Chính thức ra mắt căn hộ xanh Ecolife Signature Đà Nẵng

Đà Nẵng đang bước vào mùa sôi động nhất trong năm với sức nóng lan tỏa từ sự kiện pháo hoa quốc tế DIFF 2026 cùng làn sóng dịch chuyển đầu tư mạnh mẽ về khu Tây Bắc. Trong bối cảnh đó, căn hộ Ecolife Signature nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ sở hữu lợi thế “3 trong 1” với vị trí chiến lược, không gian sống xanh tiêu chuẩn quốc tế và chính sách tài chính hấp dẫn.

​Không đơn thuần là một dự án căn hộ, Ecolife Signature được kỳ vọng mở ra cơ hội sở hữu bất động sản trung tâm với bài toán tài chính tối ưu, đồng thời đón đầu dư địa tăng trưởng dài hạn tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Ecolife Signature - Biểu tượng sống xanh mới tại Tây Bắc Đà Nẵng

Căn hộ xanh Ecolife Signature chính thức ra mắt ngày 30/05/2026

Sau thời gian thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường với mức giá rumor chỉ từ 35,9 triệu đồng/m², dự án căn hộ xanh tiêu chuẩn quốc tế Ecolife Signature sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30/05/2026, hứa hẹn trở thành tâm điểm đầu tư mới tại Đà Nẵng.

Được giới thiệu đến khách hàng cách đây khoảng một tháng, Ecolife Signature nhanh chóng ghi nhận sức nóng nhờ lợi thế về vị trí, không gian sống xanh hiện đại cùng mức giá được đánh giá cạnh tranh trong phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng. Theo thông tin từ đơn vị phát triển kinh doanh Minh Minh Group, trong đợt ra mắt sắp tới, thị trường sẽ đón nhận giỏ hàng đẹp với nhiều căn hộ sở hữu tầm view ấn tượng, thiết kế tối ưu và tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội.

Ecolife Signature sẽ chính thức tung giỏ hàng ra thị trường ngày 30/05/2026

Trong bối cảnh bất động sản Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phục hồi mạnh mẽ, các dòng căn hộ xanh, vận hành theo tiêu chuẩn EDGE ngày càng trở thành xu hướng được giới đầu tư ưu tiên lựa chọn. Với nhiều lợi thế nổi bật, Ecolife Signature được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn và trở thành một trong những dự án được săn đón nhất trên thị trường thời điểm hiện tại.

Sự kiện ra mắt chính thức ngày 30/05/2026 đang thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại Đà Nẵng vẫn đang khan hiếm.

Ecolife Signature tọa lạc ngay lõi trung tâm quy hoạch đô thị vệ tinh phía Tây Bắc Đà Nẵng

Chính sách bán hàng nổi bật, gia tăng lực hút thị trường

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút lớn cho Ecolife Signature ngay thời điểm ra mắt chính là chính sách bán hàng được đánh giá có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Dự án Ecolife Signature Đà Nẵng nhận được sự đồng hành từ 5 ngân hàng lớn, trong đó có Vietcombank và SeABank... hỗ trợ khách hàng vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu giúp giảm đáng kể áp lực tài chính cho người mua ở giai đoạn đầu sở hữu.

Với khoảng 30% vốn tự có, khách hàng đã có cơ hội sở hữu căn hộ xanh chuẩn 4 sao ngay trung tâm phát triển mới của thành phố.

Bên cạnh đó, dự án còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi cộng dồn trong giai đoạn mở bán đầu tiên, bao gồm:

- Chiết khấu Early Bird 1% dành cho 100 căn đầu tiên

- Quà tặng vàng cho 50 khách hàng đặt cọc sớm nhất:

○ Căn hộ dưới 80m²: tặng 1 chỉ vàng

○ Căn hộ từ 80m² trở lên: tặng 2 chỉ vàng

- Chiết khấu thanh toán chuẩn: 2%

- Chiết khấu thanh toán sớm 70%: 8%

- Chiết khấu thanh toán sớm 95%: lên đến 10%

- Hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng

Sự kết hợp giữa chính sách tài chính linh hoạt, ưu đãi lớn cùng quỹ căn giới hạn đang giúp Ecolife Signature trở thành tâm điểm quan tâm của cả khách hàng an cư lẫn giới đầu tư.

Tầm nhìn hướng vịnh đắt giá cùng không gian sống xanh đẳng cấp ngay tại căn hộ Ecolife Signature

Lợi thế vị trí đón đầu chu kỳ tăng trưởng khu Tây Bắc

Tọa lạc trên trục Mê Linh - khu vực trung tâm trong quy hoạch đô thị vệ tinh phía Tây Bắc Đà Nẵng, Ecolife Signature sở hữu lợi thế kết nối khi nằm gần hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như: Siêu cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên của Việt Nam và Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đây được xem là khu vực đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI, kéo theo nhu cầu an cư, lưu trú và đầu tư gia tăng trong thời gian tới.

Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến biển Nguyễn Tất Thành, trung tâm thành phố, sân bay quốc tế cùng nhiều khu vực trọng điểm khác của Đà Nẵng.

Không chỉ sở hữu lợi thế hạ tầng và kết nối, Ecolife Signature còn gây chú ý nhờ tầm nhìn hướng vịnh Đà Nẵng rộng mở, yếu tố ngày càng khan hiếm trên thị trường căn hộ hiện nay.

Trong bối cảnh khu Tây Bắc đang tăng tốc phát triển hạ tầng và đô thị, Ecolife Signature được kỳ vọng không chỉ mang đến không gian an cư chất lượng mà còn trở thành lựa chọn đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ:

- Tên dự án: Chung cư thương mại Ecolife Signature

- Vị trí: Đường Mê Linh, thuộc phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: Capital House

- Đơn vị phát triển kinh doanh: Minh Minh Group

- Đại lý phân phối: Minh Minh Land, Haka Homes & Haka Hub, Thái Minh Invest, Tùng Long Property, Hưng Phát Corp, Tâm Phát Land, Tuyên Sơn Homes, Trường An Phát, Grand Việt Nam, Thế giới mới, Thiên Phát Miền Trung, Phoenix Realty, Navi Property, Việt Khôi Minh, Lux Property, An Gia Realty.

