Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Siêu dự án đô thị ven sông hơn 460.000 tỷ ở Đồng Nai đã có nhà đầu tư

Văn Quân

TPO - TP Đồng Nai vừa chọn được nhà đầu tư cho siêu dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) với tổng mức đầu tư hơn 460.000 tỷ đồng.

UBND TP. Đồng Nai đã phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc), còn gọi là Phân khu Đại Phước 1.

Đây được xem là dự án đô thị quy mô lớn, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho xã Đại Phước nói riêng và đô thị Nhơn Trạch nói chung.

anh-man-hinh-2026-05-21-luc-134321.png
Một khu đô thị ven sông tại TP Đồng Nai

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu đô thị thông minh ven sông theo hướng hiện đại, sinh thái, khoa học và đổi mới sáng tạo. Dự án hướng tới xây dựng không gian sống văn minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị hiện đại. Đồng thời, khu đô thị cũng được kỳ vọng tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn, góp phần thu hút thêm nhiều dự án phát triển vào khu vực trong tương lai.

Dự án được UBND TP Đồng Nai phê duyệt Nhà đầu tư là Liên Danh Công ty Cổ phần Sunshine R&D, Công ty Cổ phần Sunshine Dream House, Công ty Cổ phần Noblex Hub Finance và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển OKC.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 944,7 ha, quy mô dân số dự kiến gần 129.000 người. Trong đó, diện tích đất dành cho phát triển nhà ở khoảng 223 ha, bao gồm nhà ở thấp tầng, cao tầng và nhà ở hỗn hợp. Tổng số căn nhà ở thương mại dự kiến khoảng 36.117 căn với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12,84 triệu m².

Ngoài khu nhà ở, dự án còn được quy hoạch đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng xã hội và tiện ích công cộng như trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, thương mại - dịch vụ, khu du lịch, thể dục thể thao, công viên cây xanh và bãi đỗ xe. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hạ tầng chung của khu vực.

Đối với nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà đầu tư sẽ thực hiện theo hình thức nộp bằng tiền theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các quy định liên quan.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 463.416 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 443.211 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phần chi phí dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 20.205 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai dự án là 7 năm kể từ ngày quyết định phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư có hiệu lực. Khi hoàn thành, khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nhơn Trạch, đáp ứng nhu cầu nhà ở, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương theo hướng dịch vụ - đô thị hiện đại.

Siêu dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước theo quy hoạch phân khu được duyệt khoảng 944,7682 ha, trong đó: Đất nhóm nhà ở diện tích khoảng 222,9746 ha chiếm tỷ lệ 23,6%; Đất dịch vụ - công cộng bao gồm đất dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở diện tích khoảng 44,6337 ha, chiếm tỷ lệ 4,7% và dịch vụ công cộng cấp đô thị diện tích khoảng 75,9637 ha, chiếm tỷ lệ 8,0%;

Đất công viên cây xanh bao gồm: Cây xanh cấp đơn vị ở diện tích khoảng 46,4062 ha, chiếm tỷ lệ 4,9% và cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị diện tích khoảng 147,5973 ha, chiếm tỷ lệ 15,6%. Đất bãi xe chiếm tỷ lệ 1,8%; Đất hạ tầng kỹ thuật cấp đô thị, chiếm tỷ lệ 0,9%; Đất thương mại dịch vụ cấp vùng chiếm tỷ lệ 3,6%...

Văn Quân
#đồng nai #dự án lớn #khu đô thị #đầu tư #nhà đầu tư #Đại Phước #KCN Nhơn Trạch 6 #cơ chế #đặc biệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe