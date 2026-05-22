Tân Hoàng Minh hé lộ kiến trúc 'độc bản' của D’. Diamant Bleu

Lấy ánh xạ kim cương làm ngôn ngữ tạo hình, lấy bầu trời làm chất liệu cảm hứng, D’. Diamant Bleu đánh dấu sự chuyển hướng tinh tế của Tân Hoàng Minh, khi triết lý “chế tác” được tiếp nối trong một hình thái hiện đại, tinh giản hơn về biểu đạt nhưng không thay đổi về chuẩn mực duy mỹ.

Dự án bất động sản mới của Tân Hoàng Minh ở phía Đông Hà Nội sẽ được phát triển ra sao khi đứng sau là thương hiệu nổi danh với những công trình tân cổ điển cầu kỳ ở nội đô? Câu trả lời là, tất cả tinh hoa sẽ được kế thừa trọn vẹn nhưng “mã gen” sẽ được chuyển hoá thành một ngôn ngữ phù hợp hơn với bối cảnh mới.

Khu vực Long Biên, với lợi thế không gian mở, mật độ xây dựng thấp và định hướng ưu tiên cảnh quan, trở thành miền đất lý tưởng để các công trình kiến trúc hiện đại phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp hình khối. Tuy nhiên, “hiện đại” cũng chỉ là nền tảng để Tân Hoàng Minh sáng tạo một kiến trúc độc đáo trên tinh thần duy mỹ của doanh nghiệp này. Và D’. Diamant Bleu, đúng như tên gọi, được hình dung như một “viên kim cương xanh” vừa hiếm, vừa mang sắc thái chưa từng xuất hiện trên thị trường căn hộ Hà Nội.

“Kiến trúc ánh xạ kim cương” và nghệ thuật thị giác

Mặc dù mang phong cách kiến trúc hiện đại nhưng không có dấu hiệu của sự đại trà, D’. Diamant Bleu lựa chọn một hướng đi khác biệt, táo bạo hơn, tinh tế hơn.

Lấy cảm hứng từ mặt cắt đa diện của viên kim cương xanh quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất, toàn bộ công trình được bao phủ bởi hệ kính Low-E cao cấp, tạo nên một mặt dựng liền mạch từ chân đến đỉnh tháp. Trong cấu trúc này, kính không còn là chi tiết hoàn thiện, mà trở thành vật liệu chủ đạo định hình ngôn ngữ kiến trúc. Ranh giới giữa tường và cửa sổ bị xóa nhòa, nhường chỗ cho một bề mặt phản chiếu liên tục, nơi mỗi không gian trong công trình luôn giao hoà cùng ánh sáng và bầu trời.

Trong khi đó, trên thị trường căn hộ hiện nay, phần lớn công trình vẫn được phát triển theo cấu trúc quen thuộc: tường bê tông là chủ đạo, kính đóng vai trò bổ trợ. Ngay cả khi sử dụng hệ cửa kính tràn từ sàn đến trần, kính vẫn chỉ đóng vai trò “cửa sổ nhìn ra thế giới”.

Bề mặt “full” kính cùng cấu trúc đa diện sẽ mang đến những trải nghiệm thị giác độc đáo chưa từng có tại D’. Diamant Bleu. Các tấm kính “khổng lồ” không được tổ chức trên một mặt phẳng đồng nhất, mà được phân chia thành những lát cắt đa diện với cao độ và chiều sâu khác nhau. Trên từng lớp kính phản chiếu, ánh sáng liên tục chuyển sắc theo nhịp chuyển động của thời gian, diện mạo công trình không ngừng thay đổi theo sự biến đổi của bầu trời. Và giá trị của ngôn ngữ kiến trúc này nằm ở tính biến ảo và nghệ thuật thị giác, tương tự như cách một viên kim cương bắt sáng từ nhiều hướng, biến đổi theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng.

Phối cảnh dự án D’. Diamant Bleu (Ảnh minh họa)

Từ đó, có thể gọi tên ngôn ngữ tạo hình và kiến trúc của dự án là “ánh xạ kim cương”, nơi hình khối được phát triển từ cấu trúc đa diện, nơi công trình hiện lên như một tạo tác soi chiếu cả bầu trời.

Ngôn ngữ tạo hình và kiến trúc độc bản “soi chiếu cả bầu trời” của D’. Diamant Bleu còn phản ánh những giá trị mà Tân Hoàng Minh theo đuổi: sự sáng tạo không giới hạn, khát vọng vươn cao và tính vĩnh cửu, những yếu tố gắn liền với triết lý “trường tồn” của doanh nghiệp này.

Vì sao hiếm xuất hiện trong phân khúc căn hộ?

Ngôn ngữ “ánh xạ kim cương” được thể hiện qua sự đa tầng, đa diện của hệ kính Low-E mang lại vẻ đẹp biến ảo cho công trình kiến trúc nhưng không phổ biến trong thị trường nhà ở do các ràng buộc về kỹ thuật và chi phí. Mặt dựng kính toàn phần đòi hỏi toàn bộ hệ thống kỹ thuật, từ lô gia, ban công đến điều hòa, phải được xử lý đồng bộ và “ẩn” vào trong, nhằm đảm bảo bề mặt không bị gián đoạn. Điều này đòi hỏi sự phức tạp trong thiết kế kỹ thuật, đồng thời kéo theo chi phí đầu tư lớn hơn nhiều so với các giải pháp truyền thống. Trong khi đó, với bối cảnh thị trường căn hộ nhạy cảm với giá bán, phần lớn chủ đầu tư sẽ ưu tiên tối ưu chi phí hơn là theo đuổi một ngôn ngữ kiến trúc tốn kém.

Về mặt kết cấu, với mặt dựng đa diện, các tấm kính có thể khác nhau về kích thước, góc độ và liên kết. Do đó, quá trình thiết kế, gia công và thi công trở nên cầu kì, phức tạp hơn, cần độ chính xác cao để đảm bảo sự đồng nhất nhưng ánh xạ bề mặt phải sống động.

Không chỉ thi công, bảo trì và quản lý vận hành cũng đòi hỏi các tiêu chuẩn cao, tương đương các công trình thương mại cao cấp. Vì vậy, giải pháp này thường chỉ xuất hiện tại các khách sạn 5 sao hoặc tòa nhà văn phòng hạng A có tiêu chuẩn vận hành và hình ảnh được đặt ở mức cao nhất. Trong phân khúc căn hộ, đây vẫn là lựa chọn hiếm, nên việc Tân Hoàng Minh đưa ngôn ngữ này vào một dự án nhà ở mang thông điệp rõ ràng: không tối ưu theo số đông, mà theo đuổi chuẩn mực cao hơn về chất lượng không gian sống.

Một yếu tố quan trọng khác để ngôn ngữ kiến trúc “ánh xạ kim cương” phát huy giá trị là cần bối cảnh không gian rộng mở.

Trong các khu vực mật độ xây dựng cao như nội đô Hà Nội, nơi công trình bị bao quanh bởi các khối nhà lân cận, hiệu ứng phản xạ ánh sáng và tầm nhìn đa chiều bị hạn chế đáng kể. Khi đó, mặt đứng dù độc đáo đến đâu cũng khó tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Ngược lại, tại Long Biên, D’. Diamant Bleu sở hữu điều kiện hiếm có, với bốn mặt tiền thoáng, không bị che chắn, đồng thời kề cận công viên và hồ điều hòa. Những yếu tố này tạo ra một “trường phản chiếu” tự nhiên, nơi bầu trời, mặt nước và cảnh quan trở thành một phần của bề mặt kiến trúc.

Khi đó, kiến trúc không chỉ “tồn tại”, mà có điều kiện để “trình diễn” trọn vẹn giá trị thẩm mỹ của mình.

Dự án D’. Diamant Bleu đang dần được Tập đoàn Tân Hoàng Minh hé lộ (ảnh minh họa)

Tinh thần “chế tác” được tiếp nối

Tinh thần “chế tác” đã được Tân Hoàng Minh Group định hình qua các công trình tân cổ điển. Tại D’. Diamant Bleu, tinh thần này không mất đi, mà được chuyển hóa đầy tinh tế và có chủ ý‎.

Nếu trước đây, sự tinh xảo nằm ở những chi tiết hữu hình, thì tại đây, nó còn ẩn trong cả cấu trúc, vật liệu và trong cách ánh sáng, cảnh quan tương tác với kiến trúc. Đó là một dạng “chế tác” mới, tinh giản về hình thức, nhưng phù hợp với bối cảnh.

Dù biểu đạt khác nhau, “mã gen” của Tân Hoàng Minh vẫn nhất quán: kiến trúc duy mỹ, hoàn thiện tinh xảo và đề cao giá trị trường tồn.

D’. Diamant Bleu, vì thế, không chỉ là một công trình, một không gian sống, mà là một “tác phẩm” để cảm nhận và trải nghiệm, như cách người ta chiêm ngưỡng một viên kim cương, không phải chỉ vì giá trị, mà vì cách nó tỏa sáng.