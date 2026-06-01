Dấu ấn Xi Măng Xuân Thành trong những công trình trọng điểm quốc gia

Từ dấu ấn kiến tạo tầm vóc Việt

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, diện mạo đô thị, yêu cầu từ thị trường đối với các loại vật liệu xây dựng ngày càng trở nên khắt khe. Việc lựa chọn vật liệu không chỉ dừng ở việc đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, độ ổn định, tiến độ cung ứng mà còn gắn với tiêu chí bền vững, thân thiện môi trường, phù hợp với xu hướng công trình xanh.

Với năng lực sản xuất quy mô lớn, dây chuyền công nghệ hiện đại và danh mục sản phẩm có chất lượng vượt trội, Xi Măng Xuân Thành đã và đang ghi dấu ấn đồng hành kiến tạo các công trình, dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm diện mạo quốc gia.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Xi Măng Xuân Thành tự hào đồng hành xây dựng các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Dự án trọng điểm quốc gia này có vai trò kết nối các vùng kinh tế, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương và mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương. Sự hiện diện của Xi Măng Xuân Thành tại tuyến cao tốc huyết mạch này là minh chứng cho năng lực cung ứng ổn định, chất lượng sản phẩm bền vững và khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các dự án giao thông quốc gia.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được được thiết kế và ứng dụng những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Ở lĩnh vực hạ tầng hàng không, Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh khi tham gia cung ứng sản phẩm cho các dự án trọng điểm: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây đều là những dự án có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển hạ tầng hàng không, du lịch và logistics của Việt Nam. Trong môi trường xây dựng đặc thù, nơi các yếu tố về cường độ, độ bền, kiểm soát chất lượng và tiến độ thi công luôn đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt, dấu ấn của Xi Măng Xuân Thành cho thấy uy tín của thương hiệu Việt trong những hạng mục đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Không chỉ đồng hành trong các công trình hạ tầng thiết yếu, Xi Măng Xuân Thành còn góp mặt tại các dự án mang tính biểu tượng. Nổi bật là Sân vận động Hùng Vương - Biểu tượng kiến trúc thể thao mới của Việt Nam. Với quy mô khoảng 73ha, dự án được định vị là công trình xanh, thông minh, tích hợp AI, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn FIFA, dự kiến lọt Top sân vận động lớn nhất thế giới.

Phối cảnh Sân vận động Hùng Vương được xây dựng tại thủ đô Hà Nội

Tại Đông Anh, Hà Nội, The Grand Expo - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là một trong những công trình mang dấu ấn phát triển mới, thể hiện khát vọng vươn tầm và tinh thần Việt Nam mãnh liệt. Dự án có tổng diện tích hơn 900.000m², được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, thuộc nhóm các tổ hợp triển lãm hàng đầu thế giới, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.

Vinhomes Global Gate Hạ Long - Siêu đô thị biển quy mô hàng đầu Việt Nam

Được định vị như “Hà Nội mới” bên vịnh Di sản thế giới, Vinhomes Global Gate Hạ Long tiếp tục là một trong những siêu dự án đô thị quy mô lớn, mang dấu ấn Xi Măng Xuân Thành. Với quy mô hơn 4.100 ha, dự án không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị hiện đại của Quảng Ninh mà còn kỳ vọng trở thành biểu tượng phát triển đô thị xanh, thông minh, đẳng cấp quốc tế, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho kinh tế - du lịch - bất động sản khu vực.

Đến sản phẩm xi măng “xanh” dẫn đầu ngành xây dựng

Trên hành trình phát triển của ngành vật liệu xây dựng Việt Nam, xi măng không chỉ là nền tảng tạo nên những công trình bền vững, mà còn là biểu tượng của năng lực sản xuất, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành xây dựng toàn cầu hướng tới tiêu chuẩn xanh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong thông qua chiến lược sản xuất gắn với phát triển bền vững. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, mà còn hướng tới những giá trị dài hạn cho cộng đồng, môi trường và tương lai ngành xây dựng Việt Nam.

Xi Măng Xuân Thành khẳng định vị thế dẫn đầu bằng các sản phẩm đạt SGBP và EPD

Việc đồng thời đạt chứng nhận Sản phẩm Công trình xanh Singapore (SGBP) và Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) cho các sản phẩm xi măng và clinker là bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong minh bạch hóa chỉ số môi trường, kiểm soát tác động trong vòng đời sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xi măng Việt Nam và quốc tế. Từ đó, giúp Xi Măng Xuân Thành gia tăng lợi thế khi tham gia vào các dự án có tiêu chí bền vững, đặc biệt là những công trình hướng tới chuẩn xanh, chuẩn quốc tế hoặc yêu cầu minh bạch về phát thải.