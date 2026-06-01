Doanh nghiệp ồ ạt tăng vốn, nguồn tiền ở đâu?

TPO - VietABank tăng vốn điều lệ hơn 1.224 tỷ đồng - từ 8.163 tỷ đồng lên gần 9.388 tỷ đồng - sau khi phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu trả cổ tức, VikkiBankS chào bán 175 triệu cổ phiếu riêng lẻ để nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 2.250 tỷ đồng, Thép Nam Kim phát hành thêm gần 45 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 4.923 tỷ đồng.

Tuần này, có 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, có gần 30 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 2%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tăng gần gấp 5 lần

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã chứng khoán: VAB) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, VietABank dự kiến phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới phát hành.

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 (hơn 1.022 tỷ đồng) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (hơn 202 tỷ đồng). Sau phát hành, VietABank sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 9.388 tỷ đồng.

Ngoài phương án trên, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026, VietABank còn thông qua 2 hình thức tăng vốn khác, gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 38% và phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 2,45%.

Tương tự, cổ đông Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) thông qua phương án chào bán 175 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch, đợt chào bán sẽ diễn ra trong năm 2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, VikkiBankS dự kiến thu về 1.750 tỷ đồng, phần lớn trong đó được dùng vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (900 tỷ đồng) và tự doanh chứng khoán (455 tỷ đồng). Phần còn lại được phân bổ cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán (150 tỷ đồng), mua sắm tài sản cố định và phần mềm (80 tỷ đồng) và mảng kinh doanh mới là bảo lãnh phát hành chứng khoán (165 tỷ đồng).

Trước thời điểm tăng vốn, VikkiBankS có 3 cổ đông, gồm Công ty CP Kazon Investment nắm 85,01% vốn, ông Nguyễn Trường Thành nắm 10% và Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank) nắm 4,99% vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, VikkiBankS nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 2.250 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gấp 4,5 lần.

Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới. Với hơn 447 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thép Nam Kim sẽ phát hành thêm gần 45 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Thép Nam Kim dự kiến tăng lên hơn 4.923 tỷ đồng.

Đua nhau bán cổ phiếu

Bà Trương Thị Mỹ An đã bán ra 6,2 triệu cổ phiếu BMS của Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) để giảm sở hữu về 4,98% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Chứng khoán Bảo Minh.

Tại thời điểm 20/3, Chứng khoán Bảo Minh có 4 cổ đông lớn gồm bà Trương Thị Thanh Trúc, Công ty CP Long An Solar Park, Công ty CP Rồng Ngọc và bà Trương Thị Mỹ An. Như vậy, sau giao dịch của bà An, Chứng khoán Bảo Minh chỉ còn 3 cổ đông lớn.

Ông Nguyễn Quang Minh Khánh - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) - đăng ký mua 740.000 cổ phiếu NDN để nâng sở hữu lên 2,8% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 15/4-14/5, ông Nguyễn Quang Minh Khánh đã mua 260.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 1,76% vốn điều lệ.

Cổ phiếu LTG được đưa ra khỏi diện cảnh báo, hiệu lực từ ngày 1/6.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định đưa cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) ra khỏi diện cảnh báo, hiệu lực từ ngày 1/6. Lý do là Lộc Trời đã công bố thông tin nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với HNX.

Hiện, cổ phiếu LTG hiện tại chỉ giao dịch phiên thứ 6 hàng tuần và đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ngày 22/5, cổ phiếu LTG giảm 600 đồng về 5.400 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên (Vimico - mã chứng khoán: TMG) thông báo ngày 5/6 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 35%, tương đương 3.500 đồng/cổ phiếu. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TMG phải chi khoảng 63 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả lần này.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán: DVP) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt là 5/6, tỷ lệ thực hiện 50% mệnh giá. Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Đình Vũ dự kiến chi khoảng 200 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.