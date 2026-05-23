Đà Nẵng phê duyệt 113 vị trí xây nhà ở xã hội, khu nào lớn nhất?

TPO - Giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng 28.955 căn nhà ở xã hội, riêng trong năm nay gần 5.000 căn.

Ngày 23/5, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn.

Danh mục gồm các khu vực đang triển khai dự án và các khu vực dự kiến triển khai dự án NƠXH, phân bố tại nhiều địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, An Khê, Cẩm Lệ, Bà Nà, Điện Bàn Đông...

Có 24 khu vực đang triển khai dự án, còn lại ở các khu vực dự kiến triển khai. Đáng chú ý, một số khu vực có diện tích lên đến hàng chục ha, như khu NƠXH Điện Bàn Bắc (vị trí 1) 27,6 ha; các ô quy hoạch NƠXH thuộc khu đô thị Tam Hòa – Tam Tiến 20,3 ha; điểm dân cư số 1 xã Hòa Tiến 20,2 ha; khu đô thị Chu Lai 17,4 ha…

Các xã phường có nhiều vị trí khu đất phát triển dự án NƠXH như phường Hòa Khánh có 17 khu, xã Bà Nà 13 khu, Ngũ Hành Sơn 9 khu…

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng công bố công khai danh mục các vị trí khu đất để kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển NƠXH. Đồng thời rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH được giao.

Thành phố Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng 26.097 căn NƠXH. Cụ thể: năm 2026 là 4.979 căn, năm 2027 là 6.300 căn, năm 2028, 2029 và 2030 là 5.000 căn. Nếu tính luôn cả giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng phải hoàn thành 28.955 căn hộ.