mồ côi

Từ 37 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu năm 2022 đến 300 em được đồng hành thường xuyên sau hơn 3 năm, hành trình của chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực và cơ hội để những hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An, Hà Tĩnh vững bước hướng tới tương lai.

Ngày 16/10/2022, tại huyện Nam Đàn (cũ), tỉnh Nghệ An, 37 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) hỗ trợ nuôi dưỡng trong khuôn khổ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.

Có lẽ vào thời điểm ấy, ít ai hình dung rằng từ 37 hoàn cảnh đầu tiên, một hành trình nhân ái sẽ được duy trì bền bỉ trong suốt hơn 3 năm 8 tháng để đến dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, số trẻ em được hỗ trợ thường xuyên trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh đã chạm mốc 300 em.

Đằng sau con số 300 là 300 hoàn cảnh khác nhau, với những câu chuyện riêng về mất mát, khó khăn và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong số đó có những em sớm mất cha hoặc mẹ, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em đang phải chống chọi với bệnh tật hoặc lớn lên trong sự cưu mang của ông bà tuổi đã ngoài bảy mươi.

Nhiều em sinh sống tại các vùng ven biển còn nhiều khó khăn, trong khi không ít em đang học tập tại những địa bàn miền núi xa xôi, nơi điều kiện sống và cơ hội tiếp cận giáo dục còn nhiều hạn chế. Tuy vậy, các em đều có chung một mong muốn giản dị: được tiếp tục đến trường, được lớn lên trong sự yêu thương và có cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

﻿ ﻿ Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát trò chuyện cùng em nhỏ được nhận đỡ đầu.

Để tìm đến những hoàn cảnh ấy, trong hơn 3 năm qua, cán bộ nhân viên Công ty Hoàng Gia Phát và các đoàn công tác đã đi qua hàng nghìn ki-lô-mét trên khắp địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ các xã miền biển như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc đến Thiên Cầm, Thạch Hải hay những vùng núi xa như Mường Lống, Hương Khê, mỗi chuyến đi đều gắn với quá trình khảo sát thực tế, xác minh hoàn cảnh và xây dựng phương án hỗ trợ lâu dài.

Có những hành trình diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa hè, mưa dầm, gió bấc của mùa đông, có những cung đường xa xôi phải vượt qua nhiều đèo dốc, và cũng có những hoàn cảnh khiến những người trực tiếp tham gia khảo sát không khỏi trăn trở bởi những khó khăn vượt quá sức tưởng tượng thông thường.

Tuy nhiên, điều để lại nhiều cảm xúc nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là những câu chuyện về nghịch cảnh, mà còn là nghị lực sống mạnh mẽ của các em nhỏ và tình yêu thương bền bỉ của những người thân đang ngày ngày chở che cho các em. Đó là hình ảnh những ông bà tuổi cao vẫn thay con nuôi cháu, những người mẹ đơn thân chắt chiu từng đồng để con được tiếp tục đến trường hay những đứa trẻ vẫn giữ trong mình niềm tin và khát vọng học tập dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Trong suốt hành trình ấy, hoạt động hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được Công ty Hoàng Gia Phát duy trì thường xuyên với tổng kinh phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà chương trình hướng tới không chỉ nằm ở sự hỗ trợ về vật chất mà còn ở việc tạo dựng một điểm tựa tinh thần, giúp các em có thêm động lực học tập, rèn luyện và vững tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Kết quả đạt được trong thời gian qua là sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, UBND, Đảng ủy các địa phương đến các nhà hảo tâm và những người âm thầm kết nối, tất cả đã góp phần phát hiện, khảo sát và hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn, tạo nên một mạng lưới kết nối yêu thương ngày càng rộng khắp.

Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu 3 cháu nhỏ tại xã Hoa Quân.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, dấu mốc 300 trẻ em được hỗ trợ thường xuyên không chỉ phản ánh kết quả của một chương trình an sinh xã hội được duy trì bền bỉ mà còn cho thấy sức lan tỏa của tinh thần trách nhiệm cộng đồng đối với thế hệ tương lai. Bởi mỗi đứa trẻ hôm nay sẽ là một gia đình nhỏ của ngày mai; mỗi cơ hội được trao đi hôm nay có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho một cuộc đời trong tương lai.

300 tuổi thơ được đồng hành không đơn thuần là một con số. Đó là 300 niềm hy vọng đang được nuôi dưỡng, 300 hành trình trưởng thành đang được tiếp sức và cũng là niềm tin rằng, khi cộng đồng cùng chung tay, sẽ có thêm nhiều trẻ em khó khăn được tiếp cận cơ hội học tập, phát triển và vững bước trên con đường phía trước.