Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Ngọc Ánh

TPO - Giá thực phẩm ở Iceland hiện cao hơn 44% so với các quốc gia Bắc Âu khác, nằm trong số những quốc gia có giá cả đắt đỏ nhất thế giới.

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.

Nhà kinh tế học Vilhjalmur Hilmarsson tại công đoàn Viska cho biết, mức giá ở Iceland hiện đã cao hơn Thụy Sĩ khoảng 3%.

Theo Bloomberg, diễn biến này cho thấy những thách thức của nền kinh tế nhỏ bé, vốn thường xuyên trải qua các chu kỳ bùng nổ và suy thoái. Sự bùng nổ du lịch sau đại dịch, thu nhập và sức mua tương đối cao của người dân Iceland phần nào góp phần giảm áp lực từ mặt bằng giá cả leo thang.

grocery-shopping-iceland-self-checkout.jpg
Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: CI.

“Du lịch đóng góp rất lớn vào lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ. Áp lực từ du lịch đã đẩy mức lương lên cao. Một yếu tố quan trọng khác là nhà ở, cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi du lịch. Khách du lịch đang cạnh tranh với người dân địa phương để tìm nhà ở thông qua AirBnB", chuyên gia nhận định.

Giá thực phẩm ở Iceland hiện cao hơn 44% so với các quốc gia Bắc Âu khác, vốn cũng nằm trong số những quốc gia có giá cả đắt đỏ nhất thế giới. Sữa và trứng đắt hơn 75%, còn thịt đắt hơn 71%. Theo truyền thông địa phương, một cốc bia cỡ to có thể có giá lên tới 1.800 kronur (14,6 USD), và một ly latte tại quán cà phê có giá lên tới 1.000 kronur.

Một cuộc khảo sát gần đây của hội đồng du lịch quốc gia cho thấy chi phí cao hơn đang bắt đầu khiến du khách e ngại.

trip-to-iceland.jpg
Khách du lịch đang cạnh tranh với người dân địa phương để tìm nhà ở thông qua AirBnB Ảnh: Charlotte.

“Về lâu dài, Iceland không xây dựng được các ngành sản xuất hiệu quả. Chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, điều này sẽ liên tục tạo ra áp lực lạm phát. Chúng ta cần thúc đẩy nhiều trụ cột kinh tế hơn", chuyên gia kinh tế Vilhjalmur Hilmarsson nói thêm.

Theo dữ liệu của văn phòng thống kê Liên minh châu Âu Eurostat, năm 2018, giá tiêu dùng trung bình tại Iceland cao hơn 56% so với phần còn lại của châu Âu, khiến Iceland trở thành quốc gia đắt đỏ số một châu lục. Dân số của Iceland khi đó chỉ vào khoảng 355.000 người.

Ngọc Ánh
Bloomberg
#Iceland #đắt đỏ #kinh tế #du lịch #giá cả

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe