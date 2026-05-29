Hà Nội: Đề xuất nhà ở xã hội, nhà tái định cư chuyển thành nhà thương mại

TPO - Nhà ở tái định cư không có nhu cầu sử dụng ít nhất 9 tháng kể từ ngày bàn giao có thể chuyển đổi thành nhà ở thương mại theo đề xuất của thành phố Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về việc chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, việc chuyển đổi được áp dụng với loại hình căn hộ chung cư giữa 3 nhóm nhà ở gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư dự án nhà ở cùng các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, sở hữu và quản lý nhà ở trên địa bàn Hà Nội.

Dự thảo quy định, nhà ở thương mại có thể thành nhà ở xã hội khi dự án chưa được giao, cho thuê đất và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, chủ đầu tư dự án cam kết lợi nhuận định mức tối đa 10% trên tổng chi phí đầu tư của phần nhà ở thương mại chuyển đổi.

Trong khi đó, việc chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại chỉ được xem xét khi dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện mở bán nhưng sau ít nhất 12 tháng vẫn không tiêu thụ hết sản phẩm do nhu cầu thị trường thấp.

Dự thảo cũng đưa ra giới hạn chuyển đổi cục bộ từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn bộ dự án.

Với nhóm nhà ở tái định cư, Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi sang nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội trong trường hợp quỹ nhà không có nhu cầu sử dụng thực tế trong thời gian tối thiểu 9 tháng kể từ ngày bàn giao.

Ngược lại, thành phố cũng cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội sang nhà ở phục vụ tái định cư nếu xuất hiện nhu cầu đột xuất phục vụ giải phóng mặt bằng, cải tạo hoặc tái thiết đô thị.

Dự thảo nhấn mạnh mọi trường hợp chuyển đổi đều phải được UBND TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản hoặc quyết định riêng đối với từng dự án cụ thể.

Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính bổ sung liên quan đến đất đai, tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm được phép chuyển đổi.