Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đồng Nai duyệt dự án nghìn tỷ ngay cạnh sân bay Long Thành

Văn Quân

TPO - TP. Đồng Nai vừa phê duyệt dự án hơn 1.100 ha cận kề sân bay quốc tế Long Thành để đấu giá trong thời gian tới.

UBND TP. Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất sạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thuộc phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành tại xã Bình An và phường Long Thành (gọi tắt Dự án).

anh-man-hinh-2026-05-30-luc-124237.png
Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành cận kề sân bay quốc tế Long Thành khi đấu giá sẽ đem về nhiều nghìn tỷ cho ngân sách nhà nước.

Mục tiêu đầu tư, thu hồi đất để thực hiện Dự án, tạo quỹ đất sạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 4 khu đất với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1.164,5 ha. Trong đó, Khu 1 (Phân khu A) có diện tích khoảng 610,5 ha; Khu 2 (Phân khu E) có diện tích khoảng 329 ha; Khu 3 (Phân khu I, Phân khu II thuộc Khu tái định cư Bình Sơn cũ) có diện tích khoảng 170 ha; Khu 4 có diện tích khoảng 55 ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) Khu 1 là hơn 515 tỷ đồng; Khu 2 là hơn 277 tỷ đồng; Khu 3 hơn 143 tỷ đồng; Khu 4 hơn 46 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư được thực hiện từ nguồn ứng từ Quỹ Phát triển đất thành phố Đồng Nai. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2027.

Dự án do UBND TP. Đồng Nai cấp quyết định đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Văn Quân
#Đồng Nai #dự án lớn #sân bay Long Thành #đấu giá đất #quỹ đất sạch #quy hoạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe