Khu dân cư Bình Đa bị bãi bỏ chủ trương đầu tư

Văn Quân

TPO - Thực hiện theo hình thức chỉ định nhà đầu tư, Khu dân cư nhà ở xã hội tại phường Bình Đa bị TP Đồng Nai hủy bỏ quy hoạch và chủ trương đầu tư.

Ngày 28/5, Sở Xây dựng TP.Đồng Nai vừa ra thông báo về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 3414 ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư nhà ở xã hội tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai).

Khu dân cư Bình Đa khiến nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đồng Nai, Dofico bị xem xét kỷ luật

Thông báo trên căn cứ vào quyết định UBND TP.Đồng Nai về việc bãi bỏ các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nhà ở xã hội tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) tại Quyết định số 177 ngày 15/5/2026.

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, do dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư nhà ở xã hội tại phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã chấm dứt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nên Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hết hiệu lực.

Trước đó, ngày 15/5, UBND TP.Đồng Nai đã ban hành quyết định bãi bỏ các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nhà ở xã hội tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, TP. Đồng Nai hủy các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa cũ (nay là phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai).

Theo quyết định, trước đây việc lựa chọn nhà đầu tư dự án được thực hiện theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013, nên chưa phù hợp quy định pháp luật về đất đai và nhà ở tại thời điểm ban hành.

Việc bãi bỏ này nhằm triển khai lại dự án theo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, phù hợp quy hoạch và quy định hiện hành.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến dự án Khu dân cư Bình Đa theo đúng quy định hiện hành.

Dự án Bình Đa sẽ thực hiện lại theo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, phù hợp quy hoạch và quy định hiện hành

Dự án Khu dân cư Bình Đa có quy mô khoảng 2,3 ha, do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) làm chủ đầu tư ban đầu. Năm 2011, Dofico liên doanh với hai cá nhân để thành lập Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco), trong đó Dofico góp 22 tỷ đồng, tương đương 24,4% vốn điều lệ.

Đến năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thu hồi khu đất từ Dofico, giao đất cho Bidaco với thời hạn 50 năm mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Dự án sau đó được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng quy mô từ 235 lên 325 căn nhà, tổng vốn đầu tư tăng lên hơn 717 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, Bộ Công an điều tra dấu hiệu "biến đất công thành đất tư". Kết luận thanh tra xác định việc giao gần 23.000 m2 đất cho Bidaco không qua đấu giá là vi phạm Luật Đất đai 2013 và có dấu hiệu tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Tháng 11/2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án liên quan đến các vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu dân cư Bình Đa. Đến tháng 8/2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, nguyên lãnh đạo liên quan Dofico, Sở Giao thông Vận tải và TP Biên Hòa do liên quan sai phạm tại dự án.

Văn Quân
#Khu dân cư Bình Đa #quy hoạch #đầu tư #Đồng Nai #nhà ở xã hội #Bidaco #đất đai #Dofico #Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa #Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

