Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng phê duyệt 113 vị trí xây nhà ở xã hội, khu nào lớn nhất?

Thanh Hiền

TPO - Giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng 28.955 căn nhà ở xã hội, riêng trong năm nay gần 5.000 căn.

Ngày 23/5, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn.

Danh mục gồm các khu vực đang triển khai dự án và các khu vực dự kiến triển khai dự án NƠXH, phân bố tại nhiều địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, An Khê, Cẩm Lệ, Bà Nà, Điện Bàn Đông...

tp-noxh-da-nang.jpg
Giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng 28.955 căn NƠXH. Ảnh: Thanh Hiền.

Có 24 khu vực đang triển khai dự án, còn lại ở các khu vực dự kiến triển khai. Đáng chú ý, một số khu vực có diện tích lên đến hàng chục ha, như khu NƠXH Điện Bàn Bắc (vị trí 1) 27,6 ha; các ô quy hoạch NƠXH thuộc khu đô thị Tam Hòa – Tam Tiến 20,3 ha; điểm dân cư số 1 xã Hòa Tiến 20,2 ha; khu đô thị Chu Lai 17,4 ha…

Các xã phường có nhiều vị trí khu đất phát triển dự án NƠXH như phường Hòa Khánh có 17 khu, xã Bà Nà 13 khu, Ngũ Hành Sơn 9 khu…

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng công bố công khai danh mục các vị trí khu đất để kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển NƠXH. Đồng thời rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH được giao.

Thành phố Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng 26.097 căn NƠXH. Cụ thể: năm 2026 là 4.979 căn, năm 2027 là 6.300 căn, năm 2028, 2029 và 2030 là 5.000 căn. Nếu tính luôn cả giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng phải hoàn thành 28.955 căn hộ.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #phê duyệt #nhà ở xã hội #khu đất #xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe