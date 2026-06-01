Giá vàng hôm nay (1/6): Việt Nam cao hơn thế giới 16 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay (1/6), giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch ở mốc 159 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng vẫn cao hơn thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156-159 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 155,5 - 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đi ngang. Theo đó, vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và DOJI được giao dịch quanh mức 156-159 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.529 USD/ounce, tương đương khoảng 143 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.138 đồng/USD, tăng 1 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.114 - 26.394 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.