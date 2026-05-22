Vinhomes Wonder City tăng tốc cùng cú hích hạ tầng và bán lẻ phía Tây Hà Nội

Giá trị sống đã có thể kiểm chứng

Trước khi quyết định chọn Vinhomes Wonder City, chị Bùi Ngọc Anh (phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội) từng khảo sát nhiều khu đô thị phía Tây Hà Nội để tìm nơi an cư cho gia đình. Đến khi nhận bàn giao căn nhà mới, điều khiến chị yên tâm nhất là đại đô thị đã hiện hữu rõ nét, từ đường nội khu, cảnh quan đến các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày.

“Trước đây, tôi xem nhiều nơi nhưng phần lớn vẫn đang xây dựng hoặc mới ở giai đoạn giới thiệu. Với gia đình có con nhỏ, tôi muốn một nơi có thể nhìn thấy thực tế không gian và tiện ích sống. Khi nhận nhà, cảm giác khác hẳn so với việc chỉ nhìn phối cảnh”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Tại Vinhomes Wonder City, những cư dân đầu tiên đã về ở từ cuối tháng 3/2026. Sang tháng 4/2026, hàng trăm chủ nhân tiếp tục được nhận bàn giao. Sự hiện diện của cư dân giúp đại đô thị chuyển sang giai đoạn vận hành thực, nơi nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, mua sắm và kết nối cộng đồng bắt đầu hình thành.

Vinhomes Wonder City đã bước vào giai đoạn bàn giao, tạo lợi thế cho người mua có nhu cầu an cư và khai thác ngay.

Trên quy mô hơn 133ha, Vinhomes Wonder City được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, chỉ 26,7%, với hệ thống 99 tiện ích. Trong đó, Wellness Park rộng 3,6ha là điểm nhấn, gồm vườn thiền, vườn hương liệu, khu yoga - khí công ngoài trời, vườn gym ven hồ, lối dạo bộ và sân chơi trẻ em.

Cùng với đó, các công viên Adventure Park và Athletic Park cũng đã hoàn thiện thi công, góp phần mang đến trải nghiệm sống hiện hữu cho cư dân thay vì chỉ dừng ở kỳ vọng tương lai.

Sức hút của khu vực tiếp tục được củng cố khi Vincom Plaza Đan Phượng đã “chốt” lịch khai trương trong quý III/2026. Trung tâm thương mại quy mô khoảng 25.000m² được kỳ vọng trở thành điểm mua sắm, giải trí mới của phía Tây Hà Nội, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng và gia tăng dịch vụ cho khu vực.

Vincom Plaza Đan Phượng dự kiến khai trương trong Quý III/2026, có sự góp mặt của Đại siêu thị GO!

Đáng chú ý, theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vincom Retail và Central Retail Việt Nam, Đại siêu thị GO! sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Vincom Plaza Đan Phượng.

Sự hiện diện của GO! không chỉ bổ sung trải nghiệm mua sắm hiện đại cho cư dân mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Vinhomes Wonder City đối với các thương hiệu bán lẻ quy mô lớn. Đây cũng được xem là mảnh ghép quan trọng giúp đại đô thị hoàn thiện hệ sinh thái “all-in-one”, nơi cư dân được đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, vui chơi và tiêu dùng ngay trong nội khu.

Hạ tầng Tây Hà Nội tạo lực đẩy cho Vinhomes Wonder City

Song hành với nhịp sống nội khu, hạ tầng giao thông phía Tây Hà Nội cũng đang chuyển từ giai đoạn kỳ vọng sang hiện thực hóa.

Tại nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long, nhiều hạng mục quan trọng đã lộ diện sau gần một năm thi công, các nhà thầu đang triển khai hầm chui trực thông và hệ thống cầu dẫn để đưa công trình hơn 2.380 tỷ đồng về đích trong năm 2026.

Ở trục hướng tâm, Đại lộ Tây Thăng Long cũng đang tăng tốc. Tuyến đường dài khoảng 33km, mặt cắt hơn 60m, quy mô 10 làn xe, kết nối từ Võ Chí Công tới Sơn Tây, hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến trong quý II/2026. Cùng với đó, đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội cũng dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 6/2026; tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đặt mục tiêu vận hành toàn tuyến vào cuối năm 2027.

Đại lộ Tây Thăng Long đang tăng tốc, hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến trong quý II/2026 (Ảnh: Văn Đoan)

Khi các trục giao thông này đồng loạt đi vào hoạt động, khả năng kết nối từ phía Tây tới trung tâm Hà Nội, sân bay Nội Bài và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Bắc sẽ được cải thiện đáng kể.

Với bất động sản, hạ tầng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn làm thay đổi sức hút của cả khu vực. Khi kết nối thuận tiện hơn, cư dân, doanh nghiệp, dịch vụ và khách thuê có xu hướng dịch chuyển về phía Tây nhiều hơn. Nhu cầu ở, cho thuê và kinh doanh tăng lên sẽ tạo cơ sở để giá trị bất động sản được củng cố.

Vinhomes Wonder City hưởng lợi từ chu kỳ hoàn thiện hạ tầng phía Tây Hà Nội giai đoạn 2026-2027

Trong bối cảnh phía Tây Hà Nội bước vào chu kỳ hoàn thiện hạ tầng mạnh mẽ giai đoạn 2026-2027, Vinhomes Wonder City đang sở hữu lợi thế đáng kể khi đã hình thành cộng đồng cư dân, tiện ích vận hành và nhịp sống thương mại rõ nét.

Điều này giúp người mua không chỉ kỳ vọng vào tiềm năng tăng giá trong tương lai mà còn có thể khai thác giá trị sử dụng ngay ở thời điểm hiện tại. Khi lợi thế hạ tầng liên vùng kết hợp cùng hệ tiện ích đồng bộ và sự hiện diện của các thương hiệu bán lẻ lớn như GO!, đại đô thị được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc giá trị mạnh mẽ trong những năm tới.