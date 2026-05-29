Sợ 'dính quy hoạch', nhà đất trung tâm Hà Nội giao dịch ảm đạm

TPO - Thị trường nhà đất khu vực trung tâm Hà Nội ghi nhận những đợt tăng giá mạnh trong vài năm qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không khí giao dịch tại nhiều tuyến phố trung tâm trở nên trầm lắng. Một trong những nguyên nhân được giới môi giới và chuyên gia chỉ ra là tâm lý lo ngại liên quan đến vướng quy hoạch khiến người mua chần chừ xuống tiền.

Giá giảm, giao dịch chững lại

Khảo sát của phóng viên tại một số tuyến phố trung tâm như Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng… cho thấy lượng nhà đất rao bán vẫn khá nhiều. Điều đáng nói, dù giá rao bán giảm khoảng 5-7% nhưng thanh khoản giảm rõ rệt.

Trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa), nhiều căn nhà mặt phố treo biển bán hoặc cho thuê suốt nhiều tháng nhưng chưa tìm được khách. Anh Tiến Thắng - môi giới khu vực này cho biết, trước đây nhà đất diện tích khoảng 50-80m2 có thể giao dịch khá nhanh nếu vị trí đẹp. Tuy nhiên, hiện nay nhiều khách chỉ hỏi thông tin rồi “mất hút”.

Thị trường nhà đất khu vực trung tâm Hà Nội giao dịch ảm đạm vì người mua sợ 'dính quy hoạch'. (ảnh minh họa)

Theo anh Thắng, yếu tố lớn nhất khiến giao dịch chậm là tâm lý lo ngại liên quan đến quy hoạch mở đường, chỉnh trang đô thị hoặc cải tạo chung cư cũ. “Khách sợ mua phải nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng hoặc bị ảnh hưởng quy hoạch nên họ đi xem rất kỹ hồ sơ pháp lý. Chỉ cần nghe thông tin khu vực có khả năng dính quy hoạch là họ dừng lại để chờ”, môi giới này nói.

Tại khu vực quanh phố Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, nhiều căn nhà trong ngõ được rao với mức giá từ 180-250 triệu đồng/m2 nhưng lượng giao dịch thực tế khá ít. Một số chủ nhà đã phải giảm giá vài trăm triệu đồng sau nhiều tháng không bán được.

Trong khi đó, chị Mai Anh, môi giới lâu năm tại Hai Bà Trưng, cho biết thị trường trung tâm hiện chịu áp lực từ nhiều phía. Sau giai đoạn giá tăng nóng, mặt bằng giá nhà đất nội đô đã lên mức rất cao, vượt khả năng tài chính của phần lớn người mua ở thực.

“Có những căn nhà trong ngõ nhỏ nhưng giá rao tới 10-12 tỷ đồng. Người mua hiện rất cân nhắc vì lãi suất vay tuy đã giảm so với trước nhưng vẫn là áp lực lớn nếu vay ngân hàng. Trong khi đó, tâm lý lo vướng quy hoạch khiến khách càng thận trọng hơn”, chị Mai Anh nói.

Dữ liệu từ batdongsan.com cho thấy, giá nhà mặt phố trung tâm Hà Nội nhiều nơi sụt giảm.

Theo nữ môi giới, hiện nay người mua có xu hướng kiểm tra kỹ thông tin quy hoạch tại cơ quan chức năng hoặc qua các ứng dụng tra cứu trước khi quyết định. Nhiều giao dịch bị kéo dài do khách yêu cầu xác minh hiện trạng sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ hay kế hoạch cải tạo khu vực.

“Đặc biệt người mua đang nghe ngóng, dè chừng chưa xuống tiền ngay để chờ công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm dự kiến vào cuối tháng tới”, môi giới này nói.

Không chỉ nhà phố khu vực trung tâm, thông tin quy hoạch dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng khiến giao dịch nhà đất các khu vực ngoài đê gần sông Hồng như Phúc Xá, An Xá, Phúc Tân, Nguyễn Tư Giản, Bạch Đằng,… giao dịch gần như "đóng băng".

Sớm phổ biến thông tin đến người dân

Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group cho thấy, quý I Hà Nội ghi nhận tổng 11.100 giao dịch (gồm cả chung cư và nhà đất thổ cư), giảm 50% so với quý trước và giảm 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng nhà thổ cư có khoảng 6.000 giao dịch, tuy nhiên mức độ quan tâm đến nhà riêng tại Thủ đô cũng giảm 22% tính đến hết tháng 3. Cùng với đó, giao dịch chủ yếu đến từ khu vực phía Bắc và Đông, không có nhiều trong khu vực lõi.

Theo các chuyên gia, Hà Nội cần sớm cụ thể hoá quy hoạch. Ảnh minh hoạ.

Một chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng, lo ngại quy hoạch khiến nhiều giao dịch nhà đất khu vực trung tâm Hà Nội bị chững lại thời gian qua là tâm lý dễ hiểu trong bối cảnh hiện nay, khi Hà Nội đang xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm... Do đó, người mua sẽ có xu hướng chờ đợi, trì hoãn giao dịch để hạn chế rủi ro.

Chuyên gia cũng cho rằng cơ quan chức năng cần đẩy nhanh việc công bố công khai quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, lộ trình triển khai các dự án mở đường hay tái thiết đô thị để người dân dễ tiếp cận thông tin chính thống, cũng như giúp thị trường ổn định tâm lý hơn.

Đồng quan điểm, TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, cần sớm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm để người dân có cơ sở tiếp cận thông tin minh bạch hơn.

“Đây mới là quy hoạch chung chung, liên quan rất nhiều ngành nghề chưa cụ thể. Đặc biệt là câu chuyện dân số, định hướng giãn dân, nâng quy mô dân số và phân bổ dân cư hợp lý. Hà Nội đặt mục tiêu phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm nhưng việc phân bố cụ thể ra sao hiện vẫn là định hướng trên lý thuyết, cần sớm được cụ thể hóa”, KTS. Đào Ngọc Nghiêm nói.