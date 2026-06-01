Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

TPO - Giá thực phẩm ở Iceland hiện cao hơn 44% so với các quốc gia Bắc Âu khác, nằm trong số những quốc gia có giá cả đắt đỏ nhất thế giới.

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.

Nhà kinh tế học Vilhjalmur Hilmarsson tại công đoàn Viska cho biết, mức giá ở Iceland hiện đã cao hơn Thụy Sĩ khoảng 3%.

Theo Bloomberg, diễn biến này cho thấy những thách thức của nền kinh tế nhỏ bé, vốn thường xuyên trải qua các chu kỳ bùng nổ và suy thoái. Sự bùng nổ du lịch sau đại dịch, thu nhập và sức mua tương đối cao của người dân Iceland phần nào góp phần giảm áp lực từ mặt bằng giá cả leo thang.

Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: CI.

“Du lịch đóng góp rất lớn vào lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ. Áp lực từ du lịch đã đẩy mức lương lên cao. Một yếu tố quan trọng khác là nhà ở, cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi du lịch. Khách du lịch đang cạnh tranh với người dân địa phương để tìm nhà ở thông qua AirBnB", chuyên gia nhận định.

Giá thực phẩm ở Iceland hiện cao hơn 44% so với các quốc gia Bắc Âu khác, vốn cũng nằm trong số những quốc gia có giá cả đắt đỏ nhất thế giới. Sữa và trứng đắt hơn 75%, còn thịt đắt hơn 71%. Theo truyền thông địa phương, một cốc bia cỡ to có thể có giá lên tới 1.800 kronur (14,6 USD), và một ly latte tại quán cà phê có giá lên tới 1.000 kronur.

Một cuộc khảo sát gần đây của hội đồng du lịch quốc gia cho thấy chi phí cao hơn đang bắt đầu khiến du khách e ngại.

Khách du lịch đang cạnh tranh với người dân địa phương để tìm nhà ở thông qua AirBnB Ảnh: Charlotte.

“Về lâu dài, Iceland không xây dựng được các ngành sản xuất hiệu quả. Chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, điều này sẽ liên tục tạo ra áp lực lạm phát. Chúng ta cần thúc đẩy nhiều trụ cột kinh tế hơn", chuyên gia kinh tế Vilhjalmur Hilmarsson nói thêm.

Theo dữ liệu của văn phòng thống kê Liên minh châu Âu Eurostat, năm 2018, giá tiêu dùng trung bình tại Iceland cao hơn 56% so với phần còn lại của châu Âu, khiến Iceland trở thành quốc gia đắt đỏ số một châu lục. Dân số của Iceland khi đó chỉ vào khoảng 355.000 người.